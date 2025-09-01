Kalendorius
Rugsėjo 1 d., pirmadienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių naujienos

Elektrinis „Mercedes“ superautomobilis pagerino 25 rekordus

2025-09-01 19:01 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-01 19:01

Elektrinis koncepcinis sedanas „Mercedes-AMG GT XX“ per bandymus Italijos Nardo trasoje pademonstravo įspūdingas galimybes ir pagerino net 25 naujus elektromobilių rekordus.

Mercedes-AMG GT XX (nuotr. gamintojo)

Elektrinis koncepcinis sedanas „Mercedes-AMG GT XX“ per bandymus Italijos Nardo trasoje pademonstravo įspūdingas galimybes ir pagerino net 25 naujus elektromobilių rekordus.

REKLAMA
0

Tarp jų – per 24 valandas nuvažiuotas atstumas ir simbolinė kelionė aplink pasaulį, kuri truko mažiau nei aštuonias dienas.

Daugiau naujienų iš automobilių pasaulio galite perskaityti „Automobilių naujienos“ rubrikoje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Bandymų metu, kuriuose dalyvavo 17 vairuotojų, du identiški „AMG GT XX“ prototipai nuolat važiavo beveik 300 km/val. greičiu.

REKLAMA
REKLAMA

Sustojama buvo tik įkrauti baterijas ir kas dvi valandas pasikeisti vairuotojais. Gamintojas teigia, kad dėl 850 kW siekiančios įkrovimo galios sustojimai įkrauti bateriją trukdavo itin trumpai.

REKLAMA

Per 24 valandas koncepcinis modelis įveikė 5 479 kilometrus – 1 500 km daugiau už ankstesnį rekordininką.

Kitas iššūkis buvo duoklė rašytojo Žiulio Verno romanui „Aplink pasaulį per 80 dienų“. 40 075 kilometrų distanciją, atitinkančią Žemės perimetrą ties pusiauju, elektromobilis įveikė per 7 dienas, 13 valandų, 24 minutes ir 7 sekundes.

REKLAMA
REKLAMA

Tokius rezultatus leido pasiekti nauja jėgainė. „AMG GT XX“ turi tris naujos kartos elektros variklius, kurių bendra galia siekia 1000 kW (1360 AG).

Du varikliai suka galinius ratus, o trečiasis prireikus įjungia priekinę ašį, taip užtikrinant visų varančiųjų ratų pavarą. Pasak „Mercedes“, šie varikliai yra mažesni, kompaktiškesni ir galingesni už dabar naudojamus.

Nors „AMG GT XX“ yra koncepcinis modelis, jis yra laikomas būsimos naujos kartos ketverių durų „AMG GT“ pranašu.

Rekordai Nardo trasoje demonstruoja ne tik įspūdingą našumą, bet ir naujosios elektrinės pavaros patikimumą, kuris ilgainiui pasieks ir serijinius automobilius.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų