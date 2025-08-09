Kalendorius
Rugpjūčio 9 d., šeštadienis
Vilnius +23°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Orai

Sinoptikai skelbia naujausią prognozę: 1 savaitgalio dienos orai nepradžiugins

2025-08-09 08:21 / šaltinis: Meteo.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: Meteo.lt aut.
2025-08-09 08:21

Sinoptikai pasidalijo naujausia prognoze ir skelbia, kokių orų sulauksime artimiausiu metu.

Sinoptikai pasidalijo naujausia prognoze ir skelbia, kokių orų sulauksime artimiausiu metu.

REKLAMA
0

Šeštadienio dieną lietaus tikimybė nedidelė. Vėjas vakarinių krypčių, 5–10 m/s. Aukščiausia temperatūra 22–27 laipsniai šilumos.

2025 vasara Lietuvoje
(28 nuotr.)
(28 nuotr.)
FOTOGALERIJA. 2025 vasara Lietuvoje

Sekmadienio naktį vietomis trumpai palis, galima perkūnija. Vėjas silpnas. Temperatūra 10–15, pajūryje iki 17 laipsnių šilumos. Dieną daugelyje rajonų trumpi lietūs su perkūnija, kai kur lis smarkiai. Vėjas vakarinių krypčių, 8–13 m/s. Temperatūra 20–25 laipsniai šilumos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pirmadienį kai kur trumpai palis, galima perkūnija. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų, naktį 5–10 m/s, dieną 7–12 m/s. Temperatūra naktį 10–15, pajūryje 16–18, dieną 19–24 laipsniai šilumos.

REKLAMA
REKLAMA

Hidrologinė situacija

Rugpjūčio 8 d. šalyje stebimas vandens lygio svyravimas, daugiausia kritimas, vietomis iki 57 cm per parą. Vakarinėje dalyje kai kur kilimas iki 42 cm.

REKLAMA

Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas, daugiausia kritimas.

Vandens temperatūra upėse – 11–23, ežeruose – 19–21, Kuršių mariose ir Baltijos jūroje – 19–20 laipsnių šilumos.

Komfortiška maudynėms temperatūra laikoma virš 18oC.

Aktualią informacija apie hidrologinę sausrą rasite čia.

Saugaus buvimo vandenyje patarimus rasite čia.

Oro kokybės informaciją galite rasti čia.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų