Kalendorius
Rugsėjo 17 d., trečiadienis
Vilnius +18°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Sinoptikė įspėja apie artėjantį šaltį ir šalnas: štai kas laukia

2025-09-17 09:55 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-17 09:55

Žinoma Lietuvos sinoptikė Elvyra Latvėnaitė savo socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje dalijasi naujausia orų prognoze. Pasak jos, nors šiuo metu virš Šiaurės ir Vidurio Europos įsitvirtino audringų ciklonų sistema, artimiausiomis dienomis Lietuva sulauks šiek tiek ramesnių ir net vasarą primenančių orų. Vis dėlto ilgai tai netruks – greitu metu Lietuvą užklups šalnos.

Žinoma Lietuvos sinoptikė Elvyra Latvėnaitė savo socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje dalijasi naujausia orų prognoze. Pasak jos, nors šiuo metu virš Šiaurės ir Vidurio Europos įsitvirtino audringų ciklonų sistema, artimiausiomis dienomis Lietuva sulauks šiek tiek ramesnių ir net vasarą primenančių orų. Vis dėlto ilgai tai netruks – greitu metu Lietuvą užklups šalnos.

REKLAMA
0

TAIP PAT SKAITYKITE:

E. Latvėnaitė praneša, kad dar vakar mūsų šalį užkabino ciklono „Zack“ pietrytinė dalis, atnešusi lietų ir perkūniją. 

REKLAMA
REKLAMA

„Vėliau dar vienas ciklonas, vardu Andreas, link Skandinavijos „skubės“ ir ten į bendrą sistemą įsijungs. Tad mes kol kas būsime gana neramioje, pietinėje tos sistemos dalyje- su stiprokais vėjais, trumpu, kai kur gausesniu lietumi ir tik šiokia tokia šiluma“, – rašo sinoptikė.

REKLAMA

Vis dėlto savaitgalį ir kitos savaitės pradžioje situacija keisis. Anot jos, iš vakarų turėtų atslinkti anticiklono gūbrys, kuris atneš daugiau sausesnių ir šiltesnių orų.

„Savaitgalyje ir kitos savaitės pačioje pradžioje, su sausesniais ir vis labiau šiltėjančiais orais, mus turėtų pasiekti anticiklono gūbrys. Tad savaitgalyje ir pirmadienį galime sulaukti vasarą primenančios šilumos (dienomis)“, – prognozuoja E. Latvėnaitė.

REKLAMA
REKLAMA

Praneša, kada prasidės šaltos dienos

Šiluma jau ilgai neužsilaikys, pasak sinoptikės, jau nuo kito antradienio į šalį plūs vėsus oras.

„Pagal dabartinius duomenis nuo kito antradienio jau pradės vėsti, nes iš šiaurės, per Skandinaviją, su vėsesniais, sausesniais orais, link Baltijos ir Lietuvos, brausis anticiklonas“, – pažymi ji.

Taip pat sinoptikė įspėja, kad kitos savaitės pabaigoje laukia dar didesnis atšalimas: „Savaitės pabaigoje turėtų dar labiau atvėsti, ypač naktimis. Net ir šalnų dirvos paviršiuje galime sulaukti. Kol kas tai labai išankstiniai duomenys, jei bus malonesnių tolimesnių žinių-tikslinsim ir kuo skubiau pranešim.“

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Orų prognozė savaitei

Trečiadienį, rugsėjo 17-osios naktį palis vakariniuose, šiaurės vakariniuose rajonuose, kartais smarkokai, dieną lis daug kur, popietę kai kur su perkūnija. Vėjas naktį pietų, pietvakarių, dieną pietvakarių 7–12 m/s, dieną gūsiai 15–17 m/s, pajūryje gūsiai 18–21 m/s. Naktį +9–13 °C, pajūryje +14–16 °C, dieną +14–19 °C.

REKLAMA

Ketvirtadienį, rugsėjo 18-osios naktį vėl turėtų lyti vakarinėje Lietuvos pusėje, nakties pradžioje su perkūnija, dieną jau daug kur nelis, vakare vėl daugiau vakariniuose rajonuose. Vėjas pietvakarių 7–12 m/s, pajūryje gūsiai 15–17 m/s. Naktį +8–12 °C, pajūryje +14–16 °C, dieną +16–20 °C.

Penktadienį, rugsėjo 19 d. palis – daugiau ir gausiau dieną. Vėjas pietvakarių, vakarų 7–12 m/s, dieną gūsiai iki 15 m/s, pajūryje gūsiai iki 17 m/s. Naktį +10–15 °C, dieną +17–21 °C.

REKLAMA

Šeštadienį, rugsėjo 20 d. gali šiek tiek palyti, daugiausia šiaurinėje pusėje. Vėjas vakarų 7–12 m/s, gūsiai iki 15 m/s. Naktį +12–16 °C, dieną +20–25 °C, šilčiausia pietiniuose, pietvakariniuose rajonuose iki +26 °C, vėsiausia pajūryje.

Sekmadienį, rugsėjo 21 d. be ženklesnio lietaus. Vėjas nepastovus 5–10 m/s. Naktį +10–15 °C, dieną +20–25 °C, šilčiausia pietiniuose, pietvakariniuose rajonuose iki +26 °C, vėsiausia pajūryje.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Pirmadienį, rugsėjo 22 d. be lietaus. Vėjas pietų, pietvakarių 6–11 m/s. Naktį +12–16 °C, dieną +23–26 °C, vėsiausia vakaruose, šiaurės vakaruose +19–22 °C.

Antradienį, rugsėjo 23 d. be ženklesnio lietaus. Vėjas naktį nepastovus 3–7 m/s, dieną šiaurės vakarų, šiaurės 7–12 m/s. Naktį +12–16 °C, dieną +15–19 °C, vėsiausia šiaurinėje Lietuvos pusėje.

Trečiadienį, rugsėjo 24 d. be ženklesnio lietaus. Vėjas naktį šiaurės 4–8 m/s, dieną šiaurės rytų 7–12 m/s. Naktį +4–9 °C, dieną +12–14 °C.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Lietus, perkūnija (tv3.lt koliažas)
Sinoptikė įspėja: artėja audringi orai, liūtys, perkūnija – atskleidė, ar dar sulauksime šilumos pliūpsnio (2)
Lietus sostinėje. ELTA / Dainius Labutis
Naglis Šulija įspėja: užgrius audringi orai
Lietus, perkūnija, žaibai (tv3.lt fotomontažas)
Naujausia sinoptikų prognozė: perspėja apie audringus orus – pasisaugokite
Klimatologas įspėja, koks bus lapkritis (tv3.lt koliažas)
Klimatologai jau žino, koks bus spalis – štai ką rodo prognozės (27)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų