TV3 naujienos > Lietuva > Orai

Iš sinoptikų – gera žinia: štai kokie orai laukia Lietuvos

2025-08-12 06:19 / šaltinis: Meteo.lt
2025-08-12 06:19

Antradienio dieną kai kur trumpai palis. Vėjas vakarų, 7–12 m/s. Temperatūra 20–25 laipsniai šilumos, praneša meteo.lt sinoptikai.

0

Trečiadienį be žymesnio lietaus. Naktį vietomis tvyros rūkas. Vėjas nepastovios krypties, 3–8 m/s. Temperatūra naktį 9–14, Kuršių nerijoje 15–17 laipsnių šilumos, dieną 21–26 laipsniai.

Ketvirtadienį lietaus nenumatoma. Vėjas naktį silpnas, dieną rytų, 4–9 m/s. Temperatūra naktį 8–13, Kuršių nerijoje 14–16 laipsnių šilumos, dieną 22–27 laipsniai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

2025 vasara Lietuvoje
(28 nuotr.)
(28 nuotr.)
FOTOGALERIJA. 2025 vasara Lietuvoje

Hidrologinė situacija

Rugpjūčio 11 d. šalyje stebimas vandens lygio svyravimas, daugiausia kritimas, vietomis iki 64 cm per parą. Vakarinėje dalyje kai kur kilimas iki 31 cm.

Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas, daugiausia kritimas.

Vandens temperatūra upėse – 10–23, ežeruose – 19–21, Kuršių mariose ir Baltijos jūroje – 19–20 laipsnių šilumos.

Komfortiška maudynėms temperatūra laikoma virš 18oC.

Aktualią informacija apie hidrologinę sausrą rasite čia.

Saugaus buvimo vandenyje patarimus rasite čia.

Oro kokybės informaciją galite rasti čia.

