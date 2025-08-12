Kalendorius
Rugpjūčio 12 d., antradienis
Vilnius +21°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
12
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Lenkijos orų modeliai rodo, kada mus pasieks karščio banga: štai kur pasijaus labiausiai

2025-08-12 19:30 / šaltinis: tv3.lt / parengė:
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt / parengė:
2025-08-12 19:30

Artimiausiomis dienomis Lietuvoje orai šils vis labiau. Savaitės pradžioje orai dar bus kiek gaivesni, tačiau jau nuo trečiadienio temperatūra ims sparčiai kilti, o per Žolines pasijaus išsiilgta vasariška kaitra – vietomis termometrai rodys iki 30 laipsnių karštį.

Artimiausiomis dienomis Lietuvoje orai šils vis labiau. Savaitės pradžioje orai dar bus kiek gaivesni, tačiau jau nuo trečiadienio temperatūra ims sparčiai kilti, o per Žolines pasijaus išsiilgta vasariška kaitra – vietomis termometrai rodys iki 30 laipsnių karštį.

REKLAMA
12

Remiantis lenkų orų modeliais, kasdien iki Žolinių orai vis labiau džiugins – bus vis šilčiau, o šventinę dieną gyventojai pagaliau pajus tikrą vasarišką karštį. Tiesa, kritulių taip pat nebus daug, audros šiek tiek atsitrauks.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Antradienio rytą, apie 9 val., Vilniuje bus apie 15 laipsnių, Kaune – 16, o šilčiausia bus pajūryje – 18 laipsnių. Įdienojus (12 val.) Klaipėdoje temperatūra pakils iki 19 laipsnių, Kaune ir Vilniuje – iki 18.

REKLAMA
REKLAMA

15 val. Vilniuje numatoma iki 19 laipsnių šilumos, Kaune – 21, o Klaipėdoje – 19.

Vakare, apie 18 val., prie jūros ir Kaune laikysis 19–21 laipsnis, Vilniuje – 20 laipsnių.

Naktį lietaus nenumatoma, o dieną nedidelis lietus galimas tik kai kur, daugiausia šiauriniuose rajonuose. Vėjas vakarų, pietvakarių, naktį 3–7 m/s, dieną 6–11 m/s.

REKLAMA

Naktį šils iki 10–14 laipsnių, pajūryje – 15–17.

Trečiadienį – dar šilčiau

Remiantis lenkų orų radarais – nuo trečiadienio į šalį po truputį pradės plūsti šiluma.

Trečiadienio rytą Vilniuje ir Kaune bus apie 16 laipsnių, Klaipėdoje – 17. Vidurdienį pajūryje oras šils iki 21 laipsnio, Kaune – 18, Vilniuje – 19.

Popietę Vilniuje ir Kaune temperatūra pakils iki 21, o Klaipėdoje – iki 22 laipsnių. Vakarop Klaipėdoje ir Kaune šils iki 23 laipsnių, Vilniuje – iki 22.

REKLAMA
REKLAMA

Naktį lietaus nenumatoma, tačiau vietomis, daugiausia vakarinėje šalies dalyje, tvyros gausūs rūkai. Dieną nedidelis lietus gali pasirodyti šiaurinėje ir šiaurės rytinėje dalyje.

Vėjas silpnas, 3–7 m/s. Naktį temperatūra sieks 9–13 laipsnių, pajūryje – 14–17.

Ketvirtadienį – vasariška šiluma

Ketvirtadienį, remiantis lenkų orų radarais, taip pat geros naujienos gyventojams – dieną prieš Žolines jau kais iki 26 laipsnių šilumos, lietaus taip pat nenumatoma.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Ketvirtadienio rytą Vilniuje ir Kaune termometrai rodys apie 18 laipsnių, Klaipėdoje – 19. Vidurdienį pajūryje oras sušils iki 23 laipsnių, Kaune ir Vilniuje – iki 22.

Popietę Vilniuje temperatūra pakils iki 25, Kaune ir Klaipėdoje – iki 26 laipsnių, o vakarop daug kur bus dar 1–2 laipsniais šilčiau.

Visą dieną vyraus sausi orai. Vėjas silpnas, nepastovios krypties, 3–7 m/s, dieną pietryčių, 4–8 m/s.

REKLAMA

Naktį termometrai rodys 9–13 laipsnių, pajūryje – 14–16, dieną šils iki 23–28 laipsnių.

Žolinės nusimato karštos

Penktadienio, rugpjūčio 15-osios, rytą Klaipėdoje ir Kaune bus apie 21 laipsnį, Vilniuje – 19. Vidurdienį Vilniuje temperatūra pakils iki 24–25 laipsnių, Kaune – iki 25–26, pajūryje – apie 24.

Popietę pajūryje bus 26 laipsniai, Kaune – net 28–29, Vilniuje – 27–28 laipsniai.

Vakarop termometrai rodys dar 1–2 laipsniais daugiau: pajūryje – 27–28, Kaune – 27–30, Vilniuje – 27–29 laipsnius šilumos.

Visą dieną lietaus nenumatoma. Pūs pietryčių vėjas, naktį 3–7 m/s, dieną sustiprės iki 6–11 m/s. Naktį temperatūra sieks 12–17 laipsnių.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Karštis, vasara, ledai asocaityvios nuotr. (nuotr. Fotodiena/Justino Auškelio, 123rf.com, Shutterstock.com)
Sinoptikė jau žino, kada Lietuvą užgrius karščio banga – pasiruoškite (32)
Lietuvoje siautė viesulas: užfiksuoti grėsmingi kadrai (nuotr. stop kadras)
Lietuvoje siautė viesulas: užfiksuoti grėsmingi kadrai (12)
Liūtis skandino Lietuvą (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)
Naujausia sinoptikų prognozė: štai kokie orai bus kitą savaitę (1)
Asociatyvi (nuotr. Kazimiero Paulausko, Mažeikių rajono savivaldybė)
Po saulėto šeštadienio – staigios permainos: įspėja ir apie liūtis (6)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
pliažo pacanai
pliažo pacanai
2025-08-12 19:37
tie lenkų modeliai vien su triusikais ir šortais stovi, matyt tariasi dėl orų
Atsakyti
nereik
nereik
2025-08-12 20:23
tv 3 slamstooooooooo
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (12)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų