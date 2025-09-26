Kalendorius
TV3 naujienos > Gyvenimas > Patarimai

Savaitgalį to nepadarę praleisite nemokamą galimybę: nesakykite, kad nežinojote

2025-09-26 18:10
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-26 18:10

Jau šį sekmadienį, rugsėjo 28 dieną, laukia dar viena proga pasinaudoti galimybe nemokamai aplankyti kai kurių muziejų ekspozicijas. Nepraleiskite – kita tokia galimybė laukia tik spalio 26-ąją.

Savaitgalį to nepadarę praleisite nemokamą galimybę (nuotr. Julius Kalinskas/BNS, Julius Kalinskas/ELTA)

Jau šį sekmadienį, rugsėjo 28 dieną, laukia dar viena proga pasinaudoti galimybe nemokamai aplankyti kai kurių muziejų ekspozicijas. Nepraleiskite – kita tokia galimybė laukia tik spalio 26-ąją.

0

Kaip savo svetainėje skelbia Lietuvos Respublikos Kultūros ministerija, ši nemokamo muziejų lankymo iniciatyva gimė nuo 2019-ųjų sausio 1 dienos.

Šį sekmadienį – nemokamas muziejų lankymas

Kiekvieną paskutinį mėnesio sekmadienį nemokamai galima lankyti muziejų nuolatines ekspozicijas. Nemokamo muziejų lankymo modelis taikomas Kultūros ministerijai pavaldiems nacionaliniams ir valstybiniams muziejams. Pagal šį modelį nemokamai muziejuose apsilankyti gali visi pageidaujantieji.

Išsamesnę informaciją apie nemokamą lankymą, nuolatines ekspozicijas, muziejų darbo laiką, galimą registravimąsi ir kt. galima rasti muziejų interneto svetainėse, socialinių tinklų paskyrose.

Nuolatines ekspozicijas kiekvieno mėnesio paskutinį sekmadienį nemokamai lankyti galima šiuose Kultūros ministerijai pavaldžiuose muziejuose:

Taip pat lankytojus kiekvieno mėnesio paskutinį sekmadienį nemokamai priims Kernavės archeologinės vietovės muziejujeVytauto Didžiojo karo muziejujeEnergetikos ir technikos muziejujeVilniaus muziejuje, tačiau, prieš lankantis šiuose muziejuose, prašoma papildomai pasitikslinti informaciją jų interneto svetainėse.

