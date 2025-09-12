Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Orai

Malonu nebus: įspėja dėl orų Lietuvoje – laukia ne tik lietus

2025-09-12 06:01
2025-09-12 06:01

Šiandien daug kur palis, vakariniuose rajonuose vyraus trumpas lietus, kai kur smarkus. Galima perkūnija. Vėjas pietinių krypčių, 7–12 m/s. Aukščiausia temperatūra 19–24, rytiniuose rajonuose daug kur 13–18 laipsnių šilumos, praneša sinoptikai.

0

Šeštadienį vietomis trumpas lietus, galima perkūnija. Naktį ir rytą kai kur rūkas. Vėjas pietinių krypčių, 4–9 m/s. Temperatūra naktį 12–17, dieną 20–25 laipsniai šilumos.

Sekmadienį vietomis, daugiausia vakariniuose rajonuose, trumpi lietūs. Kai kur perkūnija. Vėjas pietryčių, naktį 6–11 m/s, dieną 9–14 m/s. Temperatūra naktį 12–17, dieną 19–24 laipsniai šilumos.

Hidrologinė situacija

Rugsėjo 11 d. šalyje stebimas vandens lygio svyravimas, iki 16 cm per parą.

Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas.

Vandens temperatūra upėse – 10–22, ežeruose – 18–21, Kuršių mariose – 18–19, Baltijos jūroje – 17–19 laipsnių šilumos.

Komfortiška maudynėms temperatūra laikoma virš 18oC.

Aktualią informacija apie hidrologinę sausrą rasite čia.

Saugaus buvimo vandenyje patarimus rasite čia.

Oro kokybės informaciją galite rasti čia.

