Orai: artimiausiomis dienomis laikysis šiluma, tačiau sulauksime ir lietaus

Pirmadienį daug kur palis, vyraus trumpas lietus. Vėjas daugiausia pietų, 7–12 m/s. Temperatūra naktį 11–16, dieną 17–22 laipsniai šilumos.
Antradienį daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs, kai kur su perkūnija. Vėjas pietų, pietvakarių, naktį 7–12 m/s, dieną 9–14 m/s, kai kur gūsiai 15–17 m/s. Temperatūra naktį 11–16, dieną 17–22 laipsniai šilumos.
