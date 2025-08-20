Kalendorius
TV3 naujienos > Gyvenimas > Patarimai

Plinta stulbinantis vaizdo įrašas iš Kauno rajono: sunku atitraukti akis

2025-08-20 14:50
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 aut.
2025-08-20 14:50

Orai ir klimatas Lietuvoje“ feisbuko grupėje pasidalintas įrašas nukelia į rudenėjančias rugpjūčio naktis. Nors dienos kartais dar vasariškai šiltos, naktys tampa vis tamsesnės ir suteikia progą pasimėgauti tikru kvapą gniaužiančiu dangaus reginiu.

Dangus, asociatyvi nuotrauka (nuotr. SCANPIX)

Įrašo autorius fiksavo žvaigždėtą dangų, Paukščių taką, o taip pat ir krentančius Perseidus. Stebėtojai pabrėžia, kad net ir be gausaus meteorų lietaus patirtis išlieka įspūdinga.

1

Įrašo autorius fiksavo žvaigždėtą dangų, Paukščių taką, o taip pat ir krentančius Perseidus. Stebėtojai pabrėžia, kad net ir be gausaus meteorų lietaus patirtis išlieka įspūdinga.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Užfiksavo įspūdingą žvaigždėtą dangų

Pasidalintas įrašas primena, kaip svarbu sustoti, pakelti akis į dangų ir pasidžiaugti vis dar šiltomis vasaros pabaigos naktimis.

„Rugpjūčio naktys vis labiau rudenėjančios, tačiau nešaltos ir vėl tamsios tiek, kad užmiestyje galima stebėti žvaigždes, Paukščių taką bei krentančius Perseidus. Paryčiais tebežiba ir Venera su Jupiteriu.

EG photography | Orų entuziastai

Kauno r. Pažėrai. 2025-08-18, 23:20 – 00:24 val.

​​​Trumpas 1 valandos vaizdo įrašas iš praėjusios nakties (pagreitintas iki 11 s). Artėjant astronominėms naktims, pasinaudojau trumpu langu tarp visiškos tamsos ir pragiedrėjusio dangaus, kol dar nepatekėjo mėnulis ir neapšvietė dangaus.

Buvo fantastiška matyti tiek daug žvaigždžių. Gaila, kad perseidų nebuvo daug, bet vis tiek gera vėl sugrįžti į tamsą“, – rašoma įraše.

 

