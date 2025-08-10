Kalendorius
Rugpjūčio 10 d., sekmadienis
Vilnius +20°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
3
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Orai

Lietuvoje siautė viesulas: užfiksuoti grėsmingi kadrai

2025-08-10 20:02 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-10 20:02

Lietuvoje sekmadienį buvo užfiksuotas viesulas.

Lietuvoje siautė viesulas: užfiksuoti grėsmingi kadrai (nuotr. stop kadras)

Lietuvoje sekmadienį buvo užfiksuotas viesulas.

REKLAMA
3

Apie tai „Facebook“ skelbia „Orai ir klimatas Lietuvoje“.

„Šiandien apie 15:30-15:45 val. Akmenės rajone ties Kruopių km (~40 km į šiaurės vakarus nuo Šiaulių) buvo užfiksuotas sausumos viesulas (angl. landspout)“ – rašoma pranešime.

Prie jo pridėtas ir vaizdo įrašas, kuriame matyti besisukantis viesulas.

Naujausia sinoptikų prognozė: štai kokie orai bus kitą savaitę

Kone visos Europos orus rytoj lems aukštas atmosferos slėgis. Debesys daugiausia žemyno Rytuose. Jų klius ir mūsų regionui, bet lietaus jau bus gerokai mažiau, o savaitės antroje pusėje Lietuvoje sulauksime gražių, giedrų dienų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Dabar apie orus užsienio miestuose. Antalijoje – 35, Roma labai įkaitusi – čia 38 laipsniai karščio. Vos laipsniu mažiau ir Lisabonoje. Barselonoje – apie 30, Paryžiuje – 32. Net Londone – 29, tiesa, čia bus debesų. Esantiems Berlyne, Varšuvoje, Stokholme bus kiek gaiviau – laukia 23–24 laipsniai ir saulė pro debesį. Baltijos šalių sostinėse – apie 22–24.

REKLAMA
REKLAMA

Orų prognozė Lietuvoje

Na o Lietuvoje ateinančią naktį kai kur laukiama lietaus, bet trumpo, vietomis griaudės perkūnija, temperatūra 9–14, pajūryje 15–18 laipsnių šilumos. Dieną jau neturėtų lyti, bus apie 20–25 laipsnius šilumos.

REKLAMA

Na o pažvelgus į orus didžiuosiuose Lietuvos miestuose, matyti, kad vaizdas juose bus panašus – debesuota. Temperatūra ir Klaipėdoje, ir Vilniuje, Kaune, Panevėžyje, Šiauliuose ar Druskininkuose sieks apie 23–24 laipsnius.

Antradienio naktį vietomis taip pat palynos, bus 9–14 laipsnių, o dieną trumpas, nestiprus lietus turėtų palaistyti daugiausia Šiaurinius rajonus. Šils iki 19–24 laipsnių.

Trečiadienio dieną panašu – kai kur trumpai palynos. Šils iki 21–26 laipsnių.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Liūtis skandino Lietuvą (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)
Naujausia sinoptikų prognozė: štai kokie orai bus kitą savaitę (1)
Asociatyvi (nuotr. Kazimiero Paulausko, Mažeikių rajono savivaldybė)
Po saulėto šeštadienio – staigios permainos: įspėja ir apie liūtis (6)
Audra (tv3.lt koliažas)
Liūtims skandinant Lietuvą – klimatologo žinia: ar dar sulauksime vasariškų orų? (9)
Lietus, perkūnija (tv3.lt koliažas)
Lenkų orų modeliai rodo – Lietuvą užgrius audringi orai: pasipils liūtys, kruša (22)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų