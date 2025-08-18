Sinoptikė perspėja, kokius permainingus orus Lietuvai atneš ciklonas „Quill“

Sinoptikė įspėja apie į Lietuvą atkeliaujantį cikloną, vardu Quill.
„Ciklonas, vardu Quill, kurį Berlyno laisvasis Universitetas pats pakrikštijo, pagal lotynišką abėcėlę, neatsiradus „krikštatėvių“ su atmosferos silpnais frontų debesimis traukiasi į rytus, šiaurės rytus ir prisijungs prie šiaurėje esančios, ir stiprėjančios, ciklonų sistemos“, – rašė E. Latvėnaitė.
Pasak specialistės, ateinančią savaitę sulauksime permainingų orų – lietaus bus nedaug, šiek tiek palis tai vienoje, tai kitoj Lietuvos pusėje daugiausia lietus. Kiek daugiau ir su perkūnija palis trečiadienį bei ateinantį trečiadienį.
Visa savaitė bus gana vėsi, anot E. Latvėnaitės, tik trumpam atšils antradienį, o vėliau orai skirsis pagal regionus – vakaruose ir šiaurėje bus vėsiau, pietuose ir pietryčiuose šilčiau, tačiau savaitgalį atvės visur, ypač naktimis.
„Po vėsoko sekmadienio, didesnė šiluma nedžiugins ir pirmadienį, kiek šilčiau bus antradienį, o vėliau dienomis dažnai būsim padalinti į vėsesnę vakarinę, ir šiaurinę, šiltesnę pietinę ir pietrytinę puses.
Savaitgalyje gamta vėsokus oru „padalins“ visiems po lygiai. Deja, naktys visą savaitę beveik visur dvelks vėsa, tik pajūryje ar pamaryje kartais bus šilčiau“, – akcentavo sinoptikė.
Orų prognozė savaitei
Antradienį, rugpjūčio 19-osios naktį be ženklesnio lietaus, dieną gali šiek tiek palyti šiaurės vakariniam, šiauriniam pakraštyje. Vėjas vakarų, pietvakarių naktį 4–8 m/s, dieną 6–11 m/s. Naktį 10–13°C, šilčiausia pajūryje, dieną 20–25°C.
Trečiadienį, rugpjūčio 20-osios naktį be ženklesnio lietaus, rūkai nusidrieks, rytą ir dieną daug kur trumpai palis,, popietę pietiniuose rajonuose gali perkūnija sudundėti. Vėjas naktį nepastovus 3–7 m/s, pajūryje šiaurės vakarų 8–13 m/s, dieną vakarų, šiaurės vakarų 7–12 m/s, stipresnis pajūryje. Naktį 10–13°C, pajūryje 14–16°C, dieną 21–25°C, pajūryje, vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose 17–20°C.
Ketvirtadienį, rugpjūčio 21-osios naktį be ženklesnio lietaus, dieną gali trumpai, daugiausia vakaruose, šiaurės vakaruose nulyti. Vėjas naktį nepastovus, dieną šiaurės, šiaurės rytų 4–8 m/s. Naktį 6–11°C, šilčiausia pajūryje, dieną 18–22°C, pietiniuose, pietrytiniuose rajonuose 23–25°C.
Penktadienį, rugpjūčio 22 d., šiek tiek gali palyti, daugiausia vakariniuose, šiaurės vakariniuose rajonuose. Vėjas šiaurės, šiaurės vakarų naktį 4–8 m/s, dieną 6–11 m/s. Naktį 6–9°C, vėsiausia vakariniuose, šiaurės vakariniuose rajonuose, pajūryje 7–10°C, dieną 18–22°C.
Šeštadienį, rugpjūčio 23 d., protarpiais palis, dieną galima perkūnija. Vėjas vakarų, pietvakarių 7–12 m/s, dieną gūsiai 15–17 m/s. Naktį 8–13°C, vėsiausia vakariniuose, šiaurės vakariniuose rajonuose, dieną 16–19°C.
Sekmadienį, rugpjūčio 24 d., protarpiais palis. Vėjas vakarų, pietvakarių 7–12 m/s, naktį gūsiai iki 15 m/s. Naktį 7–11°C, dieną 16–19°C.
