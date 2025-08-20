Plinta stulbinantis vaizdo įrašas iš Kauno rajono: sunku atitraukti akis

Įrašo autorius fiksavo žvaigždėtą dangų, Paukščių taką, o taip pat ir krentančius Perseidus. Stebėtojai pabrėžia, kad net ir be gausaus meteorų lietaus patirtis išlieka įspūdinga.
Užfiksavo įspūdingą žvaigždėtą dangų
Pasidalintas įrašas primena, kaip svarbu sustoti, pakelti akis į dangų ir pasidžiaugti vis dar šiltomis vasaros pabaigos naktimis.
„Rugpjūčio naktys vis labiau rudenėjančios, tačiau nešaltos ir vėl tamsios tiek, kad užmiestyje galima stebėti žvaigždes, Paukščių taką bei krentančius Perseidus. Paryčiais tebežiba ir Venera su Jupiteriu.
EG photography | Orų entuziastai
Kauno r. Pažėrai. 2025-08-18, 23:20 – 00:24 val.
Trumpas 1 valandos vaizdo įrašas iš praėjusios nakties (pagreitintas iki 11 s). Artėjant astronominėms naktims, pasinaudojau trumpu langu tarp visiškos tamsos ir pragiedrėjusio dangaus, kol dar nepatekėjo mėnulis ir neapšvietė dangaus.
Buvo fantastiška matyti tiek daug žvaigždžių. Gaila, kad perseidų nebuvo daug, bet vis tiek gera vėl sugrįžti į tamsą“, – rašoma įraše.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!