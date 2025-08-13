Žolinės šventei – ideali diena: štai kokie orai laukia

Sinoptikas Jan Voitkevič teigė, kad penktadienį bus šilta, beveik be lietaus, su silpnu pietryčių–pietų vėju diena.
„Penktadienis bus ganėtinai gražus. Lietaus tikimybė bus nedidelė, tai, aišku, gali kažkiek pakrapnoti, bet labai nedaug ir labai trumpai. Vėjas pietryčių–pietų, naktį silpnas, dieną 4–9 m/s.
Temperatūra naktį 10–15 laipsnių šilumos, Kuršių nerijoje iki 17 laipsnių šilumos. Dieną sušils net iki 25–30 laipsnių šilumos“, – komentavo jis.
Šeštadienį orai prastės
Pasak sinoptiko, šeštadienio orų prognozė rodo, kad keliaujantis atmosferos frontas atneš trumpus lietus su perkūnija ir stipresnį pietryčių–pietvakarių vėju, išlaikant šiltą temperatūrą.
„Šeštadienį jau orai prastėja, atslenka frontas. Su juo daug kur bus trumpo lietaus, vietomis perkūnija. Vėjas sustiprės – pietryčių–pietų krypties, pereinantis į pietvakarių.
Naktį greitis bus 4–9 m/s, dieną – 8–13 m/s. Temperatūra naktį 14–19 laipsnių šilumos, dieną – 24–29 laipsniai šilumos“, – įvardijo specialistas.
J. Voitkevič dar kartą patvirtino, kad Lietuvoje Žolinių metu, penktadienį, tikrai lauks itin saulėti ir malonūs orai.
„Sekmadienį lietaus tikimybė vėl nedidelė. Vėjas šiaurės vakarų–šiaurės, 6–11 m/s. Temperatūra naktį 9–14 laipsnių šilumos, dieną – 20–25 laipsniai šilumos.
Tai orai palankūs bus per Žolinę penktadienį, kaip suprantu. Saulė švies penktadienį, tikrai labai gerai, tikrai, tikrai, tikrai labai gerai“, – sakė sinoptikas.
Sinoptikė pasidalijo naujausia orų prognoze
Žinoma sinoptikė Elvyra Latvėnaitė socialiniame tinkle „Facebook“ pasidalijo naujausia orų prognoze ir nuramino – vasariška šiluma niekur nesitrauks, tačiau artimiausiomis dienomis teks priprasti prie stipresnio vėjo ir nedidelio lietaus.
Pasak sinoptikės, savaitgalį Lietuvą aplankę drėgni ciklonai pagaliau traukiasi, o virš didžiosios Europos dalies įsitvirtina sausas, ramus ir šiltas anticiklonas „Julia“.
Vis dėlto Lietuva ir Baltijos regionas, pasak E. Latvėnaitės, dar kelias dienas išliks vėsesnėje šio anticiklono šiaurės rytinėje dalyje, todėl pūs stipresnis vakarų, šiaurės vakarų vėjas.
Orai per Žolines
Sinoptikė nurodo, kad savaitės pradžioje dar gali pasitaikyti nedideli, trumpi lietūs, tačiau nuo trečiadienio į šalį galutinai įsiverš šilti, sausi orai.
Žolinės šventę pasitiksime gerokai įkaitę, o lengvas pietryčių vėjas suteiks tik trumpalaikę gaivą.
„Nuo savaitės vidurio ramus, sausas ir šiltas anticiklonas pagaliau Skandinaviją, Baltiją ir visą Rytų Europą uždengs, tad Žolinių šventę sutiksime gerokai įkaitę ir tik švelnaus pietryčių vėjo šiek tiek gaivinami, – teigia sinoptikė.
Pasak jos, artėjančio savaitgalio orai bus permainingi, galime sulaukti lietaus bei vietomis – net perkūnijos.
„Ateinantis savaitgalis gali būti permainingas, pagal dabartinius duomenis, labiausiai tikėtina, šeštadienį galime sulaukti trumpo, su perkūnija lietaus. Sekmadienis vėl sausesnis, bus vis dar šilta“ – priduria sinoptikė.
Orų prognozė
Ketvirtadienį, rugpjūčio 14 d. be lietaus. Vėjas nepastovus 3–7 m/s, dieną pietryčių 4–8 m/s. Naktį +9 – +13 °C, šilčiausia pajūryje +14 – +16 °C, dieną +23 – +28 °C.
Penktadienį, rugpjūčio 15 d. be lietaus. Vėjas pietryčių: naktį 3–7 m/s, dieną 6–11 m/s. Naktį +12 – +17 °C, šilčiausia pajūryje, dieną karštis +26 – +30 °C.
Šeštadienį, rugpjūčio 16 d. protarpiais, su perkūnija palis, daugiausia dieną. Vėjas: naktį nepastovus 3–7 m/s, dieną vakarų 6–11 m/s. Naktį +16 – +20 °C, dieną +23 – +27 °C, vėsiausia pajūryje.
Sekmadienį, rugpjūčio 17 d. be ženklesnio lietaus. Vėjas šiaurės, šiaurės vakarų: naktį 3–7 m/s, dieną 6–11 m/s. Naktį +13 – +18 °C, dieną +23 – +27 °C, vėsiausia pajūryje +20 – +22 °C.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!