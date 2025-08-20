Vokietija didina spaudimą JAV: prekybos sutartį pasirašys tik su viena sąlyga

Spaudos konferencijoje Vokietijos vyriausybės atstovas pabrėžė, kad derybose su JAV būtinas konkretus progresas. „Ypač svarbu, kad, kaip ir sutarta, būtų kuo greičiau sumažinti automobilių muitai.
Mes taip pat puikiai suprantame, kokia didelė našta tenka į eksportą orientuotai ekonomikai... Mūsų vaidmuo šiame procese – ir toliau visapusiškai remti Europos Komisiją“, – teigė atstovas.
Europos Sąjunga ir JAV preliminarų prekybos susitarimą pasiekė dar liepos pabaigoje, tačiau daugelis esminių jo detalių, įskaitant konkrečius muitų tarifus ir jų įsigaliojimo datas, iki šiol nėra galutinai suderintos.
Jungtinės Valstijos ir Europos Sąjunga liepos mėnesio pabaigoje paskelbė apie preliminarų prekybos susitarimą, pagal kurį daugelis JAV prekių į ES rinką bus įvežamos be muitų, tačiau Europoje pagamintai produkcijai, atvykstančiai į JAV, bus taikomas 15 proc. tarifas. Nors tai yra kompromisas, Vokietijos automobilių pramonė teigia, kad toks sprendimas jiems užkraus milijardinę naštą.
Nuo rugpjūčio 1-osios įsigaliojęs 15 proc. muitas pakeičia anksčiau JAV prezidento Donaldo Trumpo šių metų balandį įvestą 27,5 proc. tarifą automobiliams. Tai taip pat perpus mažesnis muitas nei 30 proc. tarifas, kuriuo buvo grasinama nuo rugpjūčio pradžios. Vis dėlto Vokietijos automobilių pramonės asociacijos (VDA) prezidentė Hildegard Müller teigia, kad net ir sumažintas muitas yra nepriimtinas.
„JAV taikomas 15 procentų tarifas, įskaitant ir automobilių pramonės gaminius, Vokietijos automobilių pramonei kasmet kainuos milijardus ir taps didele našta jai itin svarbiu transformacijos laikotarpiu“, – rašoma VDA pranešime.
„Itin svarbu, kad dėl muitų ginčo sutrikdytos automobilių tiekimo grandinės vėl veiktų sklandžiai. Dėl to dar labiau būtina rasti sprendimą anksčiau glaudžiai susijusiam Šiaurės Amerikos regionui – JAV, Meksikai ir Kanadai – pagal USMCA susitarimo principus.“
Nors automobiliai ir jų dalys sudaro reikšmingą ES eksporto į JAV dalį, tai nėra pati didžiausia prekių kategorija. Remiantis statistika, didžiausią importo dalį (25,1 proc.) sudaro farmacijos produktai, kurių metinė vertė siekia 152 mlrd. JAV dolerių.
Nauji ir naudoti automobiliai yra antroje vietoje (7,5 proc., 45 mlrd. JAV dolerių), o automobilių dalys ir priedai – trečioje (2,1 proc., 13 mlrd. JAV dolerių).
