TV3 naujienos > Lietuva > Orai

Orai: artimiausiomis dienomis laikysis šiluma, tačiau sulauksime ir lietaus

2025-09-14 08:05 / šaltinis: Meteo.lt
2025-09-14 08:05

Sekmadienio dieną vietomis trumpai palis, galima perkūnija. Vėjas pietryčių, 9–14 m/s. Temperatūra 18–23 laipsniai.

Liūtis sostinėje (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

Sekmadienio dieną vietomis trumpai palis, galima perkūnija. Vėjas pietryčių, 9–14 m/s. Temperatūra 18–23 laipsniai.

Pirmadienį daug kur palis, vyraus trumpas lietus. Vėjas daugiausia pietų, 7–12 m/s. Temperatūra naktį 11–16, dieną 17–22 laipsniai šilumos.

Antradienį daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs, kai kur su perkūnija. Vėjas pietų, pietvakarių, naktį 7–12 m/s, dieną 9–14 m/s, kai kur gūsiai 15–17 m/s. Temperatūra naktį 11–16, dieną 17–22 laipsniai šilumos.

