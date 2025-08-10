Orai pažers permainų: talžys kruša

Pirmadienį kai kur trumpai palis, galima perkūnija. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų, naktį 5–10 m/s, dieną 7–12 m/s. Temperatūra naktį 10–15, pajūryje 16–18, dieną 20–25 laipsniai šilumos.
Antradienį vietomis trumpas, nedidelis lietus. Vėjas vakarinių krypčių, 5–10 m/s. Temperatūra naktį 10–15, pajūryje iki 17, dieną 20–25 laipsniai šilumos.
Hidrologinė situacija
Rugpjūčio 8 d. šalyje stebimas vandens lygio svyravimas, daugiausia kritimas, vietomis iki 57 cm per parą. Vakarinėje dalyje kai kur kilimas iki 42 cm.
Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas, daugiausia kritimas.
Vandens temperatūra upėse – 11–23, ežeruose – 19–21, Kuršių mariose ir Baltijos jūroje – 19–20 laipsnių šilumos.
Komfortiška maudynėms temperatūra laikoma virš 18oC.
