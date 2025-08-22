Kalendorius
Parodė, kas Lietuvos danguje dėjosi naktį: tai pamatyti pavyksta ne visiems

2025-08-22 15:05
Naktinis dangus rugpjūčio mėnesį gali užburti savo vaizdais, nes šis periodas – pats Perseidų meteorų lietaus piko laikas. Dangaus stebėtojai ragina nepraleisit šio reginio ir naktimis dažniau pakelti akis į dangų.

Mėnulio pilnatis (nuotr. SCANPIX)

0

Dangaus stebėtojai parodė, kokių grožybių jiems pavyko pamatyti naktiniame danguje.

Užfiksavo perseidų lietų

Socialiniame tinkle „Facebook“ „Sky Chasers LT“ puslapyje buvo dalijamasi perseidų lietaus įrašu, užfiksuotu naktį iš rugpjūčio 16 į 17 dieną. 

Danguje buvo galima išvysti kerintį vaizdą – viena po kitos „krito žvaigždės“, o įrašo autoriai neslėpė savo susižavėjimo jomis.

„Kaip jau žinote šiais metais vykusį perseidų meteorų lietų išgarino Mėnulis. Vietoj įprastų 100 meteorų per valandą, galėjome matyti vos iki 30. Anksčiau labai pykdavau ant pilnaties, tačiau senstant supranti, kad ne kiekybėj esmė, o kokybėj. 

Esmė tame, kad patiems ryškiausiems meteorams tiek mėnulis, tiek miesto šviesos visiškai dzin. Todėl, kažkaip nebesierzinu kaip anksčiau, o atvirkščiai, laukiu rugpjūčio vidurio kiekvienais metais kaip didžiausios šventės.

Net naujųjų fejerverkus dažnai pramiegu, o lyjant perseidams net kelias naktis plačiomis akimis į dangų, iki pat paryčių.. Šių metų lietus man buvo ypatingas tuo, kad tas naktis praleidau ne vienas, bet su draugais. Pasidalintas džiaugsmas tikrai pasidaugina. Va ir su jumis dalinamės pačiais įspūdingiausiais laimikiais.

Tikrai verta pažiūrėti“, – pranešė įrašo autorius. 

