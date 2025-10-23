Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Budrys kviečia Japoniją plėsti finansavimą mokslo ir technologijų srityse

2025-10-23 09:51 / šaltinis: BNS
2025-10-23 09:51

Japonijoje viešintis užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys ketvirtadienį susitikęs su Japonijos parlamentinės draugystės su Lietuva grupės pirmininku Hirofumi Nakasone aptarė abiejų šalių aktyvų tarpparlamentinį bendradarbiavimą, kvietė plėsti bendras Lietuvos ir Japonijos finansavimo programas prioritetinėse mokslo ir technologijų srityse.

Kęstutis Budrys. ELTA / Dainius Labutis

Kaip ketvirtadienį panešė Užsienio reikalų ministerija (URM), ministras kvietė plėsti finansavimą gyvybės mokslų, medicinos, kvantinės fizikos ir fotonikos srityse.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Japonija yra strateginė Lietuvos partnerė. Mūsų tikslas, kad ši partnerystė stiprėtų ir plėstųsi į įvairias sritis – nuo bendrų projektų mokslo, technologijų, gynybos ir saugumo, inovacijų ir ekonominio saugumo srityse iki glaudesnio bendradarbiavimo globaliais klausimais. Mus vienija bendri saugumo iššūkiai, kylantys iš revizionistinių autoritarinių valstybių, todėl turime veikti drauge siekdami išsaugoti taisyklėmis grįstą pasaulio tvarką ir demokratiją“, – cituojamas ministras.

Taip pat Lietuvos diplomatijos vadovas kvietė tęsti bendradarbiavimą ekonominio atsparumo stiprinimo srityse – investicijų, infrastruktūros apsaugos ir tiekimo grandinių saugumo.

Ministras pabrėžė, kad Lietuva Japonijos įmonėms siūlo palankias investicijų sąlygas ir galimybę per Lietuvą patekti į visą Europos Sąjungos rinką.

Susitikime ministras sakė, kad Lietuva vertina Japoniją kaip vieną svarbiausių savo strateginių partnerių Azijos ir Ramiojo vandenyno regione.

