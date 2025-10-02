Su kultūros darbuotojų profesinėmis sąjungomis susitikęs Adomavičius: esu atviras diskusijoms

„Aktyvus socialinis dialogas yra sveiko ir klestinčio kultūros sektoriaus pagrindas. Džiaugiuosi turėdamas progą susitikti su partneriais, atstovaujančiais tūkstančiams kultūros darbuotojų, dėkoju, kad atvykote. Noriu patikinti, kad esu atviras diskusijoms ir pasirengęs tęsti pradėtus darbus siekiant bendro tikslo – oraus ir deramai įvertinto kultūros profesionalų darbo“, – Kultūros ministerijos pranešime cituojamas I. Adomavičius.
Nurodoma, kad susitikime aptarti galimi žingsniai, gerinant kultūros darbuotojų darbo sąlygas. Akcentuota, kad vienas artimiausių bendrų iššūkių – 2026 m. valstybės biudžeto formavimas ir jame numatytas finansavimas kultūros darbuotojų atlyginimams didinti.
Taip pat teigiama, kad, nepaisant nepalankaus fono, abi pusės sutarė toliau bendradarbiauti aptariant kultūros sektoriui svarbius socialinius klausimus. Ministras pabrėžė, kad kultūrai būtina sugrąžinti deramą išskirtinį dėmesį, nepriešinant nei paties sektoriaus, nei visuomenės.
Susitikime dalyvavo keturių pagrindinių kultūros sektoriaus darbuotojams atstovaujančių profesinių sąjungų atstovai: Lietuvos kultūros darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Mantas Stanžys, Lietuvos paslaugų sferos darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas ir Lietuvos kultūros darbuotojų profsąjungų federacijos įgaliotas atstovas Aleksandras Posochovas. Taip pat į susitikimą atvyko Lietuvos teatrų ir koncertinių įstaigų darbuotojų profesinių sąjungų federacijos pirmininkas Laimis Roslekas.
ELTA primena, kad, šalies vadovui paskyrus „aušrietį“ I. Adomavičių naujuoju kultūros ministru, kilo pasipiktinimo banga – keliami klausimai dėl politiko kompetentingumo, taip pat kritikuotas ministro pasisakymas po susitikimo su prezidentu.
Praėjusią savaitę Simono Daukanto aikštėje prie Prezidentūros buvo surengtas protestas – bene tūkstantis susirinkusių kultūros sektoriaus atstovų reikalavo, kad institucija neliktų „Nemuno aušros“ rankose. Kultūrininkai taip pat platina ir peticiją – ją jau pasirašė per 67 tūkst. žmonių.
Savo ruožtu premjerė Inga Ruginienė trečiadienį pareiškė, kad bus inicijuojama derybinė grupė, skirta spręsti susiklosčiusią situaciją dėl „aušriečiams“ atitekusios Kultūros ministerijos. Vis dėlto, tos pačios dienos vakarą į trečiąją asamblėją susibūrusi kultūros bendruomenė nutarė pokalbiuose su derybine grupe nedalyvauti.
Sekmadienį, spalio 5 d., menininkai rengia įspėjamąjį streiką.
