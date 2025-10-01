Kai kurie kultūrininkai nepalaiko protestų prieš naująjį ministrą Ignotą Adomavičių: „Tai naudinga išoriniam priešui“

Po keleto dienų masinių pasipiktinimų Remigijus Žemaitaitis bando įrodyti, kad dalis kultūros žmonių palaiko ir jo partiją, ir jo paskirtą kultūros ministrą. Tarp tokių jis nurodo Etninės kultūros globos tarybos pirmininkę. Tiesa, protestuojantys etnologai atkerta, kad biudžetinės įstaigos retai prieštarauja politinei valiai.
Nausėdos ir kultūrininkų susitikimas
Iš viso į Prezidentūrą susirinko 13 kultūros bendruomenės atstovų – tarp jų Nacionalinio muziejaus direktorė Rūta Kačkutė, Meno kūrėjų asociacijos prezidentas Jonas Staselis, taip pat kompozitoriaus Mikalojaus Konstantino Čiurlionio provaikaitis.
Prezidentūra į susitikimą pakvietė septynis žmones iš vadinamosios iniciatyvinės grupės, kuri protestuoja prieš „Nemuno aušros“ kultūros ministrą. Tačiau čia, Prezidentūroje, G. Nausėdos laukė ir daugiau kultūrininkų. Likusieji buvo pakviesti iš tų, kurie viešai neprotestuoja. Protestų bangai didėjant, G. Nausėda bando raminti bendruomenę.
Tačiau kultūrininkai tikina, kad nusileisti neketina – žada streikus, o jei reikės, ir daugiau protestų.
Premjerė Inga Ruginienė bandė kultūrininkus užganėdinti – pažadėjo tartis dėl didesnių atlyginimų ir geresnių darbo sąlygų.
„Planuoju kalbėti apie didesnius atlyginimus ir geresnes darbo sąlygas kultūros bendruomenei“, – teigė I. Ruginienė.
Apie didesnius atlyginimus kultūrininkai šioje situacijoje nė neužsimena. Etnologas Libertas Klimka sako, kad taip kalbėdama premjerė parodo, jog nepažįsta kultūros žmonių.
„Kultūros žmonėms pinigai yra antraeilis dalykas. Pirmaeilis – sąlygos jų talentui žydėti ir plėstis“, – sako L. Klimka.
Streikus žadanti kultūros bendruomenės dalis piktinasi naujojo kultūros ministro nekompetencija ir tvirtina, kad jokiam „Nemuno aušros“ partijos atstovui neturėtų būti patikėta vadovauti šalies kultūrai.
Kol G. Nausėda už uždarų durų kalbasi su kultūros bendruomene, 100 etnokultūros puoselėtojų viešai išreiškė palaikymą protestuojantiems.
Žemaitaitis gina Adomavičių
„Aš šita proga nusipirkau streikui naują švarką. Eisiu pažiūrėti į tą braškelę, kuri vaikščiojo aplink S. Daukanto aikštę. Tai baikime vieną kartą tuos cirkus, leiskime ministrui dirbti“, – ironizuoja R. Žemaitaitis.
Tiesa, kultūros ministras Ignotas Adomavičius pareiškė, kad protestuoja ne visa kultūros bendruomenė – esą dalis neprotestuojančių jį palaiko. Tačiau kas konkrečiai palaiko, paaiškinti nesugebėjo. Tradiciškai jį viešai gina R. Žemaitaitis.
„Pavyzdžiui, Dalia Urbanavičienė – palaiko ji, etnokultūros bendruomenės vadovė. Lygiai taip pat yra ir kitų menininkų, kurie palaiko“, – kalbėjo R. Žemaitaitis.
„Kai kova vyksta vidinių priešų paieškose – tai labai blogai. Tai naudinga išoriniam priešui. Neaišku, kam šie protestai – ar siekiame geresnių sąlygų kultūrai, ar tiesiog keliame ultimatumus: nuimkite ministrą, tada kalbėsimės?“ – retoriškai klausia Dalia Urbanavičienė, Etninės kultūros globos tarybos pirmininkė.
Ji nepritaria vykstantiems protestams ir nesmerkia naujojo ministro, esą jam reikia duoti laiko įrodyti savo vertę darbu.
Urbanavičienė išreiškia palaikymą kultūros ministrui
„Kas man patinka – tai, kad jis nori klausytis ir kalbėtis. Šito labai trūko ankstesniems ministrams. Ne apie paskutinį, bet apie dar ankstesnius“, – sako D. Urbanavičienė.
Prezidentas užsiminė apie trijų mėnesių bandomąjį laikotarpį I. Adomavičiui. Tačiau etnologas L. Klimka abejoja, ar ministras, neturintis jokios patirties, per tiek laiko sugebės ką nors įrodyti.
„Na, tai bus gaišatis. Nemanau, kad per tris mėnesius kažkokius kalnus nuvers. Tiesą sakant, net susipažinimui tų trijų mėnesių yra per mažai“, – sako L. Klimka.
Šį susipriešinimą tarp ministerijos ir kultūrininkų jau ima išnaudoti opozicija. Iš socialdemokratų suburtos koalicijos išmestas Saulius Skvernelis naudojasi politine proga įgelti valdantiesiems, kurie vietoje jo pasirinko R. Žemaitaitį.
„Prezidento žodis, matome, gali būti labai lengvai pakeičiamas. Tai – „Nemuno aušros“ klaida, neištaisoma klaida. Tas mėtymasis ir žodžių keitimas tampa vizitine kortele“, – sako S. Skvernelis.
Kaip patikino Prezidento patarėja, susitikimo su bendruomene metu Prezidentūra jokių sprendimų dar nepriėmė.
