Socialiniuose tinkluose susikivirčijo buvę švietimo ministrai – kaltino galimu dokumentų klastojimu

Konfliktas tarp buvusių ministrų kilo po LRT pasirodžiusios laidos „Neišspręsti istorijos ginčai“, dėl kurios J. Šiugždinienė pareiškė nepasitenkinimą savo feisbuko paskyroje.
„Labai liūdna, kad visuomeninio transliuotojo laidoje „Neišspręsti istorijos ginčai“ (2025 m. rugsėjo 23 d.) yra skleidžiamas melas. Atsiprašau visų lietuvių kalbos ir literatūros bendrojo ugdymo programos rengėjų, nes taip yra menkinamas jų darbas“, – pradėjo buvusi švietimo ministrė.
„Pasak dr. Dariaus Kuolio, Martynas Mažvydas yra išbrauktas iš literatūros programos, o atsirado Ivanas Krylovas ir Ivanas Turgenevas, kurių niekad nebuvo lietuvių kalbos ir literatūros programoje. Dr. D. Kuolys apie tai, kad iš programos išmestas Martynas Mažvydas, rašė ir savo FB paskyroje.
Siūlau visiems atsiversti viešai prieinamą emokykla.lt programą, kur 10 (II gimnazijos) klasės kurso apraše nurodoma, kad pamokose turi būti susipažįstama su senaisiais rašytiniais lietuvių kalbos šaltiniais (M. Mažvydas, J. Bretkūnas, K. Sirvydas, D. Kleinas ir kt.). Mažvydas yra matomas ir kaip kultūros asmenybė – jis įrašytas ir istorijos programoje. Literatūros pamokose Mažvydas skaitomas ir kitu kampu – nagrinėjant Justino Marcinkevičiaus dramą „Mažvydas“ (11 klasėje).
D. Kuolio įvardyti rusų rašytojai I. Krylovas ir I. Turgenevas programoje iš viso nėra minimi“, – socialiniuose tinkluose teigė J. Šiugždinienė.
Ji taip pat pridūrė, kad neva D. Kuolys socialiniuose tinkluose melavo ir dėl programose pašalintų lietuvių liaudies dainų.
„D. Kuolys neseniai savo FB paskyroje taip pat skleidė melą, kad programose neliko lietuvių liaudies karo dainų. Tuo tarpu 7 klasėje aiškiai įrašytas teminis blokas: liaudies dainos, dainos, virtusios eilėmis, įvairių žanrų lietuvių liaudies dainos pasirinktinai: kalendorinės, šeimos, meilės, karo, partizanų kovų, tremties ar kt.
Man sunkiai suprantama, ko tokiais pasisakymais siekia dr. D. Kuolys, ką jis bando įrodyti. Ar tiesiog sukiršinti skirtingas lietuvių kalbos ir literatūros specialistų kartas?
Gaila ir gėda, kad vietoje to, jog sutelktume jėgas šiuo sunkiu laikotarpiu, kai kas užsiima melu ir demagogija“, – piktinosi J. Šiugždinienė.
Teigė, kad dokumentai gali būti suklastoti
Reaguodamas į J. Šiugždinienės įrašą, savo versiją išdėstyti nusprendė ir D. Kuolys. Jis feisbuke rašė, kad galėjo būti klastojami valstybiniai dokumentai ir pasidalino neva 2022 metais švietimo ministrės patvirtintomis lietuvių kalbos ir literatūros programomis.
„Valstybinių dokumentų klastojimas Lietuvos Respublikos Seimo svetainėje – jau ne žaidimas.
Buvusios švietimo ministrės Jurgitos Šiugždinienės paskatintas, dalinuosi dviem skirtingais to paties dokumento tekstais.
Pirmasis jų Seimo svetainėje nufotografuotas šiandien 11 valandą, antrasis – po valandos. Abu tekstai – iš vienos ir tos pačios 2022-aisiais švietimo ministrės įsakymu patvirtintos Lietuvių kalbos ir literatūros programos“, – tvirtino D. Kuolys.
Tuomet buvęs ministras nusprendė papasakoti, kaip viskas prasidėjo.
„O dabar – apie viską iš eilės. Dar vasaros pradžioje susėdome su kolega Alfredu Bumblausku prieš kameras ir aptarėme lietuvių kultūros palikimą. Šį antradienį mudviejų pokalbį parodė LRT.
Vakar sulaukiau netikėto TV projektų redaktorės Agnės Verksnytės skambučio: „Jurgita Šiugždinienė teigia, kad jūs laidoje melavote, sakydamas, jog lietuvių literatūros programoje yra Ivanas Krylovas ir nėra Martyno Mažvydo. Kuo, taip kalbėdamas, rėmėtės?“
Pažadu Agnei po dienos darbų atrasti ir atsiųsti visas nuorodas. Netrukus sulaukiu Dianos Vilytės žinutės: kodėl neatsakai į tau skirtą Jurgitos Šiugždinienės įrašą veidaknygėje. Ir Dianai pažadu vakare prisėsti ir atsakyti“, – rašė D. Kuolys.
