Martynas Budraitis apie situaciją su Kultūros ministerija: įsilipta į išmatų krūvą ir joje stovima

„Mes nematome, kad būtume išgirsti. Mes nematome, kad tos derybos ir susitikimai – nuo susitikimo su premjere iki prezidento – davė kokių nors pokyčių“, – trečiadienį per Seimo Kultūros komiteto posėdį tvirtino Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus direktorius Arūnas Gelūnas.
Anot jo, raginimai leisti kultūros ministrui „aušriečiui“ Ignotui Adomavičiui pabandyti dirbti yra neracionalūs ir net pavojingi.
Lietuvos nacionalinio dramos teatro vadovas Martynas Budraitis susidariusią situaciją apibūdino nupiešdamas alegoriją.
„Kai žmogus netyčia įlipa į išmatas, jis visų pirma pajunta kvapą, paskui stengiasi kuo greičiau nusiplauti. Šiuo atveju buvo įsilipta į didžiulę išmatų krūvą ir joje iki šiol stovima. Kvapas jau sklinda toli“, – sakė M. Budraitis.
„Kviesčiau susitelkti Kultūros komitetui ir padėti mums visiems išlipti iš šitos krūvos“, – pridūrė jis.
Kultūros vadybininkė Gintarė Masteikaitė pabrėžė, kad kultūros bendruomenė šiuo metu yra kaip niekada susitelkusi ir pagrindinis jos reikalavimas – jog Kultūros ministerija nebūtų atiduota „Nemuno aušros“ atsakomybei.
Anot jos, pasiekta paskutinė riba, nuo kurios gali priklausyti ir valstybės ateitis.
„Norime, kad pagaliau politikai mus išgirstų, kad negalime šiame geopolitiniame kontekste ir pasaulyje, kuriame gyvename, eiti į šoną ir atiduoti patį svarbiausią valstybės turtą, tai yra Lietuvos kultūrą ir Kultūros ministeriją, į „Nemuno aušros“ rankas. Mes tame matome labai didelius pavojus, ir mūsų vienintelis tikslas ir užduotis jums, matyt, tai jau net prašymas, kad ištaisytume čia klaidą. Nes ne mes ją sukūrėme, ne mes turime pateikti pasiūlymus, kaip išsisukti iš šios situacijos“, – kalbėjo G. Masteikaitė.
„Šiuo metu Lietuva iš tikrųjų yra pavojuje ir ant slenksčio nugarmėti į bedugnę, kaip šiuo metu garma Slovakija arba Vengrija“, – tvirtino ji.
A. Gelūnas taip pat įspėjo apie „Nemuno aušros“ keliamą grėsmę. Pasak jo, atsilaikymas prieš dezinformaciją, prieš bandymus suabejoti Lietuvos valstybės egzistavimo pagrindu, Lietuvos kultūros buvimu yra tiek pat pavojingas, kaip ir dronai ir naikintuvai, kurie vis įskrenda į NATO erdvę.
Anot A. Gelūno, „Nemuno aušros“ lyderio Remigijaus Žemaitaičio pasakymas, kad Vilniaus knygų mugė yra mažai ko vertas renginys, įžeidė daugybę žmonių – rašytojus, poetus, vertėjus, knygų dizainerius, skaitytojus, bibliotekininkus.
G. Masteikaitė pažymėjo, kad kultūros bendruomenė šiuo klausimu nenusileis ir neatsitrauks nuo savo reikalavimo.
„Mes prašome atitraukti „Nemuno aušrą“ nuo Lietuvos kultūros ir Kultūros ministerijos. Kol jūs to nepadarysite, mes nesustosime. Ir mes priemonių tikrai turim daug“, – sakė ji.
„Mes esame labai kūrybiškas kolektyvas, kūrybiška bendruomenė ir į šią bendruomenę telkiasi jau ne tik kultūros žmonės, telkiasi švietimas, aplinkosauga, pavieniai asmenys, verslas ir dar daugiau. Ir šitas judėjimas tikrai stiprės, ir jeigu jūs galvojate, kad mes nurimsime, tai mes nenurimsime“, – pabrėžė kultūros vadybininkė.
Kino prodiuserė Dagnė Vildžiūnaitė teigė, kad šiuo atveju kalbama ne tik apie kultūros, bet ir laisvo žodžio apsaugojimą.
„Partijos retorika sukuria pakankamą pagrindą mums bijoti“, – sakė ji.
D. Vildžiūnaitė atkreipė dėmesį, jog „Nemuno aušra“ buvo patraukta nuo energetikos srities kaip galinti kelti jai grėsmę, o kultūros sritis, pasak jos, yra ne mažiau svarbi ir turinti ne mažiau galios daryti įtaką.
„Šitas protestas niekaip nėra nukreiptas prieš konkretų žmogų“, – tvirtino ji.
Kaip rašė BNS, dėl Kultūros ministerijos perleidimo „Nemuno aušros“ atsakomybei praėjusią savaitę didžiuosiuose šalies miestuose vyko protestai, dalis organizatorių pranešė savo renginiuose nepageidaujantys prezidento, premjerės bei kultūros ministro, atsisakantys jų globos.
Kultūros bendruomenė taip pat paskelbė spalio 5 dieną rengsianti įspėjamąjį streiką. Ji reikalauja, kad prieštaringos reputacijos partija „Nemuno aušra“, kurios lyderis Remigijus Žemaitaitis teisiamas dėl antisemitizmo, nebūtų atsakinga už Kultūros ministeriją.
