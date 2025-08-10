Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės

Prie daugiabučio vidury baltos dienos nužudytas 35-erių aktorius: aplinkybės šokiruoja

2025-08-10 10:14
2025-08-10 10:14

JAV tragiškai žuvo 35-erių aktorius Adamas Turckas. Jis sustojo padėti nepažįstamajai, įsivėlusiai į šeimyninį konfliktą, tačiau buvo nušautas vieno iš konflikto dalyvių. Užpuolikas netrukus nusišovė.

Adamas Turckas (nuotr. Instagram)

JAV tragiškai žuvo 35-erių aktorius Adamas Turckas. Jis sustojo padėti nepažįstamajai, įsivėlusiai į šeimyninį konfliktą, tačiau buvo nušautas vieno iš konflikto dalyvių. Užpuolikas netrukus nusišovė.

1

Artimieji pranešė, kad 35-erių Adamo gyvybė užgeso, tačiau jo organai bus paaukoti, siekiant išgelbėti kitus žmones.

„Tai daro herojai – jie gelbsti gyvybes. Adamas rizikavo savo gyvybe, kad apsaugotų žmogų, kuriam reikėjo pagalbos, ir mes jį už tai prisiminsime visada“, – rašoma šeimos pareiškime CBS 6 televizijai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Mums buvo pasakyta, kad jei Adamas nebūtų ten buvęs, žmogus, kuriam jis padėjo, šiandien nebebūtų gyvas.“

Virdžinijos repertuarinis teatras socialiniuose tinkluose Adamą apibūdino kaip „talentingą aktorių, aistringą aktyvistą ir mylimą bendruomenės narį“.

Kas įvyko lemtingą rytą?

Tragiškas įvykis nutiko šeštadienio rytą Richmonde. Vietos policija patvirtino, kad šeštadienį, apie 10:17 val., pareigūnai buvo iškviesti į East Grace gatvės 2000-ąjį kvartalą dėl pranešimo apie smurtinį šeimos konfliktą. Atvykę jie rado du suaugusius vyrus su šautinėmis žaizdomis, gulėjusius ant žemės. Abu skubiai nugabenti į ligoninę.

Tyrimo duomenimis, 19-metis ginčijosi gatvėje su pažįstama moterimi. Pro šalį vedžiodamas šunį ėjo 35 metų Adamas – jis sustojo padėti ir bandė įsikišti į konfliktą. Jaunuolis iš kuprinės išsitraukė ginklą, šovė į Adamą, o vėliau – į save.

Liudininkas pasakojo matęs, kaip įsiplieskė konfliktas, o praeivis bandė nuraminti situaciją. „Tada vyras iššovė į jį... ir tuoj pat į save“, – sakė jis kanalui „CBS 6“.

„Tai tragiška ginkluoto smurto istorija apie žmogų, kuris tiesiog stengėsi padėti. Tai skaudi priminimas, kad turime tęsti kovą su ginkluotu smurtu mūsų bendruomenėje“, – teigė policijos vadovas Rick Edwards.

