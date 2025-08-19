Dangus pajuos, šėls audringi orai: sinoptikai įspėja – tai Lietuvos laukia netrukus

Pateikiame naujausią sinoptikų prognozę:
Trečiadienio naktį vietomis, daugiausia šiaurės vakariniuose rajonuose, trumpai palis. Vėjas pietvakarių, pereinantis į šiaurės vakarų, 7–12 m/s. Temperatūra 10–15, Kuršių nerijoje 16–18 laipsnių šilumos. Dieną daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs, galima perkūnija. Vėjas pietvakarių, pereinantis į šiaurės vakarų, 9–14 m/s. Temperatūra 17–22 laipsniai šilumos.
Ketvirtadienį kai kur numatomas trumpas lietus. Vėjas naktį šiaurės, šiaurės vakarų, 4–9 m/s, pajūryje iki 13 m/s, dieną nepastovios krypties, 3–8 m/s. Temperatūra naktį 5–10, Kuršių nerijoje 11–13 laipsnių šilumos, dieną 18–22 laipsniai.
Penktadienio naktį vietomis numatomas trumpas lietus. Vėjas silpnas. Temperatūra 6–11, Kuršių nerijoje 12–14 laipsnių šilumos. Dieną daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Vėjas pietvakarių, vakarų, 7–12 m/s. Temperatūra 18–23 laipsniai šilumos.
Hidrologinė situacija
Rugpjūčio 19 d. šalyje stebimas vandens lygio kritimas, vietomis iki 25 cm per parą.
Numatomas vandens lygio svyravimas, daugiausia kritimas.
Vandens temperatūra upėse – 12–23, ežeruose – 18–20, Kuršių mariose – 18–20, Baltijos jūroje – 19 laipsnių šilumos.
Komfortiška maudynėms temperatūra laikoma virš 18oC.
