Kalendorius
Rugsėjo 12 d., penktadienis
Vilnius +16°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių naujienos

Dyzelinių automobilių dienos suskaičiuotos? „Mercedes-Benz“ elektromobilis nuvažiavo rekordinį atstumą

2025-09-12 14:03 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-12 14:03

Mercedes-Benz“ pranešė apie įspūdingą pasiekimą elektromobilių technologijų srityje. Šiek tiek modifikuotas serijinis „Mercedes-Benz EQS“ modelis, aprūpintas naujos kartos baterija, viena įkrova nuvažiavo 1205 kilometrus iš Štutgarto Vokietijoje į Malmę Švedijoje. Pasiekus finišą baterijoje buvo dar likę energijos 137 kilometrams.

Mercedes-Benz EQS (nuotr. gamintojo)

Mercedes-Benz“ pranešė apie įspūdingą pasiekimą elektromobilių technologijų srityje. Šiek tiek modifikuotas serijinis „Mercedes-Benz EQS“ modelis, aprūpintas naujos kartos baterija, viena įkrova nuvažiavo 1205 kilometrus iš Štutgarto Vokietijoje į Malmę Švedijoje. Pasiekus finišą baterijoje buvo dar likę energijos 137 kilometrams.

REKLAMA
0

Naująją bateriją „Mercedes-Benz“ kuria kartu su „Formulės 1“ jėgainių padaliniu „Mercedes-AMG High Performance Powertrains“, o pačius celių elementus gamina JAV kompanija „Factorial Energy“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Daugiau naujienų apie elektromobilius – specialioje „Elektromobilis“ rubrikoje.

Teigiama, kad dėl naujos konstrukcijos į standartinio EQS baterijos dydžio pakuotę telpa 25 proc. daugiau energijos. Įdomu tai, kad visos kelionės metu buvo naudojamas tik pasyvus baterijos aušinimas oru.

REKLAMA
REKLAMA

Rekordinė kelionė, įvykusi rugpjūčio pabaigoje, driekėsi Vokietijos greitkeliais ir per Daniją.

REKLAMA

Nuvažiuotas 1205 km atstumas yra net trimis kilometrais didesnis, nei anksčiau pasiekė specialiai efektyvumui kurtas koncepcinis „Vision EQXX“.

Skaičiuojama, kad bendras realus šio automobilio nuvažiuojamas atstumas galėtų siekti iki 1342 kilometrų.

„Mercedes-Benz“ realius bandymus su naujos kartos baterijomis keliuose pradėjo dar šių metų vasarį.

Šis sėkmingas ilgo nuotolio testas, pasak gamintojo, įrodo didžiulį šios technologijos potencialą ir artina dieną, kai tokio tipo baterijos bus pradėtos montuoti į serijinius elektromobilius.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų