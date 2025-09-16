Kalendorius
Rugsėjo 16 d., antradienis
Vilnius +19°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Lietuvos gamta parodė, kokie orai laukia rudenį: turi 1 žinią visiems

2025-09-16 16:22 / šaltinis: Meteo.lt / parengė:
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: Meteo.lt / parengė:
2025-09-16 16:22

Rugsėjis Lietuvoje dar lepina šiluma – kai kurie gandrai net neskuba išskristi, o mokslininkų prognozės žada švelnesnį rudenį. Nors savaitė bus vėsesnė, vidutinė temperatūra išliks aukštesnė nei įprasta, tad rudens pradžia džiugina lėtu, šiltu ritmu.

Gandrai (nuotr. stop kadras)
7

Rugsėjis Lietuvoje dar lepina šiluma – kai kurie gandrai net neskuba išskristi, o mokslininkų prognozės žada švelnesnį rudenį. Nors savaitė bus vėsesnė, vidutinė temperatūra išliks aukštesnė nei įprasta, tad rudens pradžia džiugina lėtu, šiltu ritmu.

REKLAMA
0

Šiltą rudenį pranašauja ir gamta, ir meteorologai

Dar rugsėjo pradžioje oficiali Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos paskyra Meteo.lt „Facebook“ paskyroje rašė, jog dalyje Lietuvos vietovių yra užsilikusių gandrų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Lizduose rasti du gandrų jaunikliai
(7 nuotr.)
(7 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Lizduose rasti du gandrų jaunikliai

„Atėjo rugsėjo vidurys ir kai kurie iš jų išskrido, dar kiti – vis dar neskuba išskristi. Bent jau seniau žmonės sakydavo, kad tokie vaizdai pranašauja šiltą rudenį.“ 

REKLAMA
REKLAMA

„Moksliškai sudarytos prognozės sako, kad labai vėsūs orai mūsų staiga neužklups.

Vyraus aukštesnė nei vidutiniškai oro temperatūra. Vis dėlto, ši savaitė bus dar vėsesnė nei buvo praėjusi“, – rašo meteorologai

REKLAMA

Rugsėjo mėnesio prognozė

Šių metų rugsėjo mėnuo vidutiniškai turėtų būti 2,5 laipsnio šiltesnis (nors dar prieš 2 savaites prognozuota ~1,5 laipsnio), o kritulių kiekis iki 10 proc. didesnis už SKN (Standartinė klimato norma: 12,8 laipsnių ir 60 mm).

Antroji rugsėjo ir pirmoji spalio pusė, skaičiuojama, bus truputį šiltesnė ir drėgnesnė nei vidutiniškai.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų