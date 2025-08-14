Pasiruoškite permainoms – štai kada Lietuvą užgrius audringi orai: pasipils lietus, žaibai

Pasak sinoptikės, anticiklonas, vardu Julia, su ramiais ir šiltais orais pagaliau pasiekė Skandinaviją ir Rytų Europą. Tad dar ir šiandien, ir penktadienį, per Žolines, turėsime ramius, šiltus, o pietiniuose, pietvakariniuose ir vakariniuose rajonuose ir gerokai šiltesnius orus.
Ilgajam savaitgaliui jau gerų žinių nėra
Prognozuojama, kad vėliau, ilgajam savaitgaliui, jau gerų žinių nėra. Šeštadienį, per Skandinaviją ir Baltiją, link Lietuvos, apsiginklavęs atmosferos frontų debesimis, brausis lietingo ciklono slėnis.
Šeštadienio naktį, pakeliui „prisigriebs“ dar vieną atmosferos frontą, kuris ir laistys ir gerokai perkūnija pasitrankys. Šeštadienio dieną lis daugiau, bet perkūnas bus silpnesnis, vėjas suks į šiaurės vakarus ir stiprės. Šiaurinėje Lietuvos pusėje jau gerokai atvės. Sekmadienis bus ir vėsokas ir su stipresniu vėjeliu ir su lietumi- gausiau palis dieną. Tad keliaujantys pramogauti ilgajam savaitgaliui, nepamirškite ir šiltesnių rūbelių ir skėčių…
Dar kitos savaitės pradžia turėtų būti permaininga – šiek tiek palis, po vėsoko pirmadienio vėliau vėl bus šilčiau,savaitės viduryje turėtų būti dar šilčiau.
Šiaurės pusrutulyje kasmetinis rugpjūčio meteorų srautų-perseidų lietus – ko gero vienas gražiausių naktinio dangaus reginių. Jau nuo rugpjūčio pirmųjų dienų galime stebėti pirmuosius žybtelėjimus danguje. Daugiausia jų turėjome matyti rugpjūčio 12-13 naktimis.
Orų prognozė savaitei
Ketvirtadienį, rugpjūčio 14 d. be lietaus. Vėjas naktį nepastovus 3-7 m/s, dieną pietryčių 4-8m/s. Naktį 9-13°C, šilčiausia pajūryje 14-16°C, dieną 23-27°C, šilčiausia vakaruose, pietvakariuose, pietuose, gaiviausia šiaurės rytuose, rytuose.
Penktadienį, rugpjūčio 15 d. Žolinės, naktį be lietaus, šiaurės rytuose gali rūkas nusidriekti, dieną be ženklesnio lietaus, nebent pavakare keliolika šiltų lietaus lašų gali „pasilinksminti“ vakariniam pakraštuke. Vėjas pietų, pietryčių naktį 3-7m/s, dieną 5-10m/s. Naktį 10-15°C, šilčiausia Kuršių nerijoje apie 17°C, dieną 24-28°C, pietvakariniuose rajonuose gali iki 30°C įkaisti.
Šeštadienį, rugpjūčio 16-osios naktį protarpiais, su perkūnija, vietomis smarkoka, palis, dieną palis daugiau, perkūnija sudundės, popietę gausiau lis pietiniuose ir rytiniuose rajonuose. Vėjas naktį pietų, pietvakarių 6-11 m/s, dieną vakarų, vakariniuose rajonuose suks į šiaurės vakarus 7-12 m/s, per perkūniją gūsiai 15-17 m/s. Naktį 15-18°C, dieną 21-25°C, pietuose, pietvakariuose iki 26°C, šiaurinėje pusėje 18-20°C.
Sekmadienį, rugpjūčio 17-osios naktį be ženklesnio lietaus, dieną protarpiais palis, gausiau šiauriniuose ir rytiniuose rajonuose. Vėjas šiaurės, šiaurės vakarų 7-12m/s, dieną gūsiai 15 m/s, pajūryje iki 17 m/s. Naktį 10-13°C, pajūryje 14-16°C, dieną 17-22°C.
Pirmadienį, rugpjūčio 18 d. protarpiais šiek tiek palis, daugiausia dieną. Vėjas šiaurės vakarų 7-12 m/s. Naktį 9-14°C, šilčiausia vakariniam pakraštuke, dieną 18-23°C, vėsiausia pajūryje.
Antradienį, rugpjūčio 19 -osios naktį be lietaus, dieną gali šiek tiek palyti. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų naktį 4-8 m/s, dieną 6-11 m/s. Naktį 11-14°C, šilčiausia pajūryje, dieną 21-24°C.
Trečiadienį, rugpjūčio 20 d. be ženklesnio lietaus, naktį gali rūkai nusidriekti. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų 6-11 m/s. Naktį 11-14°C, dieną 22-25°C, pajūryje 19-21°C.
Ketvirtadienį, rugpjūčio 21 d. be ženklesnio lietaus. Vėjas nepastovus naktį 3-7 m/s, dieną 6-11 m/s. Naktį 13-16°C, dieną 23-28°C, vėsiausia pajūryje.
