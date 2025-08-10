Kalendorius
Rugpjūčio 10 d., sekmadienis
Vilnius +20°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
4
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Vyras autobuse šaltakraujiškai nužudė kitą keleivį: aplinkybės šokiruoja

2025-08-10 19:45 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-10 19:45

JAV, Merilendo valstijos, gyventojas nuteistas už kelis nusikaltimus po to, kai nušovė autobuso keleivį, tariamai atsitrenkusį į jį ir atsisakiusį atsiprašyti.

Asociatyvi nuotrauka

JAV, Merilendo valstijos, gyventojas nuteistas už kelis nusikaltimus po to, kai nušovė autobuso keleivį, tariamai atsitrenkusį į jį ir atsisakiusį atsiprašyti.

REKLAMA
4

Kaip rašo „People“, 62-ejų Jamesas Richburgas pripažintas kaltu dėl antrojo laipsnio žmogžudystės, šaunamojo ginklo panaudojimo smurtinio nusikaltimo metu bei neteisėto ginklo laikymo.

Aplinkybės šokiruoja

Nuosprendis paskelbtas penktadienį, rugpjūčio 8-ąją, pranešė Merilendo valstijos prokuratūra.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Incidentas įvyko 2024 m. lapkričio 30 d. Baltimorėje, autobuse. Kaip skelbia „Law & Crime“, ginčas tarp J. Richburgo ir 30-mečio Williamo Womacko kilo po to, kai šis, išlipdamas pro galines duris, atsitrenkė į J. Richburgą ir neatsiprašė. Įsiplieskus žodiniam konfliktui, W. Womackas sugrįžo į autobusą, o J. Richburgas išsitraukė ginklą ir šovė.

REKLAMA
REKLAMA

Sunkiai sužeistas W. Womackas buvo nugabentas į ligoninę, kur netrukus mirė. J. Richburgas pabėgo iš įvykio vietos, tačiau gruodžio 9-ąją buvo sulaikytas kitame autobuse.

REKLAMA

„Mūsų šeima sulaukė teisingumo. To laukėme ilgai. Mano emocijos svyravo, tačiau pagaliau jaučiame užbaigtumą“, – po nuosprendžio sakė nužudytojo motina Tamika Johnson.

Valstijos prokuroras Ivanas Batesas pabrėžė, kad tai – baisus ir nepriimtinas smurto aktas.

„Tai aiškus priminimas, jog turime atmesti bet kokią brutalumo formą Baltimorėje. Nuo pirmos savo kadencijos dienos akcentuoju, kad neteisėtas ginklų nešiojimas yra pavojingas nusikaltimas, dažnai pasibaigiantis mirtimi – kaip ir šiuo atveju“, – teigė jis.

Richburgui bausmė bus paskelbta lapkričio mėnesį.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų