Sinoptikai skelbia naujausią prognozę: 1 savaitgalio dienos orai nepradžiugins

Šeštadienio dieną lietaus tikimybė nedidelė. Vėjas vakarinių krypčių, 5–10 m/s. Aukščiausia temperatūra 22–27 laipsniai šilumos.
Vasara Lietuvoje (nuotr. BNS) (nuotr. Roberto Riabovo)
Sekmadienio naktį vietomis trumpai palis, galima perkūnija. Vėjas silpnas. Temperatūra 10–15, pajūryje iki 17 laipsnių šilumos. Dieną daugelyje rajonų trumpi lietūs su perkūnija, kai kur lis smarkiai. Vėjas vakarinių krypčių, 8–13 m/s. Temperatūra 20–25 laipsniai šilumos.
Pirmadienį kai kur trumpai palis, galima perkūnija. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų, naktį 5–10 m/s, dieną 7–12 m/s. Temperatūra naktį 10–15, pajūryje 16–18, dieną 19–24 laipsniai šilumos.
Hidrologinė situacija
Rugpjūčio 8 d. šalyje stebimas vandens lygio svyravimas, daugiausia kritimas, vietomis iki 57 cm per parą. Vakarinėje dalyje kai kur kilimas iki 42 cm.
Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas, daugiausia kritimas.
Vandens temperatūra upėse – 11–23, ežeruose – 19–21, Kuršių mariose ir Baltijos jūroje – 19–20 laipsnių šilumos.
Komfortiška maudynėms temperatūra laikoma virš 18oC.
