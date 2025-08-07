Sinoptikė jau žino, kada sugrįš karštis – pasiruoškite

Kaip sinoptikė teigė, ciklonas Floris rytoj trauksis į šiaurės vakarus, tačiau jo poveikis dar išliks, tad Lietuvoje vis dar jausime stiproką vėją, nors situacija po truputį rims.
„Audringasis ciklonas, vardu Floris (Ning) rytoj nulėks į šiaurės vakarus, bet jo slėnis vis dar visą Skandinaviją laikys, uždengs. Rytoj Baltija ir Lietuva bus jau vis labiau rimstančioje jo pietrytinėje, pietinėje dalyje, bet įsisiūbavęs vakarinių krypčių vėjas dar ir rytoj kiek stipriau ir mus pašukuos“, – komentavo ji.
Penktadienį orai turėtų gerėti
Pasak specialistės, nors artimiausiu metu dar sulauksime lietaus ir vėsos, penktadienį orai pradės gerėti, nes mus pasieks anticiklono Ines pakraštys, atnešdamas ramesnius vėjus ir šiltesnį orą iš pietų.
„Palis, naktį gali vakarinius rajonus gerokai ir triukšmingai palaistyti, šiluma irgi nedžiugins. Virš didžiosios dalies Europos, su ramesniais, sausesniais ir šiltesniais orais stiprėja ir plečiasi anticiklonas, vardu Ines, kuris penktadienį turėtų mus pasiekti savo šiauriniu, šiaurės vakariniu pakraščiu.
Vėjai aprims, šiltesnis oras iš pietų plūstels. Deja, lietaus irgi dar sulauksime, nes virš Šiaurės Europos įsikūrusi drėgnesnių ciklonų sistema vis dar kokio atmosferos fronto liekanomis mus užkabins“, – rašė E. Latvėnaitė.
Sinoptikė taip pat pabrėžė, kad šeštadienį gali palyti nedaug, bet sekmadienio dieną jau turėtų daugiau ir trankiai palaistyti. Palyti gali ir pirmadienį, vėliau turėtų būti ir ramiau, ir sausiau, be ženklesnio lietaus.
Po šio šilto savaitgalio, kitos savaitės pradžioje trumpam atvės, anot E. Latvėnaitės, ypatingai naktimis, o pagal dabartinius duomenis, nuo kitos savaitės vidurio turėtų gerokai atšilti.
Savaitės orų prognozė
Ketvirtadienį, rugpjūčio 7-osios naktį gausokai, su perkūnija lis, daugiausiai vakariniuose, šiaurės vakariniuose rajonuose, tikėtina, kad smarkiausia gali lyti pajūrio regione, dieną trumpi lietūs, kai kur gausesni nušniokš, perkūnija sudundės. Vėjas vakarų, pietvakarių 7–12 m/s, gūsiai 15–17 m/s. Naktį 9–12°C, pajūryje 13–16°C, dieną 18–23°C, vėsiausia vakariniuose, šiaurės vakariniuose rajonuose ir šiaurės rytiniam pakraštuke.
Penktadienį, rugpjūčio 8-osios naktį palis, daugiausia vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose, įdienojus gali trumpai, su perkūnija daug kur nulyti. Vėjas naktį pietų 5–10 m/s, dieną pietvakarių 6–11 m/s. Naktį 11–14°C, šilčiausia pajūryje 15–17°C , dieną 21–25°C, šilčiausia pietuose, pietvakariuose.
Šeštadienį, rugpjūčio 9 d., naktį be ženklesnio lietaus, rūkai nusidrieks, įdienojus gali iš tamsesnio debesėlio vasariškas lietutis nulyti. Vėjas naktį nepastovus 3–7 m/s, dieną vakarinių krypčių 5–10 m/s. Naktį 9–13°C, šilčiausia pajūryje 15–17°C, dieną 21–25°C.
Sekmadienį, rugpjūčio 10 d., naktį be lietaus, rūkai nusidrieks, dieną jau turėtų daugiau kur trumpai, su perkūnija, kai kur ir trankia, nulyti. Vėjas vakarinių krypčių naktį 4–8 m/s, dieną 6–11 m/s. Naktį 12–17°C, šilčiausia pajūryje dieną 22–27°C, vėsiausia pajūryje.
Pirmadienį, rugpjūčio 11 d., gali šiek tiek palyti, naktį daugiausia šiaurės rytiniuose, rytiniuose rajonuose, dieną su perkūnija.Vėjas šiaurės vakarų naktį 4–8 m/s, dieną 7–12m/s. Naktį 11–13°C, šilčiausia pajūryje 15–17°C, dieną 18–23°C, vėsiausia pajūryje.
Antradienį, rugpjūčio 12 d., be ženklesnio lietaus. Vėjas vakarų, pietvakarių naktį 3–7 m/s, dieną 5–10 m/s. Naktį 10–15°C, šilčiausia pajūryje, dieną 20–25°C.
Trečiadienį, rugpjūčio 13 d., be lietaus. Vėjas nepastovus 3–7 m/s. Naktį 10–12°C, šilčiausia pajūryje 14–17°C, dieną 22–26°C.
Ketvirtadienį, rugpjūčio 14 d., be lietaus. Vėjas pietinių krypčių naktį 3–7 m/s, dieną 6–11 m/s. Naktį 12–15°C, šilčiausia pajūryje 16–18°C, dieną 25–29°C, vakaruose, šiaurės vakaruose 21–24°C.
