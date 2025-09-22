Jau aiškėja, kada į Lietuvą ateis bobų vasara: viena žinia yra bloga, kita – gera

Apie savaitės orų prognozę, „Žinių radijas“ laidoje, pasakoja Hidrometeorologijos tarnybos sinoptikė Ineta Daunoravičiūtė.
Ar galima tikėtis, kad vietomis atvės labiau negu vakar ir užvakar?
I. Daunoravičiūtė: Lyginant su savaitgaliu ir ypač su vakarykšte temperatūra, kada pietiniuose šalies rajonuose turėjome net iki 29 laipsnių karščio, tai nuo pirmadienio tikrai pasijus jau orų permainos.
Pirmadienį link Lietuvos priartėjo šaltasis atmosferos frontas ir kartu su juo iš šiaurės pamažu slenka vėsesnė oro masė. Lietaus šiandien daug nesulauksime, nors danguje debesuotumas išsivystęs tikrai nemažas, bet palinos tik vietomis.
Daugiausia trumpas, nedidelis lietus iškris, tačiau temperatūra jau pasiskirstys kontrastingai – daug kur tikrai bus vėsesnė diena. Šiandien temperatūra sieks iki 14–22 laipsnių šilumos. Ypač vėsesnė diena bus Šiaurės Vakarų Lietuvoje – ten tik apie 14–15 laipsnių vietomis.
Pietrytiniai rajonai dar išliks šiltesni, ir pačiame pietrytiniame šalies pakraštyje temperatūra dar vietomis sieks ir iki 22 laipsnių šilumos.
Tai tokia diena dar, galima sakyti, šilto rudens, o kas rytoj laukia?
I. Daunoravičiūtė: Taip, su kiekviena diena bus po truputį vėsiau. Antradienio parą ir toliau link Lietuvos plūs vėsesnė oro masė, ir naktys, ir dienos jau po truputį vės. Antradienio naktį bus apie 7–12 laipsnių šilumos, pajūryje apie 14.
Antradienio dieną vyraujanti temperatūra dar bus labai panaši, kaip ir šiandien – apie 14–19 laipsnių šilumos. Kalbant apie lietų, tai antradienio visą parą lietaus pakankamai nedaug sulauksime, tik kai kur truputį palis.
Ryškiausi orų pokyčiai bus savaitės viduryje – trečiadienį, dangus išsigiedrės. Virš Lietuvos įsitvirtins aukšto slėgio sistema, todėl lietaus tikimybė bus visiškai maža, nurims ir vėjas. Giedresnę naktį temperatūra kris iki 3–8 laipsnių šilumos, o trečiadienio naktį jau dirvos paviršiuje vietomis numatomos ir šalnos: iki 0–3 laipsnių šalčio.
Trečiadienio diena irgi bus vėsesnė dar keletą laipsnių – temperatūra labai vangiai kils ir tik sušils jau iki 12–17 laipsnių šilumos.
Artėjant savaitgaliui – ketvirtadieniui, penktadieniui – kas laukia? Matyt, bus dar vėsiau?
I. Daunoravičiūtė: Taip, dar vėsiau. Šalnos išplis, bet galėsime pasidžiaugti tokiu gražesniu rudeniu, nes ketvirtadienį ir penktadienį lietaus tikimybė bus visiškai nedidelė ir netruks saulės.
Saulė mus palepins, bet šilumos bus labai mažai, temperatūra bus visiškai rudeniška, su šalnomis. Tiek ketvirtadienio, tiek penktadienio naktys pakankamai vėsios. Ore tik apie 2–7 laipsnius šilumos, o dirvos paviršiuje jau daug kur numatomos šalnos iki 0–5 laipsnių šalčio.
Dienos taip pat vėsios, bet, kaip ir minėjau, saulėtos ir pakankamai gražios. Ketvirtadienį bus iki 13–18 laipsnių šilumos, penktadienį vienu kitu laipsniu šiek tiek aukščiau – apie 19 laipsnių.
O kas laukia savaitgaliui – šeštadieniui ir sekmadieniui?
I. Daunoravičiūtė: Labai panašūs orai išsilaikys iki pat savaitės pabaigos – sausesni, kaip ir minėjau, su nemažai saulės. Pakankamai ramūs vėjai, bet šilumos tikrai nebus daugiau.
Naktys ir toliau išsilaikys vėsios ir dirvos paviršiuje vėlgi su šalnomis. Temperatūra dienomis bus labai panaši, apie 15 laipsnių daug kur svyruos, nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos.
Daug kas turbūt tikisi ir tos bobų vasaros kažkada. Ar čia labiau yra spalio dalykas, ir reikės palaukti dar truputėlį, jeigu ji išvis ateis? Ar gali bobų vasara ateiti rugsėjo pabaigoje ir šiluma sugrįžti?
I. Daunoravičiūtė: Bobų vasara paprastai ateina po tokio ryškesnio atvėsimo. Štai, kaip ir dabar turėsime ryškų atvėsimą, šalnas, o po to grįžta vėl toks šiltesnis orų laikotarpis.
Kadangi pas mus tikroji vasara užsitęsė iki pat rugsėjo pabaigos, tikėtina, kad bobų vasaros ir bent truputį šilumos sugrįžimo galime tikėtis spalio pradžioje.
