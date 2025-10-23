Budrys kviečia Japoniją plėsti finansavimą mokslo ir technologijų srityse

Kaip ketvirtadienį panešė Užsienio reikalų ministerija (URM), ministras kvietė plėsti finansavimą gyvybės mokslų, medicinos, kvantinės fizikos ir fotonikos srityse.
„Japonija yra strateginė Lietuvos partnerė. Mūsų tikslas, kad ši partnerystė stiprėtų ir plėstųsi į įvairias sritis – nuo bendrų projektų mokslo, technologijų, gynybos ir saugumo, inovacijų ir ekonominio saugumo srityse iki glaudesnio bendradarbiavimo globaliais klausimais. Mus vienija bendri saugumo iššūkiai, kylantys iš revizionistinių autoritarinių valstybių, todėl turime veikti drauge siekdami išsaugoti taisyklėmis grįstą pasaulio tvarką ir demokratiją“, – cituojamas ministras.
Taip pat Lietuvos diplomatijos vadovas kvietė tęsti bendradarbiavimą ekonominio atsparumo stiprinimo srityse – investicijų, infrastruktūros apsaugos ir tiekimo grandinių saugumo.
Ministras pabrėžė, kad Lietuva Japonijos įmonėms siūlo palankias investicijų sąlygas ir galimybę per Lietuvą patekti į visą Europos Sąjungos rinką.
Susitikime ministras sakė, kad Lietuva vertina Japoniją kaip vieną svarbiausių savo strateginių partnerių Azijos ir Ramiojo vandenyno regione.
