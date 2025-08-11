Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Mirė garsus rusų aktorius Ivanas Krasko

2025-08-11 16:57 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-11 16:57

Sankt Peterburgo ligoninėje šeštadienį, rugpjūčio 9 d., mirė rusų aktorius Ivanas Krasko. Jam buvo 94-eri.

Mirė Ivanas Krasko (nuotr. SCNAPIX, 123rf)
3

Sankt Peterburgo ligoninėje šeštadienį, rugpjūčio 9 d., mirė rusų aktorius Ivanas Krasko. Jam buvo 94-eri.

Kaip pranešė velionio koncertų direktorius Viačeslavas Smorodinovas naujienų agentūrai „Interfaks“, mirties priežastimi tapo ketvirtojo insulto ir virškinamojo trakto vėžio sukeltos komplikacijos.

Liepos 31 d. sunkios būklės aktorius buvo paguldytas į reanimaciją Sankt Peterburge. Prieš tai jis atsisakė maisto ir vandens, o ligoninėje buvo maitinamas per zondą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

I. Krasko sveikatos problemos prasidėjo 2021 m. rugpjūtį, kai jis buvo paguldytas į ligoninę dėl mikroinsulto.

Po gydymo jis reabilitavosi namuose, o spektakliai su jo dalyvavimu buvo atšaukti. 2022 m. vasarį aktorius vėl pateko į ligoninę reabilitacijai po insulto, vėliau jam buvo implantuotas širdies stimuliatorius, skelbia „Deutsche Welle“.

Ivan Krasko
(3 nuotr.)
(3 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Ivan Krasko

Sukūrė daugiau kaip 100 vaidmenų

I. Krasko gimė 1930 m. rugsėjo 23 d. Vartemiagų kaime, Leningrado srityje. 1953 m. baigė karo jūrų mokyklą, kurį laiką vadovavo desantiniam laivui. Pasitraukęs iš tarnybos kapitono-leitenanto laipsniu, pradėjo studijas vakarinėje filologijos fakulteto programoje, vėliau mokėsi Leningrado teatro institute.

Kine debiutavo 1960-aisiais, tuo pat metu pradėjo dirbti Komisarževskajos vardo teatre Leningrade, kuriame praleido daugiau kaip 60 metų.

Per savo karjerą sukūrė daugiau kaip 100 vaidmenų filmuose ir serialuose. Tarp žymiausių darbų – „Blokada“ (1974), „Eskadronas skraidančių husarų“ (1980), „Ponai dizaineriai“ (1988), „Afganistano lūžis“ (1991), „Sudaužytų žibintų gatvės“ (1998–1999), „Nacionalinės medžioklės ypatumai žiemą“ (2000), „Meistras ir Margarita“ (2005), „Tarasas Bulba“ (2009), „Ledas“ (2013).

Pasisakė prieš karą Ukrainoje

2022 m. kovą Ivanas pasisakė prieš Rusijos pradėtą plataus masto invaziją į Ukrainą.

Aktorius teigė besididžiuojantis tais, kurie nepritaria karo veiksmams, ir palaikė televizijos laidų vedėją Ivaną Urgantą, viešai pasisakiusį prieš invaziją.

„Vaniuką vadinu anūku, jis užaugo mano akyse. Jam vaikystėje buvo skaitomos tinkamos knygos, todėl jis užaugo sąžiningas žmogus“, – sakė I. Krasko.

