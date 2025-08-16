Dalį Lietuvos užgriuvus audringiems orams – sinoptikų prognozė: štai kas laukia

Šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, kai kur perkūnija. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų, 7–12 m/s. Aukščiausia temperatūra 21–26, pietiniuose rajonuose iki 28 laipsnių šilumos.
Sekmadienio naktį vietomis, dieną daugelyje rajonų trumpai palis, galima perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų, vakarų, naktį 7–12 m/s, dieną 9–14 m/s, kai kur gūsiai 15–17 m/s. Temperatūra naktį 9–14, pajūryje 15–17, dieną 17–22 laipsniai šilumos.
Pirmadienį vietomis trumpas, daugiausia nedidelis, lietus. Vėjas šiaurės vakarų, 7–12 m/s, naktį pajūryje gūsiai 15 m/s. Temperatūra naktį 8–13, pajūryje iki 16, dieną 19–24 laipsniai šilumos.
Hidrologinė situacija
Rugpjūčio 14 d. šalyje stebimas vandens lygio kritimas, vietomis iki 37 cm per parą.
Numatomas tolesnis vandens lygio kritimas.
Vandens temperatūra upėse – 10–23, ežeruose – 18–22, Kuršių mariose ir Baltijos jūroje – 20–21 laipsnis šilumos.
Komfortiška maudynėms temperatūra laikoma virš 18oC.
Aktualią informacija apie hidrologinę sausrą rasite čia.
Saugaus buvimo vandenyje patarimus rasite čia.
Oro kokybės informaciją galite rasti čia.
