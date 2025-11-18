Žiemiški orai įsitvirtins: sinoptikai perspėja – užgrius ir pavojingi reiškiniai

Šiandien Lietuvoje vietomis trumpi krituliai. Ryte kai kur plikledis. Vėjas pietvakarių, vakarų, 7–12 m/s. Aukščiausia temperatūra 1–6 laipsniai šilumos.
Trečiadienio naktį daugiausia šiaurės vakarinėje šalies pusėje krituliai (sniegas, šlapdriba). Plikledis. Vėjas šiaurės vakarų, vakarų, 7–12 m/s, pajūryje gūsiai 15–17 m/s. Temperatūra nuo 4 laipsnių šalčio iki 1 šilumos. Dieną daug kur krituliai, vyraus nedideli. Vėjas pietvakarių, pietų, 8–13 m/s, pajūryje gūsiai 15–18 m/s. Temperatūra 1–6 laipsniai šilumos.
Ketvirtadienį kai kur nedideli krituliai. Naktį ir rytą plikledis. Vėjas pietų, pietryčių, 7–12 m/s. Temperatūra naktį 0–5 laipsniai šalčio, dieną 0–4 laipsniai šilumos.
Hidrologinė situacija
Lapkričio 17 d. šalyje stebimas vandens lygio svyravimas, vietomis iki 35 cm per parą.
Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas.
Vandens temperatūra upėse – 3–9, ežeruose – 4–8, Kuršių mariose – 5–6, Baltijos jūroje – 7–9 laipsniai šilumos.
Oro kokybės informaciją galite rasti čia.
