TV3 naujienos > Žmonės > Įvairenybės

Paviešintas paskutinis tragiškai žuvusio vyro įrašas: brūkštelėjo 2 žodžius

2025-08-07 15:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-07 15:55

Londono „Wembley“ stadione vykusiame  grupės „Oasis“ koncerte nukritęs mirė Lee Claydon, sekmadienį pranešė policija. Netrukus užsienio žiniasklaidoje pasirodė daugiau detalių apie velionį.

Mirė Lee Claydon (nuotr. soc. tinklų ir 123rf.com)

Londono „Wembley" stadione vykusiame  grupės „Oasis" koncerte nukritęs mirė Lee Claydon, sekmadienį pranešė policija. Netrukus užsienio žiniasklaidoje pasirodė daugiau detalių apie velionį.

0

„Oasis“ gerbėjas Lee Claydon tragiškai žuvo šeštadienio vakarą po kritimo per grupės koncertą. Buvo atskleistas jo paskutinis įrašas socialiniuose tinkluose, skelbė mirror.co.uk.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Paviešintas paskutinis įrašas

Tėčio paskutinis 2 žodžių įrašas socialiniuose tinkluose parodė jo džiaugsmą dėl planuojamo „Oasis“ koncerto, kuriame jis tragiškai žuvo nukritęs.

Lee Claydon buvo paskelbtas mirusiu įvykio vietoje „Wembley“ stadione šeštadienį, patyręs „su kritimu suderinamus sužalojimus“. Manoma, kad jis nukrito nuo viršutinės balkono pakopos per koncertą Londone, kai minia džiaugėsi fejerverkais ir plojo.

Prieš koncertą Lee mylimo brolio Aaron Claydon „Facebook“ paskyroje pasidalijo įrašu: „Šiandien bus ta diena“ – tai nuoroda į garsųjį „Oasis“ hitą „Wonderwall“.

Ir viena iš paskutinių Lee žinučių socialiniuose tinkluose, kaip manoma, buvo komentaras į savo brolio įrašą.

Jis pažymėjo brolį ir kitus šeimos narius įraše, o komentare parašė: „Ačiū, broliuk.“

Po šio įvykio Aaron sukūrė „GoFundMe“ puslapį savo brolio atminimui ir siekdamas suteikti finansinę paramą šeimai.

Jautriame pagerbime Aaron sakė, kad jo brolis buvo žmogus, į kurį jis „visada lygiavosi“, ir pridūrė, kad šeima dėl šios netekties „yra visiškai sukrėsta“.

Šeimai, įskaitant ir Lee partnerę Amandą, „sunku susitaikyti su šiuo siaubingu ir netikėtu praradimu“, – sakė Aaron.

Jis parašė: „Lee paliko savo sūnų, tėtį, partnerę, brolius, seseris, sūnėnus ir dukterėčią. Lee buvo mylintis šeimos žmogus, tikras pavyzdys savo sūnui Harry, ir visa šeima jį be galo mylėjo. Lee mylėjo visas veiklas lauke, viena iš jo mėgstamiausių pomėgių buvo žvejyba. Taip pat jis labai mylėjo muziką ir savo gitarą.

Jam taip pat labai patikdavo eiti palaikyti berniukų ir savo sūnėno futbolo rungtynes. Amanda ir berniukai turi visą mūsų palaikymą šiuo labai liūdnu metu, todėl norėtume jiems padėti ne tik emociškai, bet ir finansiškai. Prašome padėti surinkti kiek įmanoma daugiau lėšų, kad bent šiek tiek sumažintume Amanda ir šeimos rūpesčius šiuo metu, kai jie išgyvena bet kurios šeimos didžiausią košmarą.“

Skelbdama pagarbą jo pusseserė Shannon Gabrielle rašė: „Sąžiningai, net nežinau, kokius žodžius dabar parašyti. Mano pusbrolis Lee tragiškai mirė šį savaitgalį, po to, kai, be jokios abejonės, smagiai praleido laiką „Oasis“ koncerte. Dauguma turbūt matė trumpus pranešimus naujienose, ir, kaip galite įsivaizduoti, tai visiškai sukrėtė visą šeimą. O jo artimiausiai šeimos grupei šis laikas yra sunkiausias, kokį jie kada nors yra patyrę.“

 

 

Į viršų