Šį savaitgalį – nemokama pramoga: nesakykite, kad nežinojote

Ši iniciatyva pradėta dar 2019 m. sausio 1. – nuo tada kiekvieną paskutinį mėnesio sekmadienį nemokamai galima lankyti muziejų nuolatines ekspozicijas.
Kaip skelbia Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, nemokamo muziejų lankymo modelis taikomas Kultūros ministerijai pavaldiems nacionaliniams ir valstybiniams muziejams.
Nemokamas muziejų lankymas paskutinį mėnesio sekmadienį
Pagal šį modelį muziejuose nemokamai paskutinį mėnesio sekmadienį gali lankytis visi pageidaujantys.
Išsamesnę informaciją apie nemokamą lankymą, nuolatines ekspozicijas, muziejų darbo laiką, galimą registravimąsi ir kt. galima rasti muziejų interneto svetainėse, socialinių tinklų paskyrose.
Kultūros ministerijos svetainėje nurodoma, kad nuolatines ekspozicijas kiekvieno mėnesio paskutinį sekmadienį nemokamai lankyti galima šiuose Kultūros ministerijai pavaldžiuose muziejuose:
- Lietuvos nacionaliniame dailės muziejuje
- Lietuvos nacionaliniame muziejuje
- Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje
- Nacionaliniame muziejuje Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmuose
- Kauno IX forto muziejuje
- Lietuvos aviacijos muziejuje
- Lietuvos etnokosmologijos muziejuje
- Lietuvos jūrų muziejuje
- Lietuvos etnografijos muziejuje
- Lietuvos švietimo muziejuje
- Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejuje
- Maironio lietuvių literatūros muziejuje
- Šiaulių „Aušros“ muziejuje
- Trakų istorijos muziejuje
- Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejuje
- Žemaičių muziejuje „Alka“
Taip pat lankytojus kiekvieno mėnesio paskutinį sekmadienį nemokamai priims Kernavės archeologinės vietovės muziejuje, Vytauto Didžiojo karo muziejuje, Energetikos ir technikos muziejuje, Vilniaus muziejuje, tačiau, prieš lankantis šiuose muziejuose, prašoma papildomai pasitikslinti informaciją jų interneto svetainėse.
