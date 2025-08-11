Kaip pranešė velionio koncertų direktorius Viačeslavas Smorodinovas naujienų agentūrai „Interfaks“, mirties priežastimi tapo ketvirtojo insulto ir virškinamojo trakto vėžio sukeltos komplikacijos.
Liepos 31 d. sunkios būklės aktorius buvo paguldytas į reanimaciją Sankt Peterburge. Prieš tai jis atsisakė maisto ir vandens, o ligoninėje buvo maitinamas per zondą.
I. Krasko sveikatos problemos prasidėjo 2021 m. rugpjūtį, kai jis buvo paguldytas į ligoninę dėl mikroinsulto.
Po gydymo jis reabilitavosi namuose, o spektakliai su jo dalyvavimu buvo atšaukti. 2022 m. vasarį aktorius vėl pateko į ligoninę reabilitacijai po insulto, vėliau jam buvo implantuotas širdies stimuliatorius, skelbia „Deutsche Welle“.
Sukūrė daugiau kaip 100 vaidmenų
I. Krasko gimė 1930 m. rugsėjo 23 d. Vartemiagų kaime, Leningrado srityje. 1953 m. baigė karo jūrų mokyklą, kurį laiką vadovavo desantiniam laivui. Pasitraukęs iš tarnybos kapitono-leitenanto laipsniu, pradėjo studijas vakarinėje filologijos fakulteto programoje, vėliau mokėsi Leningrado teatro institute.
Kine debiutavo 1960-aisiais, tuo pat metu pradėjo dirbti Komisarževskajos vardo teatre Leningrade, kuriame praleido daugiau kaip 60 metų.
Per savo karjerą sukūrė daugiau kaip 100 vaidmenų filmuose ir serialuose. Tarp žymiausių darbų – „Blokada“ (1974), „Eskadronas skraidančių husarų“ (1980), „Ponai dizaineriai“ (1988), „Afganistano lūžis“ (1991), „Sudaužytų žibintų gatvės“ (1998–1999), „Nacionalinės medžioklės ypatumai žiemą“ (2000), „Meistras ir Margarita“ (2005), „Tarasas Bulba“ (2009), „Ledas“ (2013).
Pasisakė prieš karą Ukrainoje
2022 m. kovą Ivanas pasisakė prieš Rusijos pradėtą plataus masto invaziją į Ukrainą.
Aktorius teigė besididžiuojantis tais, kurie nepritaria karo veiksmams, ir palaikė televizijos laidų vedėją Ivaną Urgantą, viešai pasisakiusį prieš invaziją.
„Vaniuką vadinu anūku, jis užaugo mano akyse. Jam vaikystėje buvo skaitomos tinkamos knygos, todėl jis užaugo sąžiningas žmogus“, – sakė I. Krasko.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!