  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Orai

Orai pažers permainų: talžys kruša

2025-08-10 08:12 / šaltinis: Meteo.lt
2025-08-10 08:12

Šiandien daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai su perkūnija. Galima kruša. Vėjas vakarinių krypčių, 8–13 m/s, per perkūniją gūsiai 15–18 m/s. Aukščiausia temperatūra 20–25, Pietryčių Lietuvoje vietomis 26–28 laipsniai šilumos.

Liūtis sostinėje (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

0

Pirmadienį kai kur trumpai palis, galima perkūnija. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų, naktį 5–10 m/s, dieną 7–12 m/s. Temperatūra naktį 10–15, pajūryje 16–18, dieną 20–25 laipsniai šilumos.

Antradienį vietomis trumpas, nedidelis lietus. Vėjas vakarinių krypčių, 5–10 m/s. Temperatūra naktį 10–15, pajūryje iki 17, dieną 20–25 laipsniai šilumos.

Hidrologinė situacija

Rugpjūčio 8 d. šalyje stebimas vandens lygio svyravimas, daugiausia kritimas, vietomis iki 57 cm per parą. Vakarinėje dalyje kai kur kilimas iki 42 cm.

Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas, daugiausia kritimas.

Vandens temperatūra upėse – 11–23, ežeruose – 19–21, Kuršių mariose ir Baltijos jūroje – 19–20 laipsnių šilumos.

Komfortiška maudynėms temperatūra laikoma virš 18oC.

