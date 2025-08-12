Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Skaudi tragedija Alytuje: mįslingai mirė jaunas vyras

2025-08-12 10:34
2025-08-12 10:34

Alytuje – skaudi tragedija. Ligoninėje sekmadienį mirė 1999 metais gimęs jaunas vyras.

Policija. ELTA / Josvydas Elinskas

Alytuje – skaudi tragedija. Ligoninėje sekmadienį mirė 1999 metais gimęs jaunas vyras.

4

Į gydymo įstaigą jis atvežtas komos būsenos rugpjūčio 8 dieną, skelbia portalas 15min. Netrukus vyras buvo išgabentas į Kauno klinikas, kur po kelių dienų mirė.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.

Tikėjimas
Tikėjimas
2025-08-12 10:53
Žiauru, kai žmonės tikėjimą Dievu pakeitė tikėjimu mokslu, komunistinėmis ir marksistinėmis idėjomis... ir šie nauji tikėjimai atnešė milijonus mirčių visame pasaulyje...
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (4)
