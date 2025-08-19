Žinoma sinoptikė įspėja apie artėjantį audringą ir vėsų cikloną Roger – geriau šilčiau apsirenkite

E. Latvėnaitė praneša, kad antradienį su kiek šiltesniais orais Lietuvą trumpam pasieks anticiklono Kyra šiaurinė dalis.
Tiesa, sinoptikė priduria, kad virš Skandinavijos stiprėjantis naujas ciklonas Roger su banguotu atmosferos frontu susijungs su pietvakariuose esančiu nedideliu ciklonu. O O jau trečiadienį šaltas ir lietingas atmosferos frontas pasieks šiaurės vakarinius ir šiaurinius šalies rajonus.
Dieną jis pasieks ir pietinę bei rytinę Lietuvos pusę, o vakare numatoma ir perkūnija.
„Vėliau, su ramesniais, be stipresnio vėjo ir menkoku lietumi, bet vėsokais orais ciklonų sistema per Rytų Europą nutįs iki Juodosios jūros. Savaitgalyje virš Baltijos ir Lietuvos jau gali kiek audringesnis ciklonas užsisukti, turėtų daugiau palyti, stiprės visokių krypčių vėjai“, – teigia E. Latvėnaitė.
Pasak jos, panašūs orai turėtų būti ir kitos savaitės pradžioje.
„Dėl vieno dalyko orų modeliai sutaria – po permainingų oro temperatūrų savaitės pradžioje, antra jos pusė ir savaitgalis gali būti dar vėsesni, ypač naktimis“, – rašo E. Latvėnaitė.
Savaitės orų prognozė
Antradienį, rugpjūčio 19-osios naktį be lietaus, įdienojus šiek tiek palis šiaurės vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose. Vėjas vakarų, pietvakarių: naktį 4–8 m/s, dieną 6–11 m/s. Temperatūra naktį +8 – +13 °C, šilčiausia pajūryje, dieną +20 – +25 °C.
Trečiadienį, rugpjūčio 20-osios naktį be ženklesnio lietaus, daug kur nusidrieks rūkai. Rytą, pradedant šiaurės vakarų ir šiaurės rajonais, pradės lyti, dieną lietaus debesys keliaus per Lietuvą, protarpiais lis. Popietę pietiniuose ir pietrytiniuose rajonuose galima perkūnija. Vėjas naktį vakarų 4–8 m/s, pajūryje šiaurės vakarų 7–12 m/s, dieną vakarų, šiaurės vakarų 7–12 m/s, stipresnis prie jūros. Temperatūra naktį +10 – +14 °C, pajūryje +15 – +17 °C, dieną +20 – +24 °C, pajūryje, vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose +14 – +19 °C.
Ketvirtadienį, rugpjūčio 21-osios naktį kai kur, daugiausia pajūryje, gali silpnai palyti. Dieną trumpi lietūs, popietę daugiausia šiauriniuose rajonuose. Vėjas naktį nepastovus, dieną šiaurės, šiaurės rytų 4–8 m/s. Temperatūra naktį +6 – +11 °C, šilčiausia pajūryje, dieną +17 – +22 °C.
Penktadienį, rugpjūčio 22 d. kai kur truputį palis, daugiausia vakariniuose ir šiaurės vakariniuose rajonuose. Vėjas nepastovus, 5–10 m/s. Temperatūra naktį +7 – +12 °C, vėsiausia vakariniuose ir šiaurės vakariniuose rajonuose, dieną +19 – +24 °C.
Šeštadienį, rugpjūčio 23-iosios naktį daugiausia vakariniuose ir šiaurės vakariniuose rajonuose palis, dieną vietomis su perkūnija. Vėjas vakarų, pietvakarių: naktį 5–10 m/s, dieną 7–12 m/s, gūsiai iki 15 m/s, pajūryje iki 17 m/s. Temperatūra naktį +8 – +13 °C, vėsiausia šiaurės vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose, dieną +14 – +18 °C.
Sekmadienį, rugpjūčio 24 d. protarpiais palis. Vėjas vakarų, pietvakarių 7–12 m/s, gūsiai iki 15 m/s. Temperatūra naktį +7 – +12 °C, pajūryje +13 – +16 °C, dieną +14 – +18 °C.
Pirmadienį, rugpjūčio 25 d. protarpiais palis, daugiausia dieną. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų 7–12 m/s. Temperatūra naktį +7 – +12 °C, pajūryje +13 – +16 °C, dieną +14 – +18 °C.
Antradienį, rugpjūčio 26-osios naktį be ženklesnio lietaus, dieną lis, kai kur gausiau. Vėjas vakarų, 6–11 m/s. Temperatūra naktį +6 – +11 °C, pajūryje +12 – +14 °C, dieną +14 – +18 °C.
