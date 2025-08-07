Tragiškai žuvo 38-erių „TikTok“ žvaigždė: prabilo apie mirties aplinkybes

Kaip praneša vietos žiniasklaida, moteris rugpjūčio 2-ąją pateko į tragišką avariją, kurios metu jos automobilis rėžėsi į stovintį transporto priemonę greitkelyje. Ji patyrė rimtų sužalojimų, buvo skubiai nugabenta į ligoninę, tačiau po dviejų dienų, rugpjūčio 4-ąją, mirė intensyviosios terapijos skyriuje.
Apie netektį pranešė Yanin brolis Raulis. Socialiniame tinkle jis rašė: „Su giliu liūdesiu pranešame apie mano sesers Yanin Campos mirtį. Atsisveikinimas vyks „Hernández“ laidojimo namuose.“
Žinia apie Yanin mirtį sukrėtė ne tik jos artimuosius, bet ir tūkstančius sekėjų visame pasaulyje. Gerbėjai reiškė užuojautą, dalijosi prisiminimais ir kadrais iš jos kuriamo turinio.
Socialiniuose tinkluose daugelis rašė: „Ji buvo tikra – dėl to ją ir mylėjome. Ilsėkis ramybėje, Yanin.“
Sėkė šimtai tūkstančių žmonių
Yanin Campos išgarsėjo 2018 metais, kai pasirodė televizijos kulinarinėje laidoje „MasterChef México“, kur pateko tarp finalininkų. Vėliau ji dalyvavo ir specialioje laidos versijoje „La Revancha“.
Po pasirodymo televizijoje Yanin ėmė aktyviai kurti turinį socialiniuose tinkluose. TikTok platformoje ją sekė beveik 100 tūkst. žmonių, „Instagram“ – daugiau nei 75 tūkst.
Be veiklos internete, moteris buvo profesionali slaugytoja. Ji taip pat buvo žinoma dėl atviro turinio – savo gyvenimo detales ji dalindavosi ne tik su gerbėjais, bet ir su prenumeratoriais per „OnlyFans“.
