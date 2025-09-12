Dyzelinių automobilių dienos suskaičiuotos? „Mercedes-Benz“ elektromobilis nuvažiavo rekordinį atstumą

Naująją bateriją „Mercedes-Benz“ kuria kartu su „Formulės 1“ jėgainių padaliniu „Mercedes-AMG High Performance Powertrains“, o pačius celių elementus gamina JAV kompanija „Factorial Energy“.
Daugiau naujienų apie elektromobilius – specialioje „Elektromobilis“ rubrikoje.
Teigiama, kad dėl naujos konstrukcijos į standartinio EQS baterijos dydžio pakuotę telpa 25 proc. daugiau energijos. Įdomu tai, kad visos kelionės metu buvo naudojamas tik pasyvus baterijos aušinimas oru.
Rekordinė kelionė, įvykusi rugpjūčio pabaigoje, driekėsi Vokietijos greitkeliais ir per Daniją.
Nuvažiuotas 1205 km atstumas yra net trimis kilometrais didesnis, nei anksčiau pasiekė specialiai efektyvumui kurtas koncepcinis „Vision EQXX“.
Skaičiuojama, kad bendras realus šio automobilio nuvažiuojamas atstumas galėtų siekti iki 1342 kilometrų.
„Mercedes-Benz“ realius bandymus su naujos kartos baterijomis keliuose pradėjo dar šių metų vasarį.
Šis sėkmingas ilgo nuotolio testas, pasak gamintojo, įrodo didžiulį šios technologijos potencialą ir artina dieną, kai tokio tipo baterijos bus pradėtos montuoti į serijinius elektromobilius.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!