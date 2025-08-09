Liepą Lietuvoje iškrito beveik dukart daugiau lietaus – štai kas laukia rugpjūtį

Daugiau apie tai – TV3 žinių reportaže.
Liūtis ir gatves bei kiemus užliejusius potvynius savaitgalį pakeitė bent trumpam išlindusi saulė. Tačiau tiek saule, tiek šiluma ilgai pirmosios paskutinio vasaros mėnesio dienos nedžiugino. Žmonės piktinasi vasaros kol kas taip ir nepamatę:
„Gyvenu užsieny, atvykau pas tėvus, tikėjausi geros vasaros, ir štai, kas gavosi.“
„Šiemet yra kažkas nesuprantamo tiesiog, labai daug lietaus tikrai.“
„Labai liūdna šiemet vasara. Neišeinam iš kambarių tris dienas, sode negalėjom išeiti į lauką, lietus ir naktį, ir dieną.“
„Aš tokios neprisimenu, nors jau metų nemažai.“
Lietaus iškrito beveik dukart daugiau
Orų ir klimato tyrėjai sako, kad ši vasara išties kitokia. Dėl lietaus žmonės skundžiasi pagrįstai – liepos mėnesį bendrai Lietuvoje lietaus iškrito beveik dukart daugiau.
„1,7 karto. Iškrito arti dviem kartais, vietomis ir dviem, trim kartais daugiau“, – teigė meteorologas Gytis Valaika.
Pavyzdžiui, Kaišiadoryse lietaus iškrito net triskart daugiau nei norma. Panašiai buvo ir Anykščiuose, Vilniaus rajone, Trakuose ir kitur. Pasirodo, kad ir saulė žmonėms Lietuvoje šypsojosi rečiau.
„Liepos saulės spindėjimo trukmė buvo ketvirtadaliu trumpesnė. Tai iš esmės, jeigu reiktų taip įsivaizduot, vieną valandą tie lietūs atėmė iš keturių. Tai tikrai daug“, – sakė meteorologas.
Tačiau liepa nebuvo šaltesnė už daugiametį vidurkį – buvo maždaug 25 laipsniai dieną ir maždaug 15 naktį.
„Mes esame per praėjusius metus pripratę prie šilumos, prie karštų vasarų. Kad ir atrodo, kad liepa vėsi, bet iš tikrųjų temperatūra buvo artima normai“, – tikino sinoptikas Tadas Kantautas.
„Rugpjūčio prognozės, bent jau šiuo metu, tikrai neguodžia. Kadangi prognozuojama, kad rugpjūtis bus panašus į liepą, galbūt šiek tiek sausesnis, bet kritulių kiekis, vis tiek skaičiuojama, bus didesnis negu vidutiniškai“, – kalbėjo G. Valaika.
Specialistai sako, kad po lietingos rugpjūčio pradžios situacija dar gali pasikeisti. Be to, pastaraisiais metais neįprasta šiluma džiugina pirmasis rudens mėnuo rugsėjis.
Straipsnis parengtas pagal TV3 žinių reportažą.
