Kviečia visus pasinaudoti nemokama pramoga: štai kur ir kada vyks

Ši sąveika tarp gamtinės ir žmogaus sukurtos aplinkos tapo neatsiejama Vilniaus istorinio branduolio tapatybės dalimi, apie kurią kalbamės aplinkosauginio švietimo cikle „Vilniaus senamiestis – žaliosios sostinės DNR“, rašoma pranešime spaudai.
Šeštasis ciklo renginys – ekskursija „Vilniaus panorama: kur susitinka gamta ir pastatai“ – yra tarsi edukacinio užsiėmimo „Vilniaus istorinio branduolio tapatumas: gamtos ir žmogaus sąveika“ tąsa, tik labiau praktinė, patyriminė. Ją ves architektė-urbanistė, Vilnius Tech profesorė dr. Dalia Dijokienė, kuri kvies išvysti miestą, kilusį iš dialogų, o ne padiktuotų taisyklių.
Vilniaus centras, įtrauktas į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą, saugo 12 panoramų iš 7 taškų – tačiau mes apsistosime ties 2–3. Kodėl tiek nedaug? Todėl, kad kiekvienas žvilgsnis iš apžvalgos aikštelės yra ne momentas, o istorijos sluoksnis. Jį reikia perskaityti: ne tik akimis, bet ir kojomis (lipant), plaučiais (įkvepiant), ausimis (girdint, ką sako kalvos).
Kur ir kada vyks ekskursija?
Ekskursijos metu aplankysime Subačiaus apžvalgos aikštelę, Pilies (Gedimino) kalną ir Trijų Kryžių kalną. Judėdami tarp jų ne tik pažinsime panoramų vaizdinius niuansus, bet ir pajusime, kaip miestas juda kartu su reljefu – kaip formuojasi jo gatvių trajektorijos, kiemų ritmai, kvartalų atsidengimai ir užsidarymai.
DATA: 2025 m. rugsėjo 13 d. (šeštadienis)
LAIKAS: 11 val.
VIETA: užsiregistravusiems bus nurodyta atskirai. Reikia apsiauti patogiais batais ir pasiimti vandens. Planuojame nueiti apie 5 km ir užtruksime 2-2.5 val.
Renginys nemokamas, tačiau vietų skaičius ribotas.
Registracija būtina: (https://forms.gle/EJruy3ghWdxYgSpr7)
