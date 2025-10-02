Kalendorius
Spalio 2 d., ketvirtadienis
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Pasklidus žiniai, kad Kultūros ministerijoje nebeliko Ukrainos vėliavos – Adomavičiaus reakcija

2025-10-02 14:25 / šaltinis: ELTA
2025-10-02 14:25

Kultūros ministerijos spaudos kambaryje neliko dar pirmadienį kabėjusios Ukrainos vėliavos, praneša naujienų portalas LRT.lt.

Kultūros ministerijos spaudos kambaryje nebeliko Ukrainos vėliavos (nuotr. Elta)

Kultūros ministerijos spaudos kambaryje neliko dar pirmadienį kabėjusios Ukrainos vėliavos, praneša naujienų portalas LRT.lt.

Nurodoma, kad LRT Klasikos žurnalistams Marius Eidukonis pranešė apie pastebėtą pasikeitimą – pirmadienį, rugsėjo 29 d., kai spaudos kambaryje vyko „aušriečių“ ministro Ignoto Adomavičiaus spaudos konferencija, tarp erdvėje esančių vėliavų buvo ir Ukrainos vėliava. Tačiau ketvirtadienį, spalio 2 d., Ukrainos vėliavos toje pačioje vietoje nebebuvo.

Ministras tvirtina – visos vėliavos yra

Savo ruožtu kultūros ministras I. Adomavičius Eltai aiškino, kad visos pirmadienį žurnalistų kambaryje kabėjusios vėliavos tebėra savo vietoje.

„Visos vėliavos yra“, – kalbėjo Kultūros ministerijai pradėjęs vadovauti „aušrietis“.

„Vėliavos yra, vėliavos niekur nedingo“, – kartojo jis.

Paklausus, ar ministerijoje tikrai tebekabo Ukrainos vėliava, politikas tai patvirtino.

„Taip, taip – yra vėliavos“, – dar kartą pabrėžė I. Adomavičius.

Praėjusią savaitę šalies vadovui paskyrus „aušrietį“ Ignotą Adomavičių naujuoju kultūros ministru, kilo pasipiktinimo banga – keliami klausimai dėl politiko kompetentingumo, taip pat kritikuotas ministro pasisakymas po susitikimo su prezidentu.

Rugsėjo pabaigoje Simono Daukanto aikštėje prie Prezidentūros buvo surengtas protestas – bene tūkstantis susirinkusių kultūros sektoriaus atstovų reikalavo, kad institucija neliktų „Nemuno aušros“ rankose. Kultūrininkai taip pat platina ir peticiją – ją jau pasirašė per 67 tūkst. žmonių.

Sekmadienį, spalio 5 d., menininkai rengia įspėjamąjį streiką.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

Zakristijonas
Zakristijonas
2025-10-02 14:40
Dabar žliumbimas bus dėl vėliavos?Čia Lietuva ir turi kabėti Lietuvos vėliava!Kai į ministeriją atvyks svečių iš Ukrainos,bus ir jų vėliava,kaip ir priklauso.
Atsakyti
Julius
Julius
2025-10-02 14:44
Pagarba Ministrui - gal pradėsime gerbti savo tautą ir savo tautos atributiką
Atsakyti
Slikas
Slikas
2025-10-02 14:32
Šaunuolis rodo pavyzdį subinlaižiams tas vėliavas reikia pašalinti iš visur ir kuo skubiau o tai atrodom kaip kokia haholų provincija
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (32)
