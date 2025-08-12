Lenkijos orų modeliai rodo, kada mus pasieks karščio banga: štai kur pasijaus labiausiai

Remiantis lenkų orų modeliais, kasdien iki Žolinių orai vis labiau džiugins – bus vis šilčiau, o šventinę dieną gyventojai pagaliau pajus tikrą vasarišką karštį. Tiesa, kritulių taip pat nebus daug, audros šiek tiek atsitrauks.
Antradienio rytą, apie 9 val., Vilniuje bus apie 15 laipsnių, Kaune – 16, o šilčiausia bus pajūryje – 18 laipsnių. Įdienojus (12 val.) Klaipėdoje temperatūra pakils iki 19 laipsnių, Kaune ir Vilniuje – iki 18.
15 val. Vilniuje numatoma iki 19 laipsnių šilumos, Kaune – 21, o Klaipėdoje – 19.
Vakare, apie 18 val., prie jūros ir Kaune laikysis 19–21 laipsnis, Vilniuje – 20 laipsnių.
Naktį lietaus nenumatoma, o dieną nedidelis lietus galimas tik kai kur, daugiausia šiauriniuose rajonuose. Vėjas vakarų, pietvakarių, naktį 3–7 m/s, dieną 6–11 m/s.
Naktį šils iki 10–14 laipsnių, pajūryje – 15–17.
Trečiadienį – dar šilčiau
Remiantis lenkų orų radarais – nuo trečiadienio į šalį po truputį pradės plūsti šiluma.
Trečiadienio rytą Vilniuje ir Kaune bus apie 16 laipsnių, Klaipėdoje – 17. Vidurdienį pajūryje oras šils iki 21 laipsnio, Kaune – 18, Vilniuje – 19.
Popietę Vilniuje ir Kaune temperatūra pakils iki 21, o Klaipėdoje – iki 22 laipsnių. Vakarop Klaipėdoje ir Kaune šils iki 23 laipsnių, Vilniuje – iki 22.
Naktį lietaus nenumatoma, tačiau vietomis, daugiausia vakarinėje šalies dalyje, tvyros gausūs rūkai. Dieną nedidelis lietus gali pasirodyti šiaurinėje ir šiaurės rytinėje dalyje.
Vėjas silpnas, 3–7 m/s. Naktį temperatūra sieks 9–13 laipsnių, pajūryje – 14–17.
Ketvirtadienį – vasariška šiluma
Ketvirtadienį, remiantis lenkų orų radarais, taip pat geros naujienos gyventojams – dieną prieš Žolines jau kais iki 26 laipsnių šilumos, lietaus taip pat nenumatoma.
Ketvirtadienio rytą Vilniuje ir Kaune termometrai rodys apie 18 laipsnių, Klaipėdoje – 19. Vidurdienį pajūryje oras sušils iki 23 laipsnių, Kaune ir Vilniuje – iki 22.
Popietę Vilniuje temperatūra pakils iki 25, Kaune ir Klaipėdoje – iki 26 laipsnių, o vakarop daug kur bus dar 1–2 laipsniais šilčiau.
Visą dieną vyraus sausi orai. Vėjas silpnas, nepastovios krypties, 3–7 m/s, dieną pietryčių, 4–8 m/s.
Naktį termometrai rodys 9–13 laipsnių, pajūryje – 14–16, dieną šils iki 23–28 laipsnių.
Žolinės nusimato karštos
Penktadienio, rugpjūčio 15-osios, rytą Klaipėdoje ir Kaune bus apie 21 laipsnį, Vilniuje – 19. Vidurdienį Vilniuje temperatūra pakils iki 24–25 laipsnių, Kaune – iki 25–26, pajūryje – apie 24.
Popietę pajūryje bus 26 laipsniai, Kaune – net 28–29, Vilniuje – 27–28 laipsniai.
Vakarop termometrai rodys dar 1–2 laipsniais daugiau: pajūryje – 27–28, Kaune – 27–30, Vilniuje – 27–29 laipsnius šilumos.
Visą dieną lietaus nenumatoma. Pūs pietryčių vėjas, naktį 3–7 m/s, dieną sustiprės iki 6–11 m/s. Naktį temperatūra sieks 12–17 laipsnių.