„Taigi atsiverčiu vakar Seimo svetainėje 2022-aisiais kartu su ministrės įsakymu paskelbtą mokyklinę lietuvių kalbos ir literatūros programą, atrandu joje 28.2.4.3 punktą, siūlantį mokiniams skaityti Ivano Krylovo pasakėčias, nusiunčiu redaktorei Agnei, pacituoju jį po mane melu kaltinančiu Jurgitos Šiugždinienės veidaknygės įrašu...
Pastebiu, kad Jurgita Šiugždinienė kaltinamajame akte duoda nuorodą ne į Seimo svetainę, kurioje paskelbtas jos pasirašytas visas valstybinis dokumentas, bet į Švietimo ministerijos tvarkomą emokyklos svetainę, kurioje dokumentas „patobulintas“.
Šiandien ryte sulaukiu veidaknygėje Jurgitos Šiugždinienės atsakymo, kad aš ir toliau meluoju, kad ir Seimo svetainėje paskelbtame dokumente jokio Ivano Krylovo nėra. Miela Jurgita maloniai pateikia ir nuorodą į Seimo svetainę“, – tęsė jis.
Visgi, pasak D. Kuolio, šįkart Seimo paskelbtame dokumente iš tiesų nebebuvo rusų rašytojo ir viso programos punkto.
„Atsidarau Jurgitos atsiųstą nuorodą ir suglumstu: Seimo paskelbtame dokumente tikrai nėra Ivano Krylovo! Bet juk vakar jį tikrai mačiau, dokumento citata viešai dalinausi... Gal jau einu iš proto?
Bet pastebiu, kad iš atsiversto dokumento yra pradingęs ne tik Krylovas, bet visas 28.2.4.3 programos punktas, kuriame Krylovas buvo. Punktas išbrauktas, bet punktų numeracija nepakeista. Dingę iš Seimo svetainės ir visų mokyklinių programų PDF'ai, likę tik Word'ai.
Nusifotografuoju Seimo svetainėje esančio dokumento vietą su iškirptu punktu ir parašau atsakymą mielai Jurgitai Šiugždineinei. Sakau, kad tikram stebuklui sukurti pritrūko meistrystės: jei iš dokumento būtų išbrauktas tik Krylovas, o ne visas punktas, prasidėjusia senatvės demencija greičiausiai būčiau patikėjęs.
Atsakęs mielai Jurgitai, darsyk žvilgteliu į Seimo svetainę. O joje stebuklai tęsiasi! Čia vėl atsiradę visų programų PDF'ai! O atsivertęs lietuvių kalbos ir literatūros programą, atrandu joje ir 2022-aisiais, ir vakar matytą Ivaną Krylovą. Laikrodis rodo 12 valandą. Ir vėl Seimo svetainės dokumento puslapį nusifotografuoju. Abiem vaizdais čia ir dalinuosi“, – tvirtino jis.
D. Kuolys išreiškė ir abejonę, kaip pasitikėti kitais valstybinių institucijų paskelbtais dokumentais bei palygino tokias situacijas su Rusija.
„Nekaltas žaidimas? Bet čia mūsų Seimas, mielas Juozai, mielas Parlamento Pirmininke!
Kaip pasitikėti kitais Seimo paskelbtais, jo, vyriausybės ir ministrų patvirtintais valstybės dokumentais, jei įmanomi tokie dokumentų „tobulinimai“?
Beje, miela Jurgita, mielas Pauliau, tokie žaidimai Rusijoje turi senas tradicijas ir vadinami ten „informacinėmis psichologinėmis operacijomis“.
Ar tikrai Tėvynės sąjunga nori įgyvendinti juodąją Leonido Donskio pranašystę – paversti Lietuvą „Mažąja Rusija“?“, – socialiniuose tinkluose svarstė D. Kuolys.
Sureagavo Seimo kanceliarija
Į D. Kuolio išsakytus teiginius ir kilusį konfliktą tarp buvusių ministrų sureagavo ir Seimo kanceliarija, kuri tvirtino, kad abejonės dėl informacijos patikimumo yra neteisingos.
„Seimo kanceliarija, reaguodama į socialiniuose tinkluose išsakytas abejones dėl informacijos patikimumo Teisės aktų registre, informuoja, kad tokie teiginiai nėra teisingi. Tačiau pripažįstame, kad teisės aktų paieška turėtų būti patogesnė ir padėtų informacijos naudotojui išvengti panašių klaidų. Stengiamės atliepti naudotojų poreikius, tad šiuo metu vykdomi teisėkūros informacinių sistemų modernizavimo darbai leis naudotojams informaciją apie teisės aktus ir jų redakcijas pateikti dar aiškiau.
Viešai aptariami teisės akto turinio skirtumai yra matomi, nes Teisės aktų registre rodomos tiek aktualios, tiek anksčiau galiojusios ar įsigaliosiančios tų pačių teisės aktų redakcijos.
Aptariant konkretų atvejį paminėtina, kad Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministras 2022 m. rugpjūčio 24 d. priėmė įsakymą Nr. V-1269, kuris vėliau buvo keistas 10 kartų (šiuo atveju aktualūs keitimai atlikti 2022 m. rugsėjo 30 d. ir 2023 m. rugsėjo 6 d.).
Kviečiame visuomet atkreipti dėmesį, kuris teisės aktas konkrečiu metu yra aktualus, ir įsitikinti, ar nebuvo priimta teisės akto pakeitimų“, – teigta Seimo kanceliarijos socialiniuose tinkluose.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!