Kalendorius
Rugpjūčio 19 d., antradienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Žinoma sinoptikė įspėja apie artėjantį audringą ir vėsų cikloną Roger – geriau šilčiau apsirenkite

2025-08-19 10:26 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-19 10:26

Žinoma Lietuvos sinoptikė Elvyra Latvėnaitė socialiniuose tinkluose dalinasi, kad artimiausiomis dienomis sulauksime didelių orų permainų. Sinoptikės teigimu, jau savaitės viduryje sulauksime audringo ir lietingo ciklono Roger, numatoma, kad vietomis trankysis perkūnija bei ypač atšals naktimis, kur vietomis termometrų stulpeliai sieks vos 6 laipsnius šilumos. 

Žinoma Lietuvos sinoptikė Elvyra Latvėnaitė socialiniuose tinkluose dalinasi, kad artimiausiomis dienomis sulauksime didelių orų permainų. Sinoptikės teigimu, jau savaitės viduryje sulauksime audringo ir lietingo ciklono Roger, numatoma, kad vietomis trankysis perkūnija bei ypač atšals naktimis, kur vietomis termometrų stulpeliai sieks vos 6 laipsnius šilumos. 

REKLAMA
0

TAIP PAT SKAITYKITE:

E. Latvėnaitė praneša, kad antradienį su kiek šiltesniais orais Lietuvą trumpam pasieks anticiklono Kyra šiaurinė dalis. 

REKLAMA
REKLAMA

Tiesa, sinoptikė priduria, kad virš Skandinavijos stiprėjantis naujas ciklonas Roger su banguotu atmosferos frontu susijungs su pietvakariuose esančiu nedideliu ciklonu. O O jau trečiadienį šaltas ir lietingas atmosferos frontas pasieks šiaurės vakarinius ir šiaurinius šalies rajonus.

REKLAMA

Dieną jis pasieks ir pietinę bei rytinę Lietuvos pusę, o vakare numatoma ir perkūnija.

„Vėliau, su ramesniais, be stipresnio vėjo ir menkoku lietumi, bet vėsokais orais ciklonų sistema per Rytų Europą nutįs iki Juodosios jūros. Savaitgalyje virš Baltijos ir Lietuvos jau gali kiek audringesnis ciklonas užsisukti, turėtų daugiau palyti, stiprės visokių krypčių vėjai“, – teigia E. Latvėnaitė. 

REKLAMA
REKLAMA

Pasak jos, panašūs orai turėtų būti ir kitos savaitės pradžioje.

„Dėl vieno dalyko orų modeliai sutaria – po permainingų oro temperatūrų savaitės pradžioje, antra jos pusė ir savaitgalis gali būti dar vėsesni, ypač naktimis“, – rašo E. Latvėnaitė. 

Savaitės orų prognozė 

Antradienį, rugpjūčio 19-osios naktį be lietaus, įdienojus šiek tiek palis šiaurės vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose. Vėjas vakarų, pietvakarių: naktį 4–8 m/s, dieną 6–11 m/s. Temperatūra naktį +8 – +13 °C, šilčiausia pajūryje, dieną +20 – +25 °C.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Trečiadienį, rugpjūčio 20-osios naktį be ženklesnio lietaus, daug kur nusidrieks rūkai. Rytą, pradedant šiaurės vakarų ir šiaurės rajonais, pradės lyti, dieną lietaus debesys keliaus per Lietuvą, protarpiais lis. Popietę pietiniuose ir pietrytiniuose rajonuose galima perkūnija. Vėjas naktį vakarų 4–8 m/s, pajūryje šiaurės vakarų 7–12 m/s, dieną vakarų, šiaurės vakarų 7–12 m/s, stipresnis prie jūros. Temperatūra naktį +10 – +14 °C, pajūryje +15 – +17 °C, dieną +20 – +24 °C, pajūryje, vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose +14 – +19 °C.

REKLAMA

Ketvirtadienį, rugpjūčio 21-osios naktį kai kur, daugiausia pajūryje, gali silpnai palyti. Dieną trumpi lietūs, popietę daugiausia šiauriniuose rajonuose. Vėjas naktį nepastovus, dieną šiaurės, šiaurės rytų 4–8 m/s. Temperatūra naktį +6 – +11 °C, šilčiausia pajūryje, dieną +17 – +22 °C.

Penktadienį, rugpjūčio 22 d. kai kur truputį palis, daugiausia vakariniuose ir šiaurės vakariniuose rajonuose. Vėjas nepastovus, 5–10 m/s. Temperatūra naktį +7 – +12 °C, vėsiausia vakariniuose ir šiaurės vakariniuose rajonuose, dieną +19 – +24 °C.

REKLAMA

Šeštadienį, rugpjūčio 23-iosios naktį daugiausia vakariniuose ir šiaurės vakariniuose rajonuose palis, dieną vietomis su perkūnija. Vėjas vakarų, pietvakarių: naktį 5–10 m/s, dieną 7–12 m/s, gūsiai iki 15 m/s, pajūryje iki 17 m/s. Temperatūra naktį +8 – +13 °C, vėsiausia šiaurės vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose, dieną +14 – +18 °C.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Sekmadienį, rugpjūčio 24 d. protarpiais palis. Vėjas vakarų, pietvakarių 7–12 m/s, gūsiai iki 15 m/s. Temperatūra naktį +7 – +12 °C, pajūryje +13 – +16 °C, dieną +14 – +18 °C.

Pirmadienį, rugpjūčio 25 d. protarpiais palis, daugiausia dieną. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų 7–12 m/s. Temperatūra naktį +7 – +12 °C, pajūryje +13 – +16 °C, dieną +14 – +18 °C.

Antradienį, rugpjūčio 26-osios naktį be ženklesnio lietaus, dieną lis, kai kur gausiau. Vėjas vakarų, 6–11 m/s. Temperatūra naktį +6 – +11 °C, pajūryje +12 – +14 °C, dieną +14 – +18 °C.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Lietingi orai (BNS/tv3.lt koliažas)
Štai kuriose Lietuvos vietose pradės pliaupti lietus: sinoptikai siunčia žinią (1)
Lenkiją sukaustys stichija: lietus, galintis sukelti potvynius, stiprės su kiekviena valanda (nuotr. SCANPIX)
Sinoptikė perspėja, kokius permainingus orus Lietuvai atneš ciklonas „Quill“ (10)
Orų prognozė BNS Foto
Sinoptikai siunčia naujausią žinią: štai ko sulauksime
Lietus (Irmantas Gelūnas/ BNS nuotr.)
Dalį Lietuvos užgriuvus audringiems orams – sinoptikų prognozė: štai kas laukia (1)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų