Lietuvos gamta parodė, kokie orai laukia rudenį: turi 1 žinią visiems

Šiltą rudenį pranašauja ir gamta, ir meteorologai
Dar rugsėjo pradžioje oficiali Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos paskyra Meteo.lt „Facebook“ paskyroje rašė, jog dalyje Lietuvos vietovių yra užsilikusių gandrų.
„Atėjo rugsėjo vidurys ir kai kurie iš jų išskrido, dar kiti – vis dar neskuba išskristi. Bent jau seniau žmonės sakydavo, kad tokie vaizdai pranašauja šiltą rudenį.“
„Moksliškai sudarytos prognozės sako, kad labai vėsūs orai mūsų staiga neužklups.
Vyraus aukštesnė nei vidutiniškai oro temperatūra. Vis dėlto, ši savaitė bus dar vėsesnė nei buvo praėjusi“, – rašo meteorologai
Rugsėjo mėnesio prognozė
Šių metų rugsėjo mėnuo vidutiniškai turėtų būti 2,5 laipsnio šiltesnis (nors dar prieš 2 savaites prognozuota ~1,5 laipsnio), o kritulių kiekis iki 10 proc. didesnis už SKN (Standartinė klimato norma: 12,8 laipsnių ir 60 mm).
Antroji rugsėjo ir pirmoji spalio pusė, skaičiuojama, bus truputį šiltesnė ir drėgnesnė nei vidutiniškai.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!