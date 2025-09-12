Malonu nebus: įspėja dėl orų Lietuvoje – laukia ne tik lietus

Šeštadienį vietomis trumpas lietus, galima perkūnija. Naktį ir rytą kai kur rūkas. Vėjas pietinių krypčių, 4–9 m/s. Temperatūra naktį 12–17, dieną 20–25 laipsniai šilumos.
Sekmadienį vietomis, daugiausia vakariniuose rajonuose, trumpi lietūs. Kai kur perkūnija. Vėjas pietryčių, naktį 6–11 m/s, dieną 9–14 m/s. Temperatūra naktį 12–17, dieną 19–24 laipsniai šilumos.
Hidrologinė situacija
Rugsėjo 11 d. šalyje stebimas vandens lygio svyravimas, iki 16 cm per parą.
Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas.
Vandens temperatūra upėse – 10–22, ežeruose – 18–21, Kuršių mariose – 18–19, Baltijos jūroje – 17–19 laipsnių šilumos.
Komfortiška maudynėms temperatūra laikoma virš 18oC.
Aktualią informacija apie hidrologinę sausrą rasite čia.
Saugaus buvimo vandenyje patarimus rasite čia.
Oro kokybės informaciją galite rasti čia.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!