Mirė buvęs garsios dainininkės vyras: sulaukė vos 48-erių

Šią žinią patvirtino šeimos atstovai, išplatindami jautrų pranešimą.
„Su dideliu liūdesiu pranešame, kad Brandonas Blackstockas mirė. Jis narsiai kovojo su vėžiu daugiau nei trejus metus. Brandonas ramiai išėjo, apsuptas artimųjų. Dėkojame visiems už maldas ir užuojautą, tačiau šiuo sunkiu metu prašome gerbti šeimos privatumą“, – teigiama oficialiame pareiškime žurnalui PEOPLE.
Buvusi žmona atšaukė koncertus
Ši žinia pasirodė po to, kai K. Clarkson šią savaitę atšaukė savo koncertus Las Vegase dėl „netikėtos krizės, susijusios su buvusiu vyru“. Socialiniuose tinkluose ji rašė:
„Deja, turiu atidėti likusius rugpjūčio mėnesio pasirodymus Las Vegase. Paprastai saugau savo asmeninį gyvenimą, tačiau pastaraisiais metais mano vaikų tėvas sirgo, ir šiuo metu turiu būti visiškai šalia jų. Labai atsiprašau visų, kurie įsigijo bilietus. Labai vertinu jūsų supratingumą ir gerumą.“
Kelly ir Brandonas susituokė 2013 m. ir kartu susilaukė dviejų vaikų – dukros River Rose (11 m.) ir sūnaus Remingtono Aleksandro (9 m.). Brandonas taip pat turėjo dar du vaikus iš ankstesnės santuokos, o 2022 m. pirmą kartą tapo seneliu – jo vyriausioji dukra susilaukė sūnaus.
Brandonas buvo žinomas talentų vadybininkas, dirbęs su tokiais vardais kaip Blake’as Sheltonas. Po santuokos su Kelly jis tapo ir jos vadybininku. 2018 m. interviu žurnalui „Marie Claire“ Clarkson sakė:
„Nebūčiau pasisamdžiusi Brandono kaip vadybininko, jei nebūčiau pati pamačiusi, koks jis iš tiesų geras savo darbe. Tai, kaip jis rūpinasi Blake’u, kaip mąsto – visa tai mane įtikino. Jo galva veikia visiškai kitaip – tai įspūdinga.“
Kelly ir Brandonas pirmą kartą susitiko 2006 m. per „Academy of Country Music Awards“ repeticiją. Po Brandono skyrybų pora susitiko dar kartą per „Super Bowl“ renginį ir netrukus pradėjo draugauti. Jie susituokė 2013 metų spalį.
Deja, jų santuoka baigėsi 2020 m., kai Kelly padavė skyrybų prašymą po šešerių santuokos metų. Vėliau ji pripažino, kad skyrybos ją „visiškai sugriovė“.
