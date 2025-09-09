Elektromobiliai įmonėms: ar yra modelių, siūlančių optimalų kainos, nuvažiuojamo atstumo ir saugumo santykį?

Vis dažniau ieškoma ne pigiausio, o optimalaus pasirinkimo – geriausio santykio tarp kainos, komplektacijos ir eksploatacinių savybių. Tačiau ar įmonės jau gali drąsiau žvalgytis į elektromobilius? Ar yra modelių, galinčių atitikti jų poreikius?
Didėjanti konkurencija saugumo srityje
Daug keliaujantiems ir apie darbą galvojantiems įmonių darbuotojams svarbu, kad jų automobiliai būtų modernūs ne tik technologijų, bet ir saugumo atžvilgiu. Todėl aklosios zonos stebėjimo, aktyviosios nukrypimo nuo važiavimo juostos, adaptyvaus greičio palaikymo ar autonominės avarinio stabdymo sistemos tampa svarbiu privalumu. Vis dėlto ne visos jos veikia vienodai.
Nepriklausoma naujų automobilių saugumo bandymus atliekanti organizacija „Euro NCAP“ naujausiuose vertinimuose už aktyviųjų sistemų veikimą itin gerai įvertino elektromobilius „Kia EV3“, „Renault 5 E-Tech“ ir „Porsche Macan“. Tuo metu už inovacijas dažnai liaupsinamas „Tesla Model S“ ir už saugumą vertinamas „Volvo EX30“ sulaukė tik vidutinių rezultatų.
„Renkantis automobilį tikrai verta pasižiūrėti saugumo įvertinimus – tai leidžia geriau suprasti, ar jums svarbiausios savybės atitinka lūkesčius. Man, pavyzdžiui, svarbu, kaip veikia nukrypimo nuo juostos ir adaptyvaus greičio palaikymo sistemos, nes jomis naudojuosi dažniausiai. Apskritai manau, kad pagalbinės sistemos šiandien yra pasiekusios aukštą lygį. Jei anksčiau vertinant automobilius reikėdavo akcentuoti, ar tokios sistemos veikia gerai, ar ne, dabar dauguma jų veikia tinkamai“, – teigia daugkartinis konkurso „Lietuvos metų automobilis“ komisijos narys ir automobilių apžvalgininkas Justas Lengvinas.
Daug naujų Lietuvos rinkoje pasirodančių elektromobilių išbandantis platformos „100procentuelektrinis.lt“ įkūrėjas Dainius Jakas taip pat yra pagalbinių saugumo sistemų šalininkas. Jis teigia, kad jomis naudojasi nuolat, o kartu stengiasi išbandyti ir kitas automobilių savybes, palyginti su anksčiau testuotais modeliais, todėl akivaizdžiai mato progresą.
„Dabar vidutinės klasės modeliuose diegiamos sistemos yra pakankamai pažangios. Taip yra todėl, kad jos atkeliauja iš aukštesnės klasės automobilių, kuriuose pasirodo pirmiausia. Kai technologijos atpinga, jos įdiegiamos viena ar dviem klasėmis žemesniuose modeliuose“, – aiškina elektromobilių žinovas.
Ar skirtumas tarp modelių, turinčių pažangias aktyvaus saugumo sistemas, ir tų, kuriuose jų nėra, iš tiesų pastebimas? Palyginimui galima pasitelkti „Kia EV3“. „Euro NCAP“ išbandė dvi šio modelio versijas – su papildomu „DriveWise ADAS“ saugumo įrangos paketu (standartinė įranga Baltijos rinkai) ir be jo. Kuklesnės įrangos modelis už elektronines pagalbines sistemas pelnė 67 proc., o versija su papildoma įranga – 78 proc. bei bendrą maksimalų penkių žvaigždučių įvertinimą.
Kai kurios įmonės jau persėda į elektromobilius
Daugelis, vertindami elektromobilius, kaip pagrindinį atskaitos tašką renkasi jų viena įkrova įveikiamą atstumą. Tai gali būti itin svarbus kriterijus ir įmonėms, kurių darbuotojai per dieną nuvažiuoja ne vieną šimtą kilometrų. Beje, Lietuvoje jau yra bendrovių, kurios nusprendė žengti elektromobilumo link, – ir tai pasiteisino.
„Vienos telekomunikacijų bendrovės, kurios automobilių parkas tikrai nemažas, apie 80 proc. transporto priemonių yra elektromobiliai. Ji pasirinko modelį su 77 kWh talpos akumuliatoriais, kurie bet kokiomis sąlygomis gali įveikti 250–350 kilometrų, ir tokio atstumo daugeliui pakanka.
Manau, kad būtent apie 80 kWh talpos akumuliatorius turintys modeliai yra tinkamiausi. Todėl įmonėms elektromobiliai ne tik gali būti, bet jau ir yra geras pasirinkimas. Tačiau visada reikia įvertinti poreikius: vadybininkams, kurie per dieną turi aplankyti kelis skirtingus taškus skirtingose Lietuvos vietose, elektromobilis dažnu atveju dar nėra tinkamiausias sprendimas“, – vertina D. Jakas.
Kad kompaktinės ar vidutinės klasės elektromobiliai įmonėms nebėra tabu, mano ir J. Lengvinas. Jis priduria, kad elektriniai modeliai, kainuojantys apie 40 tūkst. eurų, siūlo pakankamai gerą komforto ir saugumo lygį. Be to, atstumai Lietuvoje nėra tokie dideli, kad būtų sunkiai įveikiami, o įkrovimo stotelių infrastruktūra – pakankamai išvystyta, todėl priežasčių nesirinkti elektromobilio lieka vis mažiau.
„Yra ir įvaizdžio klausimas. Bendradarbiaujant su didelėmis užsienio įmonėmis jos atkreipia dėmesį į tai, kaip įsisavinami ekologiški sprendimai, o tai susiję ir su transportu. Elektromobiliai gali sukurti didesnę pridėtinę vertę, parodyti ambicijas priimti inovacijas ir neatsilikti nuo naujausių tendencijų“, – pastebi J. Lengvinas.
Jeigu nebekyla klausimų dėl elektromobilių įveikiamo atstumo ar įkrovimo, tam tikru rebusu įmonėms gali tapti tinkamo modelio pasirinkimas. Pavyzdžiui, 40–45 tūkst. eurų kainuojančių elektromobilių pasiūla yra pakankamai didelė.
Į šią kategoriją patenka mažesnius – 55 ir 59 kWh – akumuliatorius turintys „Volkswagen ID.3“ bei „Cupra Born“, „Volvo EX30“ ir vienas naujausių šioje klasėje – pažangius sprendimus siūlantis „Kia EV3“. Pastarąjį galima rinktis su 58 arba 81 kWh talpos akumuliatoriais, viena įkrova leidžiančiais įveikti iki 436 arba iki 605 kilometrų (pagal WLTP).
Kai kurios įmonės į savo automobilių parkus jau įtraukė elektromobilius, kitos apie tai svarsto, o kai kurioms tai vis dar ne pats tinkamiausias pasirinkimas. Vis dėlto didelė dalis vidutinės klasės elektra varomų modelių įrodo, kad jie gali būti ne tik ekologiška bei praktiška, bet ir racionali, saugumą užtikrinanti išeitis.
