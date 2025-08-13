Kalendorius
Rugpjūčio 13 d., trečiadienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Orai

Pasijusime tarsi pirtyje: karštis smogs staiga – kais iki 30 laipsnių

2025-08-13 06:01 / šaltinis: Meteo.lt
2025-08-13 06:01

Trečiadienį žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas nepastovios krypties, 3–8 m/s. Temperatūra dieną 21–26 laipsniai, praneša meteo.lt sinoptikai.

Trečiadienį žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas nepastovios krypties, 3–8 m/s. Temperatūra dieną 21–26 laipsniai, praneša meteo.lt sinoptikai.

REKLAMA
1

Ketvirtadienį be lietaus. Vėjas rytinių krypčių, naktį silpnas, dieną 3–8 m/s. Temperatūra naktį 9–14, Kuršių nerijoje apie 16, dieną 23–28 laipsniai šilumos.

Penktadienį lietaus tikimybė nedidelė. Vėjas pietryčių, pietų, naktį silpnas, dieną 4–9 m/s. Temperatūra naktį 10–15, Kuršių nerijoje iki 17, dieną 25–30 laipsnių.

TAIP PAT SKAITYKITE:

2025 vasara Lietuvoje
(28 nuotr.)
(28 nuotr.)
FOTOGALERIJA. 2025 vasara Lietuvoje

Hidrologinė situacija

Rugpjūčio 12 d. šalyje stebimas vandens lygio svyravimas, daugiausia kritimas, vietomis iki 32 cm per parą. Pietinėje ir šiaurinėje šalies dalyje, vietomis, nežymus kilimas iki 8 cm.

REKLAMA
REKLAMA

Numatomas vandens lygio kritimas.

Vandens temperatūra upėse – 10–23, ežeruose – 18–21, Kuršių mariose ir Baltijos jūroje – 19–20 laipsnių šilumos.

Komfortiška maudynėms temperatūra laikoma virš 18oC.

Aktualią informacija apie hidrologinę sausrą rasite čia.

Saugaus buvimo vandenyje patarimus rasite čia.

Oro kokybės informaciją galite rasti čia.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų