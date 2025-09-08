Naujasis „Mercedes-Benz CLA“ jau Lietuvoje: 792 km nuvažiuojamas atstumas, 300 km įkraus per 10 minučių

Trečios kartos modelis, sukurtas ant visiškai naujos MMA platformos, meta rimtą iššūkį konkurentams: viena įkrova jis gali nuvažiuoti iki 792 km, o galingoje stotelėje per 10 minučių įkrauti energijos dar 300 km kelionei. Įmonėms su APVA subsidija ir PVM lengvata jo kaina gali siekti kiek daugiau nei 37 000 eurų.
Kad įspūdingi skaičiai nėra tik teorija, įrodė „Veho Lietuva“ atstovas Marius Žielys, naujuoju „CLA 250+“ parvykęs iš Talino į Vilnių. 606 kilometrų kelionė truko 7,5 valandos, o per ją automobilis buvo įkraunamas vos 6 minutes. Sostinę jis pasiekė su 14 proc. baterijos likučiu, o vidutinės sąnaudos siekė tik 14,3 kWh/100 km.
Daugiau naujienų iš automobilių pasaulio galite perskaityti „Automobilių naujienos“ rubrikoje.
Kad įspūdingi skaičiai nėra tik teorija, įrodė „Veho Lietuva“ atstovas Marius Žielys, naujuoju „CLA 250+“ parvykęs iš Talino į Vilnių. 606 kilometrų kelionė truko 7,5 valandos, o per ją automobilis buvo įkraunamas vos 6 minutes. Sostinę jis pasiekė su 14 proc. baterijos likučiu, o vidutinės sąnaudos siekė tik 14,3 kWh/100 km.
Naujasis CLA išsiskiria ir technologijomis. Jame debiutuoja nauja MB.OS operacinė sistema su dviem integruotais dirbtinio intelekto asistentais („Google“ ir „Microsoft“), o nuotoliniu būdu bus galima atnaujinti ne tik pramogų, bet ir vairavimo asistentų sistemas. Salone galima rinktis įspūdingą „MBUX Hyperscreen“ ekraną, o saugumą padidina segmente pirmoji centrinė oro pagalvė tarp vairuotojo ir keleivio.
Modelis taip pat tapo praktiškesnis: padidėjo erdvė gale, bagažinė siekia 405 litrus, o priekyje atsirado net 101 litro talpos daiktadėžė. Gamintojas patvirtino, kad vėliau pasirodys ir versijos su 48 voltų hibridine sistema bei universalo kėbulu „Shooting Brake“.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!