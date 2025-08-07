Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Sinoptikė jau žino, kada sugrįš karštis – pasiruoškite

2025-08-07 11:42
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt
2025-08-07 11:42

Sinoptikė Elvyra Latvėnaitė Lietuvoje orai dar bus permainingi – ciklonas Floris trauksis, bet vėjas ir lietūs nesitrauks, o šiltesni ir ramesni orai atkeliaus tik penktadienį su anticiklonu Ines, savaitgalį žadėdami trumpą atokvėpį prieš vėsesnę kitos savaitės pradžią ir galimą atšilimą vėliau.

3

Kaip sinoptikė teigė, ciklonas Floris rytoj trauksis į šiaurės vakarus, tačiau jo poveikis dar išliks, tad Lietuvoje vis dar jausime stiproką vėją, nors situacija po truputį rims.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Audringasis ciklonas, vardu Floris (Ning) rytoj nulėks į šiaurės vakarus, bet jo slėnis vis dar visą Skandinaviją laikys, uždengs. Rytoj Baltija ir Lietuva bus jau vis labiau rimstančioje jo pietrytinėje, pietinėje dalyje, bet įsisiūbavęs vakarinių krypčių vėjas dar ir rytoj kiek stipriau ir mus pašukuos“, – komentavo ji.

Penktadienį orai turėtų gerėti

Pasak specialistės, nors artimiausiu metu dar sulauksime lietaus ir vėsos, penktadienį orai pradės gerėti, nes mus pasieks anticiklono Ines pakraštys, atnešdamas ramesnius vėjus ir šiltesnį orą iš pietų.

„Palis, naktį gali vakarinius rajonus gerokai ir triukšmingai palaistyti, šiluma irgi nedžiugins. Virš didžiosios dalies Europos, su ramesniais, sausesniais ir šiltesniais orais stiprėja ir plečiasi anticiklonas, vardu Ines, kuris penktadienį turėtų mus pasiekti savo šiauriniu, šiaurės vakariniu pakraščiu.

 

Vėjai aprims, šiltesnis oras iš pietų plūstels. Deja, lietaus irgi dar sulauksime, nes virš Šiaurės Europos įsikūrusi drėgnesnių ciklonų sistema vis dar kokio atmosferos fronto liekanomis mus užkabins“, – rašė E. Latvėnaitė.

Sinoptikė taip pat pabrėžė, kad šeštadienį gali palyti nedaug, bet sekmadienio dieną jau turėtų daugiau ir trankiai palaistyti. Palyti gali ir pirmadienį, vėliau turėtų būti ir ramiau, ir sausiau, be ženklesnio lietaus.

Po šio šilto savaitgalio, kitos savaitės pradžioje trumpam atvės, anot E. Latvėnaitės, ypatingai naktimis, o pagal dabartinius duomenis, nuo kitos savaitės vidurio turėtų gerokai atšilti.

Savaitės orų prognozė

Ketvirtadienį, rugpjūčio 7-osios naktį gausokai, su perkūnija lis, daugiausiai vakariniuose, šiaurės vakariniuose rajonuose, tikėtina, kad smarkiausia gali lyti pajūrio regione, dieną trumpi lietūs, kai kur gausesni nušniokš, perkūnija sudundės. Vėjas vakarų, pietvakarių 712 m/s, gūsiai 1517 m/s. Naktį 912°C, pajūryje 1316°C, dieną 1823°C, vėsiausia vakariniuose, šiaurės vakariniuose rajonuose ir šiaurės rytiniam pakraštuke.

Penktadienį, rugpjūčio 8-osios naktį palis, daugiausia vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose, įdienojus gali trumpai, su perkūnija daug kur nulyti. Vėjas naktį pietų 510 m/s, dieną pietvakarių 611 m/s. Naktį 1114°C, šilčiausia pajūryje 1517°C , dieną 2125°C, šilčiausia pietuose, pietvakariuose.

Šeštadienį, rugpjūčio 9 d., naktį be ženklesnio lietaus, rūkai nusidrieks, įdienojus gali iš tamsesnio debesėlio vasariškas lietutis nulyti. Vėjas naktį nepastovus 37 m/s, dieną vakarinių krypčių 510 m/s. Naktį 913°C, šilčiausia pajūryje 1517°C, dieną 2125°C.

Sekmadienį, rugpjūčio 10 d., naktį be lietaus, rūkai nusidrieks, dieną jau turėtų daugiau kur trumpai, su perkūnija, kai kur ir trankia, nulyti. Vėjas vakarinių krypčių naktį 48 m/s, dieną 611 m/s. Naktį 1217°C, šilčiausia pajūryje dieną 2227°C, vėsiausia pajūryje.

Pirmadienį, rugpjūčio 11 d., gali šiek tiek palyti, naktį daugiausia šiaurės rytiniuose, rytiniuose rajonuose, dieną su perkūnija.Vėjas šiaurės vakarų naktį 48 m/s, dieną 712m/s. Naktį 1113°C, šilčiausia pajūryje 1517°C, dieną 1823°C, vėsiausia pajūryje.

Antradienį, rugpjūčio 12 d., be ženklesnio lietaus. Vėjas vakarų, pietvakarių naktį 37 m/s, dieną 510 m/s. Naktį 1015°C, šilčiausia pajūryje, dieną 2025°C.

Trečiadienį, rugpjūčio 13 d., be lietaus. Vėjas nepastovus 37 m/s. Naktį 1012°C, šilčiausia pajūryje 1417°C, dieną 2226°C.

Ketvirtadienį, rugpjūčio 14 d., be lietaus. Vėjas pietinių krypčių naktį 37 m/s, dieną 611 m/s. Naktį 1215°C, šilčiausia pajūryje 1618°C, dieną 2529°C, vakaruose, šiaurės vakaruose 2124°C.

