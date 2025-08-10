Vyras autobuse šaltakraujiškai nužudė kitą keleivį: aplinkybės šokiruoja

Kaip rašo „People“, 62-ejų Jamesas Richburgas pripažintas kaltu dėl antrojo laipsnio žmogžudystės, šaunamojo ginklo panaudojimo smurtinio nusikaltimo metu bei neteisėto ginklo laikymo.
Aplinkybės šokiruoja
Nuosprendis paskelbtas penktadienį, rugpjūčio 8-ąją, pranešė Merilendo valstijos prokuratūra.
Incidentas įvyko 2024 m. lapkričio 30 d. Baltimorėje, autobuse. Kaip skelbia „Law & Crime“, ginčas tarp J. Richburgo ir 30-mečio Williamo Womacko kilo po to, kai šis, išlipdamas pro galines duris, atsitrenkė į J. Richburgą ir neatsiprašė. Įsiplieskus žodiniam konfliktui, W. Womackas sugrįžo į autobusą, o J. Richburgas išsitraukė ginklą ir šovė.
Sunkiai sužeistas W. Womackas buvo nugabentas į ligoninę, kur netrukus mirė. J. Richburgas pabėgo iš įvykio vietos, tačiau gruodžio 9-ąją buvo sulaikytas kitame autobuse.
„Mūsų šeima sulaukė teisingumo. To laukėme ilgai. Mano emocijos svyravo, tačiau pagaliau jaučiame užbaigtumą“, – po nuosprendžio sakė nužudytojo motina Tamika Johnson.
Valstijos prokuroras Ivanas Batesas pabrėžė, kad tai – baisus ir nepriimtinas smurto aktas.
„Tai aiškus priminimas, jog turime atmesti bet kokią brutalumo formą Baltimorėje. Nuo pirmos savo kadencijos dienos akcentuoju, kad neteisėtas ginklų nešiojimas yra pavojingas nusikaltimas, dažnai pasibaigiantis mirtimi – kaip ir šiuo atveju“, – teigė jis.
Richburgui bausmė bus paskelbta lapkričio mėnesį.
