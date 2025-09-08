Kalendorius
Rugsėjo 8 d., pirmadienis
Vilnius +24°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių naujienos

Naujasis „Mercedes-Benz CLA“ jau Lietuvoje: 792 km nuvažiuojamas atstumas, 300 km įkraus per 10 minučių

2025-09-08 11:49 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-08 11:49

Į Lietuvą atvyko ir bandomiesiems važiavimams jau paruoštas vienas laukiamiausių šių metų elektromobilių – naujos kartos „Mercedes-Benz CLA“.

Mercedes-Benz CLA (nuotr. gamintojo)
20

Į Lietuvą atvyko ir bandomiesiems važiavimams jau paruoštas vienas laukiamiausių šių metų elektromobilių – naujos kartos „Mercedes-Benz CLA“.

REKLAMA
0

Trečios kartos modelis, sukurtas ant visiškai naujos MMA platformos, meta rimtą iššūkį konkurentams: viena įkrova jis gali nuvažiuoti iki 792 km, o galingoje stotelėje per 10 minučių įkrauti energijos dar 300 km kelionei. Įmonėms su APVA subsidija ir PVM lengvata jo kaina gali siekti kiek daugiau nei 37 000 eurų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kad įspūdingi skaičiai nėra tik teorija, įrodė „Veho Lietuva“ atstovas Marius Žielys, naujuoju „CLA 250+“ parvykęs iš Talino į Vilnių. 606 kilometrų kelionė truko 7,5 valandos, o per ją automobilis buvo įkraunamas vos 6 minutes. Sostinę jis pasiekė su 14 proc. baterijos likučiu, o vidutinės sąnaudos siekė tik 14,3 kWh/100 km.

REKLAMA
REKLAMA

Daugiau naujienų iš automobilių pasaulio galite perskaityti „Automobilių naujienos“ rubrikoje.

REKLAMA

Lietuvoje debiutuoja Mercedes-Benz CLA
(20 nuotr.)
(20 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Lietuvoje debiutuoja Mercedes-Benz CLA

Kad įspūdingi skaičiai nėra tik teorija, įrodė „Veho Lietuva“ atstovas Marius Žielys, naujuoju „CLA 250+“ parvykęs iš Talino į Vilnių. 606 kilometrų kelionė truko 7,5 valandos, o per ją automobilis buvo įkraunamas vos 6 minutes. Sostinę jis pasiekė su 14 proc. baterijos likučiu, o vidutinės sąnaudos siekė tik 14,3 kWh/100 km.

REKLAMA
REKLAMA

Naujasis CLA išsiskiria ir technologijomis. Jame debiutuoja nauja MB.OS operacinė sistema su dviem integruotais dirbtinio intelekto asistentais („Google“ ir „Microsoft“), o nuotoliniu būdu bus galima atnaujinti ne tik pramogų, bet ir vairavimo asistentų sistemas. Salone galima rinktis įspūdingą „MBUX Hyperscreen“ ekraną, o saugumą padidina segmente pirmoji centrinė oro pagalvė tarp vairuotojo ir keleivio.

Modelis taip pat tapo praktiškesnis: padidėjo erdvė gale, bagažinė siekia 405 litrus, o priekyje atsirado net 101 litro talpos daiktadėžė. Gamintojas patvirtino, kad vėliau pasirodys ir versijos su 48 voltų hibridine sistema bei universalo kėbulu „Shooting Brake“.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų