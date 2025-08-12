Iš sinoptikų – gera žinia: štai kokie orai laukia Lietuvos

Trečiadienį be žymesnio lietaus. Naktį vietomis tvyros rūkas. Vėjas nepastovios krypties, 3–8 m/s. Temperatūra naktį 9–14, Kuršių nerijoje 15–17 laipsnių šilumos, dieną 21–26 laipsniai.
Ketvirtadienį lietaus nenumatoma. Vėjas naktį silpnas, dieną rytų, 4–9 m/s. Temperatūra naktį 8–13, Kuršių nerijoje 14–16 laipsnių šilumos, dieną 22–27 laipsniai.
Vasara Lietuvoje (nuotr. BNS) (nuotr. Roberto Riabovo)
Hidrologinė situacija
Rugpjūčio 11 d. šalyje stebimas vandens lygio svyravimas, daugiausia kritimas, vietomis iki 64 cm per parą. Vakarinėje dalyje kai kur kilimas iki 31 cm.
Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas, daugiausia kritimas.
Vandens temperatūra upėse – 10–23, ežeruose – 19–21, Kuršių mariose ir Baltijos jūroje – 19–20 laipsnių šilumos.
Komfortiška maudynėms temperatūra laikoma virš 18oC.
Aktualią informacija apie hidrologinę sausrą rasite čia.
Saugaus buvimo vandenyje patarimus rasite čia.
Oro kokybės informaciją galite rasti čia.
