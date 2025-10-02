Ministerijoje dingusi Ukrainos vėliava – atsirado, Adomavičius nurodo, kur ji buvo

Premjerė apie staiga dingusią Ukrainos vėliavą – nieko nežino.
Kur dingo Ukrainos vėliava?
„Negaliu pasakyti, pirmą kartą girdžiu apie šį faktą, negaliu pasakyti“, – kalba I. Ruginienė.
Tačiau faktas – Ukrainos vėliavos ministerijos viduje nebebuvo. Vis dėlto Ukrainos dvispalvė vis dar kabo ant ministerijos fasado.
Pavakarę vėliavos ministerijos rūmuose vėl atsirado. Kaip to įrodymą, ministras net atsiuntė asmenukę.
„Neįsivaizduoju, nežinau, bet paklausiau – sakė, kad greičiausiai valė. Aš visą dieną konferencijose, susitikimuose su profsąjungomis – nemačiau, kad vėliavų nėra“, – sako kultūros ministras I. Adomavičius.
Jei vėliavas nešioti pirmyn atgal ministerijai sekasi lengvai, tai surasti komandą, kuri sutiktų dirbti su ministru – gerokai sunkiau.
Kaip pasakoja su situacija susipažinę TV3 šaltiniai, dalis aukšto pasitikėjimo ministerijos darbuotojų po ministro pasikeitimo dar neskubėjo krautis daiktų. Aiškino, kad pasiliktų ne dėl partijos, o dėl valstybės.
Nenori dirbti su „Nemuno aušra“
Pamatę ministro „performansą“ Prezidentūroje, ministerijos darbuotojai persigalvojo.
„Aš neįsivaizduoju, koks galėtų būti sveiko proto žmogus visoje Lietuvoje, kuris eitų į šią komandą. Tai aš labai abejoju, kad save gerbiantys žmonės galėtų dirbti“, – atvirauja buvęs kultūros ministras, liberalas Simonas Kairys.
R. Žemaitaitis ministru I. Adomavičiumi pasitiki ir netgi prognozuoja jam šviesią ateitį.
„Jeigu pavyks atlaikyti, tai aš manau, kad jis bus vienas įdomiausių ministrų. Vienas populiariausių – patikėkite manimi. Šiandien tie, kurie sako, kad jis nepageidaujamas šventėse, – jis bus vienas žymiausių ministrų“, – įžvalgomis dalijasi R. Žemaitaitis.
Negana to, nauji žmonės, pakviesti į pokalbius dėl darbo, dalis jų persigalvojo sulaukę papildomo žiniasklaidos dėmesio. Kiti apskritai nėra užtikrinti, kad šis ministras ilgai išliks poste, todėl nenori rizikuoti tapdami viceministrais ar patarėjais. TV3 šaltiniai kalba, kad buvo siūlomi žmonės net iš premjerės kultūros komandos.
Premjerė vakar pareiškė, kad burs derybinę grupę, kuri kalbėsis su protestuojančiais menininkais.
Ruginienė pokyčių nežada
Tiesa, pastarieji pareiškė, kad su grupe nesikalbės – jie ir toliau siekia, kad „Nemuno aušrai“ atitekusi Kultūros ministerija būtų perimta kitų rankų. Premjerė aiškina, kad tai – neįmanoma.
„Kiekviena problema turi būti sprendžiama abipusiu noru ją išspręsti. Jeigu viena pusė nenori spręsti problemos, tada jaučiuosi aklavietėje“, – sako I. Ruginienė.
Kol premjerė bando ieškoti būdų užbaigti konfliktą su protestuotojais, R. Žemaitaitis toliau pašiepia menininkus, kurie nepritaria tam, kad „Nemuno aušrai“ atiteko Kultūros ministerija. Jis iškoneveikė kompozitorę, LATGA pirmininkę Ramintą Naujanytę–Bjelle.
„Kažkokia moteriškėlė, atlėkusi į Daukanto aikštę ir sudaužiusi muzikinį instrumentą – ji tampa žvaigžde. Jeigu ji kompozitorė, ji yra beviltiška kompozitorė. Nes mano elniai nuo rugsėjo mėnesio yra geresni kompozitoriai nei ji“, – rėžė R. Žemaitaitis.
„Blogas elgesys. Bet ne vieną kartą R. Žemaitaitis yra gavęs pastabą iš manęs, kad pagarbus tonas yra privalomas“, – kalba I. Ruginienė.
„Aš nemokau premjerės, kaip reikėtų dirbti ir ką daryti, o premjerė nemokys manęs, kaip man reikėtų dirbti ir gyventi. Tai norėčiau, kad premjerė energetiniame sektoriuje atliktų auditus ir sužinotų, kas labiausiai prisidėjo prie koalicijos griuvimo“, – sako R. Žemaitaitis.
Daugiau sužinokite aukščiau esančiame video.