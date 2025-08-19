Netikėtas „Volkswagen“ sprendimas: plečia bendradarbiavimą su potencialiu konkurentu

Kinijos automobilių gamintojai, galima sakyti, sąmoningai praleido modernių vidaus degimo variklių evoliucijos etapą ir visą dėmesį sutelkė į elektromobilius, kurių srityje tapo vienais iš pasaulinių lyderių.
Dėl šios priežasties pastaraisiais metais įvyko netikėtas vaidmenų apsikeitimas. Jei anksčiau Vakarų koncernai mokė kinus, tai dabar patys ieško partnerysčių Kinijoje, ypač programinės įrangos srityje.
Prieš dvejus metus „Volkswagen“ užmezgė bendradarbiavimą su jauna, bet veržlia „Xpeng“ marke, siekdamas kurti elektromobilius Kinijos rinkai.
Dabar ši partnerystė apims ir automobilius su vidaus degimo bei įkraunamo hibrido (PHEV) pavaromis, kurių kūrime dešimtmečių patirtį turi vokiečiai.
Partnerystės ašis – bendrai kuriama vadinamoji E/E (elektros ir elektronikos) architektūra, pavadinta CEA. Tai yra integruota sistema, apjungianti automobilio elektroninę įrangą, tinklo komunikaciją, programines aplikacijas ir laidų pynes į vieningą visumą.
Ši architektūra valdo vis didėjantį automobilio funkcijų skaičių: pavaros valdymą, saugumą, multimedijos sistemą, aktyviosios saugos elementus ir kitas komforto bei ryšio funkcijas.
Iš pradžių buvo planuojama, kad ši sistema bus diegiama į CMP platformą, skirtą pigesniems elektromobiliams Kinijos rinkoje. Vėliau susitarimas buvo išplėstas, įtraukiant ir Europoje gerai žinomą MEB platformą, kurią naudoja „Volkswagen ID.“ šeimos modeliai.
Naujausias žingsnis – sprendimas integruoti šią pažangią architektūrą ir į naujus automobilius su vidaus degimo varikliais. Tai leis „Volkswagen“ pritaikyti modernią programinę įrangą kur kas platesniam modelių ratui.
Būtent programinė įranga tampa vis svarbesne automobilio dalimi, o jos nestabilus veikimas ar nepatogi vartotojo sąsaja – vis dažnesniu galvos skausmu tradiciniams gamintojams.
„Volkswagen“ koncernas su tuo susidūrė tiesiogiai. Daugelis pamena problemas su aštuntos kartos „Golf“ multimedijos sistema, sunkumų kilo ir su pirmaisiais elektromobiliais. Būtent šios problemos ir paskatino vokiečius ieškoti partnerių Kinijoje.
