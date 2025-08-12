Kalendorius
Rugpjūčio 12 d., antradienis
Vilnius +21°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
4
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Pragariški orai jau čia: Europą siaubia rekordiniai karščiai

Karščiai pareikalavo aukų
2025-08-12 12:16 / šaltinis: BNS
2025-08-12 12:16

Europą pirmadienį užklupus karščio bangai, Italijoje nuo saulės smūgio mirė berniukas, Ispanijoje UNESCO paveldo objektui kilo gaisrų grėsmė, o Prancūzijos miestuose užfiksuota rekordinė temperatūra.

Pragariški orai jau čia: Europą siaubia rekordiniai karščiai (nuotr. Telegram)

Europą pirmadienį užklupus karščio bangai, Italijoje nuo saulės smūgio mirė berniukas, Ispanijoje UNESCO paveldo objektui kilo gaisrų grėsmė, o Prancūzijos miestuose užfiksuota rekordinė temperatūra.

REKLAMA
4

Ketverių metų rumunų berniukas Italijoje mirė praėjus kelioms dienoms po to, kai buvo rastas be sąmonės šeimos automobilyje Sardinijoje.

Berniukas buvo nugabentas į ligoninę Romoje, tačiau mirė dėl negrįžtamo smegenų pažeidimo, pirmadienį naujienų agentūrai AFP pranešė ligoninė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Paskelbtas raudonasis įspėjimas

Italijos sveikatos apsaugos ministerija anksčiau paskelbė raudonąjį įspėjimą septyniuose didžiuosiuose miestuose, įskaitant Boloniją ir Florenciją.

REKLAMA
REKLAMA

Antradienį raudonasis įspėjimas paskelbtas 11 Italijos miestų, trečiadienį – 16 miestų, o apie 190 ugniagesių ir kariuomenė toliau gesina gaisrą ant Vezuvijaus, kur turistams uždarytas nacionalinis parkas.

REKLAMA

Miško gaisrai padarė žalos į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą įtrauktoje vietovėje Ispanijos šiaurės vakaruose ir privertė evakuotis gyventojus trijose Balkanų šalyse, dėl aukštos temperatūros ir stipraus vėjo kai kurioms Europos dalims skendint liepsnose.

Ispanijos ugniagesiai bando suvaldyti gaisrą, kuris apgadino kraštovaizdį, suformuotą Romos imperijos laikais čia egzistavusios aukso kasyklos Las Medule, ir privertė šimtus gyventojų evakuotis.

REKLAMA
REKLAMA

Ispanų pareigūnai pranešė apie iki 11 m per sek. siekiantį vėją.

„Neleisime žmonėms grįžti, kol nebus visiškai užtikrintas jų bendruomenių saugumas“, – žurnalistams sakė Kastilijos ir Leono regiono aplinkos ministras Juanas Carlosas Suarezas-Quinonesas, teigdamas, kad buvo priverstinai perkelta apytiksliai 700 žmonių.

Jis pridūrė, kad keturi žmonės, įskaitant du ugniagesius, patyrė lengvų sužalojimų. Anot pareigūno, regione per tris dienas kilo 13 gaisrų, kai kurie jų, manoma, sukelti tyčia.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Pietiniame turistiniame Tarifos mieste buvo evakuota daugiau kaip 2 tūkst. žmonių, kai kurie iš jų – iš viešbučių ir paplūdimių, po to, kai penktadienį nuslopintas gaisras vėl įsiplieskė, o su liepsnomis kovojo daugiau kaip 100 ugniagesių.

Kaimyninėje Portugalijoje ugniagesiai kovojo su trimis dideliais gaisrais šalies centre ir šiaurėje.

REKLAMA

Rekordai Turkijoje ir Prancūzijoje

Taip pat daug žmonių evakuota Balkanuose, ugniagesiams kovojant su gaisrais Albanijoje, Juodkalnijoje ir Kroatijoje, kur buvo paskelbtas raudonasis pavojus.

Albanijoje pirmadienį šimtai ugniagesių ir karių nuslopino daugumą iš beveik 40 gaisrų, kilusių 24 valandų laikotarpyje, pranešė Gynybos ministerija, nors keliolika gaisrų vis dar buvo aktyvūs.

REKLAMA

Policija tvirtina, kad daugelis gaisrų Albanijoje buvo sukelti tyčia, o pastarosiomis savaitėmis buvo sulaikyta daugiau kaip 20 asmenų.

Šiaurės Vakarų Turkijos Čanakalės provincijoje, kilus keliems gaisrams turistiniame Giuzelialio kaime, buvo evakuota daugiau kaip 2 tūkst. žmonių, o 77 žmonės perkelti į ligonines dėl apsinuodijimo dūmais, pranešė institucijos.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Turkija patyrė karščiausią liepą nuo tada, kai prieš 55 metus buvo pradėti registruoti duomenys.

Pietų Prancūzijoje bent keturiose meteorologijos stotyse buvo užfiksuoti temperatūros rekordai, o vyriausybė perspėjo dėl pavojaus sveikatai.

Pietvakariniame Bordo mieste buvo užfiksuota rekordinė 41,6 laipsnio Celsijaus temperatūra, o visų laikų rekordai taip pat buvo pasiekti Beržerako, Konjako ir Sen Žirono meteorologijos stotyse, pranešė nacionalinė meteorologijos tarnyba „Meteo France“.

REKLAMA

Antroji šią vasarą karščio banga, kuri, kaip prognozuojama, tęsis iki rugpjūčio 19–20 dienos, šalyje prasidėjo penktadienį.

Pirmadienį 12 Prancūzijos departamentų buvo paskelbtas raudonasis pavojus, tai yra aukščiausio lygio perspėjimas dėl karščio šalyje, o antradienį numatyta jį paskelbti dar keturiuose departamentuose.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
dieds
dieds
2025-08-12 13:02
Tuo tarpu mes cia LT biski trobele pasikurenom, bo kaiptai nejauku grycioj sedet. Vidury vasaros.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (4)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų