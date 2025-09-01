Elektrinis „Mercedes“ superautomobilis pagerino 25 rekordus

Tarp jų – per 24 valandas nuvažiuotas atstumas ir simbolinė kelionė aplink pasaulį, kuri truko mažiau nei aštuonias dienas.
Bandymų metu, kuriuose dalyvavo 17 vairuotojų, du identiški „AMG GT XX“ prototipai nuolat važiavo beveik 300 km/val. greičiu.
Sustojama buvo tik įkrauti baterijas ir kas dvi valandas pasikeisti vairuotojais. Gamintojas teigia, kad dėl 850 kW siekiančios įkrovimo galios sustojimai įkrauti bateriją trukdavo itin trumpai.
Per 24 valandas koncepcinis modelis įveikė 5 479 kilometrus – 1 500 km daugiau už ankstesnį rekordininką.
Kitas iššūkis buvo duoklė rašytojo Žiulio Verno romanui „Aplink pasaulį per 80 dienų“. 40 075 kilometrų distanciją, atitinkančią Žemės perimetrą ties pusiauju, elektromobilis įveikė per 7 dienas, 13 valandų, 24 minutes ir 7 sekundes.
Tokius rezultatus leido pasiekti nauja jėgainė. „AMG GT XX“ turi tris naujos kartos elektros variklius, kurių bendra galia siekia 1000 kW (1360 AG).
Du varikliai suka galinius ratus, o trečiasis prireikus įjungia priekinę ašį, taip užtikrinant visų varančiųjų ratų pavarą. Pasak „Mercedes“, šie varikliai yra mažesni, kompaktiškesni ir galingesni už dabar naudojamus.
Nors „AMG GT XX“ yra koncepcinis modelis, jis yra laikomas būsimos naujos kartos ketverių durų „AMG GT“ pranašu.
Rekordai Nardo trasoje demonstruoja ne tik įspūdingą našumą, bet ir naujosios elektrinės pavaros patikimumą, kuris ilgainiui pasieks ir serijinius automobilius.
