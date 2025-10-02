Kalendorius
Spalio 2 d., ketvirtadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
10
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Budrys: vokiečiams nepakvietus Adomavičiaus į renginį, nėra pagrindo abejoti dėl kišimosi į politiką

2025-10-02 18:42 / šaltinis: BNS
2025-10-02 18:42

Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, kad dvišaliai santykiai su Vokietija yra grįsti pagarba, tad nėra pagrindo kelti klausimų dėl Berlyno kišimosi į vidaus politiką.

Kęstutis Budrys. ELTA / Dainius Labutis

Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, kad dvišaliai santykiai su Vokietija yra grįsti pagarba, tad nėra pagrindo kelti klausimų dėl Berlyno kišimosi į vidaus politiką.

REKLAMA
10

Tokią K. Budrio poziciją BNS perdavė jo atstovė Kristina Belikova po to, kai Vokietijos ambasada Lietuvoje nusprendė nekviesti „aušriečių“ kultūros ministro Ignoto Adomavičiaus į trečiadienį vykusį renginį Vilniuje, skirtą paminėti šalies Vienybės dieną, o socdemų lyderis Mindaugas Sinkevičius suabejojo, ar tokiais veiksmais Berlynas nesikiša į šalies vidaus reikalus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Ministras pabrėžia, kad Vokietija yra viena svarbiausių Lietuvos strateginių partnerių ir patikimiausių sąjungininkių, mūsų dvišaliai ryšiai yra grindžiami tarpusavio pasitikėjimu, pagarba ir bendrais interesais, todėl nėra jokio pagrindo kelti tokius klausimus“, – BNS ketvirtadienį teigė K. Belikova.

REKLAMA
REKLAMA

„Mūsų dvišalėje bendradarbiavimo darbotvarkėje prioritetas yra saugumo bei gynybos klausimai, į kuriuos turėtų būti sutelktas visas dėmesys“, – sakė ji.

REKLAMA

Kaip rašė BNS, M. Sinkevičius tikino atsisakyme pakviesti I. Adomavičių didelės problemos nematantis, tačiau suabejojo, ar tokiais veiksmais Vokietija nesikiša į šalies vidaus reikalus.

Tuo metu krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė teigė besitikinti, kad pasikeitimai Vyriausybėje neturės įtakos bendradarbiavimui su Vokietija.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
vagišiai lenda pas padorius žmones
vagišiai lenda pas padorius žmones
2025-10-02 19:03
dar vienas vagis televizorių teistas ir nenuteistas nes priklauso sukčių šaikai ir jis dar čia veblena apie Vokietija, kokias kiaules jų ambasada PRIVALO kviesti pas save į svečius- apsišikio iki ausų ir šis vagišius
Atsakyti
tai
tai
2025-10-02 19:08
ir sinkevičius toks pat runkelis
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (10)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų