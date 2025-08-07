Kalendorius
Rugpjūčio 7 d., ketvirtadienis
Vilnius +20°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Tragiškai žuvo 38-erių „TikTok“ žvaigždė: prabilo apie mirties aplinkybes

2025-08-07 07:30 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-07 07:30

Meksikoje žuvo socialinių tinklų žvaigždė ir buvusi „MasterChef México“ dalyvė Yanin Campos. Moteriai buvo vos 38-eri.

Žvakė (nuotr. 123rf.com)

Meksikoje žuvo socialinių tinklų žvaigždė ir buvusi „MasterChef México“ dalyvė Yanin Campos. Moteriai buvo vos 38-eri.

REKLAMA
1

Kaip praneša vietos žiniasklaida, moteris rugpjūčio 2-ąją pateko į tragišką avariją, kurios metu jos automobilis rėžėsi į stovintį transporto priemonę greitkelyje. Ji patyrė rimtų sužalojimų, buvo skubiai nugabenta į ligoninę, tačiau po dviejų dienų, rugpjūčio 4-ąją, mirė intensyviosios terapijos skyriuje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Apie netektį pranešė Yanin brolis Raulis. Socialiniame tinkle jis rašė: „Su giliu liūdesiu pranešame apie mano sesers Yanin Campos mirtį. Atsisveikinimas vyks „Hernández“ laidojimo namuose.“

REKLAMA
REKLAMA

Žinia apie Yanin mirtį sukrėtė ne tik jos artimuosius, bet ir tūkstančius sekėjų visame pasaulyje. Gerbėjai reiškė užuojautą, dalijosi prisiminimais ir kadrais iš jos kuriamo turinio.

REKLAMA

Socialiniuose tinkluose daugelis rašė: „Ji buvo tikra – dėl to ją ir mylėjome. Ilsėkis ramybėje, Yanin.“

Sėkė šimtai tūkstančių žmonių

Yanin Campos išgarsėjo 2018 metais, kai pasirodė televizijos kulinarinėje laidoje „MasterChef México“, kur pateko tarp finalininkų. Vėliau ji dalyvavo ir specialioje laidos versijoje „La Revancha“.

REKLAMA
REKLAMA

Po pasirodymo televizijoje Yanin ėmė aktyviai kurti turinį socialiniuose tinkluose. TikTok platformoje ją sekė beveik 100 tūkst. žmonių, „Instagram“ – daugiau nei 75 tūkst.

Be veiklos internete, moteris buvo profesionali slaugytoja. Ji taip pat buvo žinoma dėl atviro turinio – savo gyvenimo detales ji dalindavosi ne tik su gerbėjais, bet ir su prenumeratoriais per „OnlyFans“.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų