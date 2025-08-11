Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Sinoptikė jau žino, kada Lietuvą užgrius karščio banga – pasiruoškite

2025-08-11 09:31 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-11 09:31

Žinoma sinoptikė Elvyra Latvėnaitė socialiniame tinkle „Facebook“ pasidalijo naujausia orų prognoze ir nuramino – vasariška šiluma niekur nesitrauks, tačiau artimiausiomis dienomis teks priprasti prie stipresnio vėjo ir nedidelio lietaus.

Žinoma sinoptikė Elvyra Latvėnaitė socialiniame tinkle „Facebook" pasidalijo naujausia orų prognoze ir nuramino – vasariška šiluma niekur nesitrauks, tačiau artimiausiomis dienomis teks priprasti prie stipresnio vėjo ir nedidelio lietaus.

3

Pasak sinoptikės, savaitgalį Lietuvą aplankę drėgni ciklonai pagaliau traukiasi, o virš didžiosios Europos dalies įsitvirtina sausas, ramus ir šiltas anticiklonas „Julia“.

Vis dėlto Lietuva ir Baltijos regionas, pasak E. Latvėnaitės, dar kelias dienas išliks vėsesnėje šio anticiklono šiaurės rytinėje dalyje, todėl pūs stipresnis vakarų, šiaurės vakarų vėjas.

Orai per Žolines

Sinoptikė nurodo, kad savaitės pradžioje dar gali pasitaikyti nedideli, trumpi lietūs, tačiau nuo trečiadienio į šalį galutinai įsiverš šilti, sausi orai.

Žolinės šventę pasitiksime gerokai įkaitę, o lengvas pietryčių vėjas suteiks tik trumpalaikę gaivą.

„Nuo savaitės vidurio ramus, sausas ir šiltas anticiklonas pagaliau Skandinaviją, Baltiją ir visą Rytų Europą uždengs, tad Žolinių šventę sutiksime gerokai įkaitę ir tik švelnaus pietryčių vėjo šiek tiek gaivinami, – teigia sinoptikė.

Pasak jos, artėjančio savaitgalio orai bus permainingi, galime sulaukti lietaus bei vietomis – net perkūnijos.

„Ateinantis savaitgalis gali būti permainingas, pagal dabartinius duomenis, labiausiai tikėtina, šeštadienį galime sulaukti trumpo, su perkūnija lietaus. Sekmadienis vėl sausesnis, bus vis dar šilta“ – priduria sinoptikė.

Orų prognozė savaitei

Pirmadienį, rugpjūčio 11-osios nakties pradžioje gali su perkūnija palyti šiaurės rytiniuose, rytiniuose rajonuose, vėliau be lietaus, dieną irgi gali silpnai palyti, daugiausia dienos pradžioje irgi šiaurės rytiniuose, rytiniuose rajonuose. Vėjas šiaurės vakarų: naktį 5–10 m/s, dieną 7–12 m/s. Naktį +10 – +14 °C, šilčiausia pajūryje +15 – +17 °C, dieną +19 – +24 °C, vėsiausia pajūryje.

Antradienį, rugpjūčio 12-osios naktį be ženklesnio lietaus, dieną gali kai kur šiek tiek palyti, įdienojus daugiausia šiauriniuose rajonuose. Vėjas vakarų, pietvakarių: naktį 3–7 m/s, dieną 6–11 m/s. Naktį +10 – +14 °C, šilčiausia pajūryje +15 – +17 °C, dieną +19 – +24 °C, vėsiausia pajūryje.

Trečiadienį, rugpjūčio 13-osios naktį be lietaus, rūkai nusidrieks, daugiausia vakarinėje pusėje, dieną nedidelis lietus gali nulyti, daugiausia šiaurinėje, šiaurės rytinėje Lietuvos pusėje. Vėjas nepastovus 3–7 m/s. Naktį +9 – +13 °C, šilčiausia pajūryje +14 – +17 °C, dieną +21 – +26 °C, vėsiausia pajūryje.

Ketvirtadienį, rugpjūčio 14 d. be lietaus. Vėjas nepastovus 3–7 m/s, dieną pietryčių 4–8 m/s. Naktį +9 – +13 °C, šilčiausia pajūryje +14 – +16 °C, dieną +23 – +28 °C.

Penktadienį, rugpjūčio 15 d. be lietaus. Vėjas pietryčių: naktį 3–7 m/s, dieną 6–11 m/s. Naktį +12 – +17 °C, šilčiausia pajūryje, dieną karštis +26 – +30 °C.

Šeštadienį, rugpjūčio 16 d. protarpiais, su perkūnija palis, daugiausia dieną. Vėjas: naktį nepastovus 3–7 m/s, dieną vakarų 6–11 m/s. Naktį +16 – +20 °C, dieną +23 – +27 °C, vėsiausia pajūryje.

Sekmadienį, rugpjūčio 17 d. be ženklesnio lietaus. Vėjas šiaurės, šiaurės vakarų: naktį 3–7 m/s, dieną 6–11 m/s. Naktį +13 – +18 °C, dieną +23 – +27 °C, vėsiausia pajūryje +20 – +22 °C.

