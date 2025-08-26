Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Gyvenimas > Patarimai

Plinta neįtikėtina nuotrauka iš autostrados Vilnius–Kaunas: tai gyvenime išvysta ne kiekvienas

2025-08-26 15:50 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-26 15:50

Gamta Lietuvoje neretai pateikia pačių netikėčiausių vaizdų. Kartais dangus nusidažo ryškiomis spalvomis, o kartais nustebina neįprastomis debesų formomis. Būtent tokį gamtos reiškinį neseniai užfiksavo socialinio tinklo „Facebook“ naudotoja Monika.

Transportas, eismas (Teodoras Biliūnas/BNS)

Gamta Lietuvoje neretai pateikia pačių netikėčiausių vaizdų. Kartais dangus nusidažo ryškiomis spalvomis, o kartais nustebina neįprastomis debesų formomis. Būtent tokį gamtos reiškinį neseniai užfiksavo socialinio tinklo „Facebook“ naudotoja Monika.

Ji į „Orų entuziastų“ grupę įkėlė nuotraukas, kuriose matyti ne kasdien išvystami, įspūdingai atrodantys debesys. Įrašas greitai sulaukė internautų dėmesio ir sukėlė diskusijų apie šį neįprastą reiškinį.

Užfiksavo neįprastus debesis

Nuotraukos buvo padarytos autostradoje Vilnius–Kaunas, 2025 m. rugpjūčio 25 dieną. Monika pasidalijo keliomis akimirkomis, kuriose užfiksuoti neįtikėtinai atrodantys debesys.

Dangus tądien atrodė neįprastai dramatiškai – virš galvų kybojo tamsūs, tarsi gumbais nuvilniję debesys, sukūrę išskirtinį reginį.

Įrašas sulaukė daugybės reakcijų – žmonės komentaruose dalijosi savo pastebėjimais, stebėjosi gamtos galia ir diskutavo, kada dar yra matę tokį vaizdą danguje.

Visą įrašą galite pamatyti paspaudę čia.

Atskleidė, kas tai per debesys

Šie debesų dariniai gana reti ir dažniausiai pasirodo po audrų arba tuo metu, kai kur nors netoli slenka audra.

Naujienų portalui tv3.lt anksčiau apie šių debesų susidarymą aprašė klimatologas Egidijus Rimkus: 

„Nutrūkus intensyviems konvekciniams procesams, prisotinto oro tūriai pradeda sklisti horizontalia kryptimi.

Esant didelei debesies elementų (ledo kristalų ir vandens lašelių) koncentracijai, oras debesyje tampa sunkesnis už aplinkos orą ir jis pradeda leistis.

Besileidžiančio oro temperatūra išauga, tačiau didelis kiekis šilumos yra panaudojamas debesų elementų tirpinimui ir garinimui.

Jei šiam procesui reikalingas šilumos kiekis yra didesnis už gaunamą drėgnaadiabatinio leidimosi metu, besileidžiantis oras išlieka vėsesnis ir toliau juda žemyn kartu su debesų elementais. Todėl apatinėje debesies dalyje išryškėja nedideli apvalios formos išsikišimai.“

Tokie debesys formuojasi nestabilioje atmosferos aplinkoje, dėl to meteorologai lakūnams rekomenduoja vengti tokio tipo debesų darinių, nes gali stipriai pakratyti nevienodai žemyn judantys oro srautai.

