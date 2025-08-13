Pasijusime tarsi pirtyje: karštis smogs staiga – kais iki 30 laipsnių

Ketvirtadienį be lietaus. Vėjas rytinių krypčių, naktį silpnas, dieną 3–8 m/s. Temperatūra naktį 9–14, Kuršių nerijoje apie 16, dieną 23–28 laipsniai šilumos.
Penktadienį lietaus tikimybė nedidelė. Vėjas pietryčių, pietų, naktį silpnas, dieną 4–9 m/s. Temperatūra naktį 10–15, Kuršių nerijoje iki 17, dieną 25–30 laipsnių.
Vasara Lietuvoje (nuotr. BNS) (nuotr. Roberto Riabovo)
Hidrologinė situacija
Rugpjūčio 12 d. šalyje stebimas vandens lygio svyravimas, daugiausia kritimas, vietomis iki 32 cm per parą. Pietinėje ir šiaurinėje šalies dalyje, vietomis, nežymus kilimas iki 8 cm.
Numatomas vandens lygio kritimas.
Vandens temperatūra upėse – 10–23, ežeruose – 18–21, Kuršių mariose ir Baltijos jūroje – 19–20 laipsnių šilumos.
Komfortiška maudynėms temperatūra laikoma virš 18oC.
Aktualią informacija apie hidrologinę sausrą rasite čia.
Saugaus buvimo vandenyje patarimus rasite čia.
Oro kokybės informaciją galite rasti čia.
