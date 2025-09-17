Sinoptikė įspėja apie artėjantį šaltį ir šalnas: štai kas laukia

E. Latvėnaitė praneša, kad dar vakar mūsų šalį užkabino ciklono „Zack“ pietrytinė dalis, atnešusi lietų ir perkūniją.
„Vėliau dar vienas ciklonas, vardu Andreas, link Skandinavijos „skubės“ ir ten į bendrą sistemą įsijungs. Tad mes kol kas būsime gana neramioje, pietinėje tos sistemos dalyje- su stiprokais vėjais, trumpu, kai kur gausesniu lietumi ir tik šiokia tokia šiluma“, – rašo sinoptikė.
Vis dėlto savaitgalį ir kitos savaitės pradžioje situacija keisis. Anot jos, iš vakarų turėtų atslinkti anticiklono gūbrys, kuris atneš daugiau sausesnių ir šiltesnių orų.
„Savaitgalyje ir kitos savaitės pačioje pradžioje, su sausesniais ir vis labiau šiltėjančiais orais, mus turėtų pasiekti anticiklono gūbrys. Tad savaitgalyje ir pirmadienį galime sulaukti vasarą primenančios šilumos (dienomis)“, – prognozuoja E. Latvėnaitė.
Praneša, kada prasidės šaltos dienos
Šiluma jau ilgai neužsilaikys, pasak sinoptikės, jau nuo kito antradienio į šalį plūs vėsus oras.
„Pagal dabartinius duomenis nuo kito antradienio jau pradės vėsti, nes iš šiaurės, per Skandinaviją, su vėsesniais, sausesniais orais, link Baltijos ir Lietuvos, brausis anticiklonas“, – pažymi ji.
Taip pat sinoptikė įspėja, kad kitos savaitės pabaigoje laukia dar didesnis atšalimas: „Savaitės pabaigoje turėtų dar labiau atvėsti, ypač naktimis. Net ir šalnų dirvos paviršiuje galime sulaukti. Kol kas tai labai išankstiniai duomenys, jei bus malonesnių tolimesnių žinių-tikslinsim ir kuo skubiau pranešim.“
Orų prognozė savaitei
Trečiadienį, rugsėjo 17-osios naktį palis vakariniuose, šiaurės vakariniuose rajonuose, kartais smarkokai, dieną lis daug kur, popietę kai kur su perkūnija. Vėjas naktį pietų, pietvakarių, dieną pietvakarių 7–12 m/s, dieną gūsiai 15–17 m/s, pajūryje gūsiai 18–21 m/s. Naktį +9–13 °C, pajūryje +14–16 °C, dieną +14–19 °C.
Ketvirtadienį, rugsėjo 18-osios naktį vėl turėtų lyti vakarinėje Lietuvos pusėje, nakties pradžioje su perkūnija, dieną jau daug kur nelis, vakare vėl daugiau vakariniuose rajonuose. Vėjas pietvakarių 7–12 m/s, pajūryje gūsiai 15–17 m/s. Naktį +8–12 °C, pajūryje +14–16 °C, dieną +16–20 °C.
Penktadienį, rugsėjo 19 d. palis – daugiau ir gausiau dieną. Vėjas pietvakarių, vakarų 7–12 m/s, dieną gūsiai iki 15 m/s, pajūryje gūsiai iki 17 m/s. Naktį +10–15 °C, dieną +17–21 °C.
Šeštadienį, rugsėjo 20 d. gali šiek tiek palyti, daugiausia šiaurinėje pusėje. Vėjas vakarų 7–12 m/s, gūsiai iki 15 m/s. Naktį +12–16 °C, dieną +20–25 °C, šilčiausia pietiniuose, pietvakariniuose rajonuose iki +26 °C, vėsiausia pajūryje.
Sekmadienį, rugsėjo 21 d. be ženklesnio lietaus. Vėjas nepastovus 5–10 m/s. Naktį +10–15 °C, dieną +20–25 °C, šilčiausia pietiniuose, pietvakariniuose rajonuose iki +26 °C, vėsiausia pajūryje.
Pirmadienį, rugsėjo 22 d. be lietaus. Vėjas pietų, pietvakarių 6–11 m/s. Naktį +12–16 °C, dieną +23–26 °C, vėsiausia vakaruose, šiaurės vakaruose +19–22 °C.
Antradienį, rugsėjo 23 d. be ženklesnio lietaus. Vėjas naktį nepastovus 3–7 m/s, dieną šiaurės vakarų, šiaurės 7–12 m/s. Naktį +12–16 °C, dieną +15–19 °C, vėsiausia šiaurinėje Lietuvos pusėje.
Trečiadienį, rugsėjo 24 d. be ženklesnio lietaus. Vėjas naktį šiaurės 4–8 m/s, dieną šiaurės rytų 7–12 m/s. Naktį +4–9 °C, dieną +12–14 °C.
