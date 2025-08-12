Skaudi tragedija Alytuje: mįslingai mirė jaunas vyras

Į gydymo įstaigą jis atvežtas komos būsenos rugpjūčio 8 dieną, skelbia portalas 15min. Netrukus vyras buvo išgabentas į Kauno klinikas, kur po kelių dienų mirė.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
Tikėjimas
Žiauru, kai žmonės tikėjimą Dievu pakeitė tikėjimu mokslu, komunistinėmis ir marksistinėmis idėjomis... ir šie nauji tikėjimai atnešė milijonus mirčių visame pasaulyje...