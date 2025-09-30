Masteikaitė: „Negalime funkcionuoti ir tęsti kelio dabartine kryptimi“

„Solistai, kurie pakviesti atstovauti Lietuvai jau pirmininkavimo renginiuose, kalbasi, galvoja, ką daryti ir kokią poziciją rinktis. Sprendimai bus padaryti kiekvieno menininko atskirai“, – antradienį po susitikimo su prezidentu Gitanu Nausėda teigė G. Masteikaitė.
Ji pažymėjo, jog bendri sprendimai bus priimti po to, kai bus matomi rezultatai dėl iškeltų reikalavimų atriboti „Nemuno aušrą“ nuo Kultūros ministerijos. Anot G. Masteikaitės, susidaro įspūdis, kad prezidentas išgirdo kultūrininkų poziciją, o patys kultūros atstovai jaučiasi įgalinti ir toliau tęsti protestus.
„Šiame etape mes turime labai gražų pokalbį ir tikrai įgalinančią žinutę – nesusitaikyti. Mes ją išsinešame iš šito pokalbio. Ir tikimės, kad šie sprendimai, kurių mes prašėme, ir prezidentas sutiko su mumis (...), kad taip, kaip yra dabar, negali būti. Čia yra raudonos linijos“, – sakė ji.
„Negalime funkcionuoti ir tęsti kelio dabartine kryptimi, kaip dabar yra patvirtinta ministerijų dėlionė“, – tvirtino kultūros bendruomenės atstovė.
Savo ruožtu šalies vadovo vyriausioji patarėja Jolanta Karpavičienė teigė, kad tokie sezonai yra įsipareigojimas atstovauti Lietuvai tarptautinėje erdvėje.
„Dėl to kultūros sezonai arba kultūros dienos nėra kažkieno duota malonė. Tai yra mūsų abiejų pusių, valstybės ir kultūros bendruomenės, interesas pasinaudoti ta galimybe pristatyti Lietuvą“, – kalbėjo J. Karpavičienė.
ELTA primena, kad praėjusią savaitę šalies vadovui paskyrus „aušrietį“ Ignotą Adomavičių naujuoju kultūros ministru, kilo pasipiktinimo banga – keliami klausimai dėl politiko kompetentingumo, taip pat kritikuotas ministro pasisakymas po susitikimo su prezidentu.
Ketvirtadienį Simono Daukanto aikštėje prie Prezidentūros buvo surengtas protestas – bene tūkstantis susirinkusių kultūros sektoriaus atstovų reikalavo, kad ministerijai vadovautų kompetentingas, jų interesams tinkamai atstovaujantis profesionalas, kad institucija neliktų „Nemuno aušros“ rankose. Kultūrininkai taip pat platina ir peticiją – ją jau pasirašė per 58,5 tūkst. žmonių.
Sekmadienį, spalio 5 d., menininkai rengia įspėjamąjį streiką.
Be to, po I. Adomavičiaus paskyrimo ministru, nuo Prezidentūros bei Vyriausybės atsiribojo ne viena kultūros organizacija ir iniciatyva – pavyzdžiui, Europos šalių kino festivalis „Scanorama“, Vilniaus knygų mugė atsisakė G. Nausėdos globos.
